Lossatal

Lisa Höhne (81) wohnt im Wortsinne hinter den Bergen. In ihrem von Feldern umgebenen Häuschen kann sie die Hohburger Schweiz sehen. Dumm nur: Nach dem nächsten Supermarkt hält sie vergeblich Ausschau. Den gibt es erst in Wurzen. Und bis dahin sind es über fünf Kilometer. „Ach, was braucht eine einzelne alte Frau schon noch?! Bekannte nehmen mich freundlicherweise im Auto mit. Alle zwei Wochen geht es zu Aldi.“Hauptsache, im Dorf gibt es noch einen Postkasten. Zu dem muss sie viel öfter. Sie schreibt, schreibt, schreibt. Brieffreundinnen habe sie „in der halben Welt“, wie sie sagt: in Leipzig, Grimma, Sömmerda.

„Ich könnte auch jammern. Ich tue es nicht“

Die Zeilen an ihre Lieben gehen ihr leicht von der Hand. Das Problem ist allein der Weg zum Kasten. Das Laufen fällt ihr schwer. Sie ist auf Gehbänkchen und Rollator angewiesen. Dreimal wurde sie an der Hüfte operiert. Bislang hätten die Freundinnen ihre Karten immer pünktlich in den Händen gehalten. Umgekehrt könne man das nicht immer sagen: Letztens habe sie die Weihnachtspost erst kurz vor Ostern erhalten. „Machen Sie bloß keinen Hermann drum“, winkt Lisa Höhne ab. Es sei doch schön, dass die Post überhaupt angekommen ist. Und das Haltbarkeitsdatum der Schokolade, die dem größeren Brief beigelegt war, sei auch noch nicht abgelaufen gewesen. Das Glas ist für die Lossatalerin halb voll statt halb leer. So auch bei der Rente: „Ich könnte auch jammern. Aber ich tue es nicht. 850 Euro kriege ich, dazu die Witwenrente. Ich komme hin.“

Ohne Rollator geht es nicht: Lisa Höhne ist froh, nach mehreren Operationen noch mobil sein zu können. Quelle: Thomas Kube

Politik scheut den Sturm der Entrüstung

Die Rente ist sicher? Mit Blick auf die Zukunft kommt die Seniorin allerdings doch ins Grübeln. Es ist eine Frage, bei der immer mehr Bundesbürger vom Glauben fallen – nach verschiedenen Umfragen zweifeln vier von fünf Befragten an gesicherten Rentenbezügen. Dabei hängt dieser Satz des früheren Bundesarbeitsministers Norbert Blüm (CDU) der Politik nach wie ein Mantra. Obwohl die meisten ahnen, dass das Rentenmodell auf tönernen Füßen steht, traut sich keiner in der Politik an einen grundlegenden Umbau. Aus gutem Grund: Sobald beispielsweise die Forderung nach einem höheren Renteneintrittsalter die Runde macht, bricht verlässlich der Sturm der Entrüstung los. Zuletzt beeilte sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), sein eigenes Beratergremium zurückzupfeifen. Der Ministeriumsbeirat hatte längeres Arbeiten bis 68 dringend empfohlen, um „schockartige Finanzierungsprobleme“ in der Rentenversicherung ab 2025 zu verhindern. Altmaier kassierte eilig die Pläne, ehe ein Flächenbrand im Wahlkampf daraus entstand.

Ein Knochenjob auf dem Lande

Lisa Höhne musste ein Leben lang hart ran. Die gelernte Verkäuferin arbeitete bei der Handelsorganisation (HO). Glas, Schuhe, vor allem Textilien brachte sie unters werktätige Volk. Sie war sogar auf Achse, um auch die abgelegensten Dörfer zu versorgen. Landverkaufszug, nannte sich das. Weil der HO-eigene Traktor mit Anhänger eher zuckelte als fuhr, kam sie auch sonnabends später als andere heim. Das konnte ihrem Mann Rolf, der im Steinbruch arbeitete, nicht gefallen. 1961 kam Iris, das erste Kind. Ein Jahr später mit Carsten das zweite. Jeweils acht Wochen nach der Geburt ging Lisa Höhne wieder arbeiten, fortan aber nur noch halbtags. Sie kümmerte sich um Haushalt sowie Familie und versorgte das Viehzeug – ein Knochenjob.

Nach der Wende war Schluss mit der HO und Lisa Höhne zunächst „zu Hause“. Später saß sie in einem Baumarkt an der Kasse: „Ich habe mir nicht alles gefallen lassen, riskierte eine dicke Lippe und konnte wieder gehen.“ Bis zur Rente mit 64 arbeitete sie die letzten Jahre als ABMerin – Straße kehren, Türen streichen, Unkraut zupfen.

