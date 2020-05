Gera

Alfons Blum ist immer noch aufgewühlt. Vor kurzem hat der 84-Jährige in Gera eine Demonstration gegen die Corona-Auflagen besucht. Seit Wochen darf er seine schwer an Demenz erkrankte Frau nicht im Pflegeheim besuchen, er leidet sehr darunter. Was er dann auf der Kundgebung erlebt, haben rund 3,5 Millionen Fernsehzuschauer jüngst in der Sendung „ARD extra“ gesehen: Wie er von einem anderen Mann niedergebrüllt wird, als er unter Tränen dem Kamerateam seine Lage schildert.

„Positive Reaktionen“

„Ich habe es mit der Angst bekommen, wurde von mehreren Leuten umringt“, erzählt der Rentner. Seitdem die Aufnahmen von dem Vorfall veröffentlicht und tausendfach im Internet geteilt wurden, steht bei Blum das Telefon nicht mehr still. Auch in den sozialen Medien bekommt er viel Zuspruch. „Die Reaktionen sind durchweg positiv und es ist sehr, sehr nett, wie die Leute reagieren“, erzählt er.

Vielfach wird das Verhalten der Demonstranten verurteilt, von denen einige applaudierten, als der Rentner so massiv angegangen wird. Dabei wirft ihm ein Mann lautstark vor, sich „veralbern“ zu lassen. „Wenn du ARD und ZDF zuhörst, dann hast du praktisch die Kontrolle über dein Leben verloren“, raunzt er den Rentner an. Doch der widerspricht: „Nein, absolut nicht. Man muss auch vernünftig bleiben.“ Dafür erntet er nun im Netz viel Respekt.

Vorfall war in Gera

Ereignet hat sich der Vorfall am vergangenen Samstag auf dem Marktplatz in Gera. An dem Tag hatten bundesweit Tausende gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. Auch an diesem Wochenende sind vielerorts wieder Demonstrationen angemeldet. Die Szene von Gera zeigt, wie breit das Spektrum der Teilnehmer ist. Auf Facebook berichten Menschen von ähnlichen Schicksalen wie dem des Ehepaares Blum, von alten, von behinderten Menschen, die seit Wochen keinen Besuch bekommen, vereinsamen und die Welt nicht mehr verstehen.

Rentner kommen die Tränen

Wenn Blum über seine Situation spricht, kommt er immer wieder ins Schluchzen, seine Stimme wird brüchig. Seit Dezember sei seine Frau im Pflegeheim und er habe sie jeden Tag besucht, sagt er. Doch seit Mitte März ist das nun nicht mehr möglich. „Das ist seelische Folter und ich finde nachts trotz Schlafmittel keine Ruhe“, berichtet er. „Ich liebe meinen Engel wie am ersten Tag.“ Telefonate seien wegen der Erkrankung seiner Frau quasi unmöglich. Ihm bleibe derzeit nur ein „wunderschönes Bild“ von ihr in seiner Schrankwand.

Der 84 Jahre alte Rentner Alfons Blum sitzt auf einer Bank im Daliengarten. Quelle: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Wegen der Pandemie galt nicht nur in Thüringen seit Mitte März ein Besuchsverbot in Pflegeheimen und Kliniken. Das wurde inzwischen gelockert - laut Verordnung ist „grundsätzlich ein zu registrierender Besuch pro Patient oder Bewohner pro Tag für bis zu zwei Stunden zulässig“.

Heime müssen Konzepte vorlegen

Das heißt aber nicht, dass die Betroffenen tatsächlich schon wieder besucht werden können. Denn die Heime müssen erst individuelle Konzepte erarbeiten und diese vom Gesundheitsamt bestätigen lassen, wie die Personalleiterin der Geraer Heimbetriebsgesellschaft, Nicole Neubert, erklärt. Das kommunale Unternehmen betreibt das Heim, in dem Blums Ehefrau lebt.

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, fordert Besuchsmöglichkeiten mit Infektionsschutz als Standard in Pflegeheimen. Als Beispiel nannte er in der „Rheinischen Post“ abgetrennte Besuchszonen, „in denen sich Pflegeheimbewohner und Angehörige in einem wohnlichen Umfeld durch eine Scheibe getrennt sehen können“. Wie schnell sich das umsetzen ließe, ist fraglich.

Kein Besuch vor Juni

Für das Heim, in dem Blums Ehefrau lebt, soll das Schutzkonzept voraussichtlich Ende dieser Woche an das Gesundheitsamt geschickt werden. Wie lange die Bestätigung dauere, könne sie nicht sagen. „Ich hoffe, dass im Juni wieder solche Besuche möglich sind“, betont Neubert. Bis dahin müssten sich die Bewohner und ihre Angehörigen mit Telefonaten oder sogenannten Fensterkontakten begnügen; für letztere bedarf es einer telefonischen Terminabsprache.

Kein Besuch mehr von Demo

Bis zu einem Wiedersehen mit seiner Frau muss sich Blum also noch gedulden. Wird er noch einmal zu einer Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen gehen? „Ich glaube nicht“, antwortet er. „Die Stimmung ist so aggressiv.“ Die Hoffnung auf einen baldigen Besuch bei seiner Frau halte ihn trotz aller Schmerzen am Leben. Dabei hat er ein Datum ganz besonders im Blick: den 8. Juni. Dann hat das Paar den 63. Hochzeitstag. Blum hofft, seine Frau spätestens dann in die Arme schließen zu können.