Rentner von hier konnten von West-Gehältern nur träumen

All das brachte Abzüge bei der Rente, weiß Angelika Winning von der Volkssolidarität. Die 64-Jährige leitet die Grimmaer Senioren-Begegnungsstätte „Am Pulverturm“. Der Name ist Programm, spiegelt er doch die zum Teil explosive Lebenssituation einiger Senioren wider. „Die Rentner, die in der DDR gearbeitet haben, konnten von den West-Gehältern nur träumen“, so Winning. Wer dann noch halbtags ging oder sich hat scheiden lassen, stehe im Alter mit wenig da.

Blättern im Reisekatalog: Lisa Höhne gönnt sich als einzigen Luxus ab und zu Busausflüge für kleines Geld. Quelle: Thomas Kube

Sorge vor Altersarmut treibt viele um

Die Sorge, im Alter von einer schmalen Rente leben zu müssen, treibt zunehmend auch Jüngere um. So ergab eine Insa-Umfrage im Auftrag der LVZ, dass für rund die Hälfte der 30- bis 49-Jährigen die Bekämpfung der Altersarmut und die Gewährleistung einer sicheren Rente wichtigen Themen der Bundestagswahl sind. Bei den 50- bis 59-Jährigen ist es mit fast 70 Prozent sogar das wichtigste politische Thema schlechthin. Gemessen daran sind die politischen Konzepte für die Rente von morgen in den Wahlprogrammen eher vage. Vor allem die Reizfrage, wie künftig die klamme Rentenkasse gespeist werden soll, bleibt ausgespart. Dabei ist schon heute der Zuschuss von 100 Milliarden Euro der größte Einzelposten des Bundeshaushalts.

80 Jahre seien ihre „Schäfchen“ im Schnitt, sagt Angelika Winning. Über Geld werde untereinander nie gesprochen. Und doch wisse sie von Härtefällen: „Eine Seniorin, die auf Hilfe angewiesen ist, bekommt trotz Einsprüchen keine Pflegestufe. Also muss sie 1500 Euro monatlich aus der eigenen Tasche bezahlen.“ Wer keine Witwenrente bekomme, sei schlecht dran: „Ich kannte Frauen, die waren zu stolz, auf ihre alten Tage noch staatliche Zuschüsse zu beantragen.“

Zu DDR-Zeiten nie gebettelt

In DDR-Zeiten hätten sie auch nie gebettelt, zitiert Leiterin Winning die Betroffenen. Sie räumt mit einem ihrer Meinung nach weit verbreiteten Vorurteil auf: „Viele jüngere Leute glauben, dass die Alten übermäßig Geld haben. Das aber stimmt so nicht. Ich weiß, dass manche Senioren für ihre Beerdigung sparen. Sie wollen nicht, dass ihre Kinder dafür zahlen müssen.“ Ähnlich verhalte es sich bei einer möglichen Einweisung ins Heim. Lisa Höhne will nicht ins Heim. Eher möchte sie gleich zum lieben Herrgott, sagt sie und zeigt gen Himmel. Sie ist ganz allein auf Erden. Sie, die nie wusste, wer ihr Vater war und als Kind die meiste Zeit bei ihren Großeltern zubrachte. „Meine Mutter Charlotte war Magd beim Großbauern und von früh bis abends im Stall.“

Ein Leben reich an Schicksalsschlägen: Ihr Sohn verunglückte mit 23 Jahren tödlich, die Tochter erlag den Folgen einer schweren Diabetes ebenfalls viel zu früh. Ihr Rolf starb 2001, zuletzt verließ sie noch der Hund. Geblieben sind ihr noch die Hühner.

Busausflüge für 45 Euro: „Das leiste ich mir“

Traurig sei sie nicht, sagt sie: „Klar, für jeden Handschlag am Grundstück muss ich löhnen – dafür aber kommen Mittagessen und Friseur ins Haus und sind noch nicht mal teuer.“ Und sie liebt nach wie vor das Reisen, ihre Tagesfahrten mit dem Bus für 45 Euro, gemeinsam mit Bekannten aus dem Ort. Ausflüge zum Erfurter Weihnachtsmarkt, Radeberger Biertheater, Pfefferkuchenstadt Pulsnitz: „Das leiste ich mir. Das möchte ich wirklich nicht missen.“

Von Haig Latchinian