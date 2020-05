Nach Polizeigroßeinsatz in Collm – Nachbarn über den Elitesoldaten

Collm

Ruhig und beschaulich wirkt Collm am späten Mittwochnachmittag. Vom Polizeieinsatz zuvor auf dem Privatgelände eines 45-jährigen Elitesoldaten der Bundeswehr ist in dem Dorf, einem kleinen Ortsteil von Wermsdorf ( Landkreis Nordsachsen), nicht mehr viel zu sehen. Pferde grasen, Vogelstimmen überschlagen sich - ein pittoreskes Örtchen.

Allerdings sind vereinzelte Anwohnertrauben auf der Straße zu sehen – es gibt Redebedarf. Ein Anwohner sagt, er wisse noch gar nichts so richtig: „Es war ja alles abgeriegelt.“ Direkt vor seinem Haus wurde der Oberweg in beide Richtungen abgesperrt. Seit etwa halb elf sei vor seinem Haus dann ein Großaufgebot an Polizei zugange gewesen. Dass so etwas passiere, habe er sich nicht vorstellen können. Die Hausdurchsuchung betraf seinen Nachbarn gegenüber. Anwohner beschreiben S. als ganz normalen Nachbarn, der vor circa zehn Jahren das Haus gekauft habe. Er habe zurückgezogen mit Frau und Kind gelebt, war nicht oft da. „Nicht auffällig“, sagt der Mann.

Man wusste, dass S. bei der Bundeswehr und auch oft zu Auslandseinsätzen war

Inzwischen sei S. geschieden. „Wenn er das Wochenende zu Hause war, hat er am Grundstück gearbeitet.“ Auch sportlich sei er aktiv gewesen, mit dem Mountainbike oder seinem Motorrad im Gelände rumgefahren - sonderlich militärisch wirkte das auf die Anwohner nicht, ist zu erfahren. Bei Dorffesten hingegen sei er fast nie dabei gewesen. „Er war ja immer auf Dienst. Sein Standort war weit weg“, sagt der Mann aus der Nachbarschaft. Wo genau er war oder von woher S. nach Collm gezogen sei, weiß keiner der Befragten im Ort. Bekannt sei gewesen, dass er bei der Bundeswehr war und auch oft in Auslandeinsätzen.

Passantinnen nehmen das Einfamilienhaus in Augenschein

Auch die Mitarbeiter der Mitnetz Strom hat das Polizeiaufgebot überrascht. Während sie noch tüfteln, wo der Fehler liegt – ein Straßenzug in der entgegengesetzten Richtung zum Einsatzort hat keinen Strom – sind nur noch zwei Einsatzwagen in Sichtweite verblieben. Zwei Passantinnen gehen mit Nordic-Walking-Stöcken vorbei, den nicht mehr abgesperrten Weg entlang und nehmen bei dieser Gelegenheit das Einfamilienhaus in Augenschein, vor dem immer noch das Absperrband hängt. „Ich habe keine Ahnung, was hier los war“, sagt ein Mann gegenüber. Er sei erst vor einer halben Stunde heimgekommen.

„Wir waren alle ein bisschen schockiert“, sagt eine Anwohnerin

„Es weiß keiner, was los ist so richtig“, sagt eine andere Anwohnerin. Sie habe nur die Polizeiwagen gesehen, über zehn, schätzt sie. „Wir waren alle in bisschen schockiert. Man konnte auch nicht durchlaufen. Die Leute haben alle gedacht: ‚Was ist denn hier los?’“ Erst auf der Internetseite der Lokalzeitung habe sie zumindest etwas erfahren. S. beschreibt auch sie als netten Nachbarn: „Gegrüßt, gemacht, getan – immer nett, hilfsbereit und höflich.“ Er und seine Frau haben versucht, sich zu integrieren, haben auch mal Kuchen für das Drachenfest im Ort gebacken, aber seien ein bisschen Außenseiter geblieben. „Dass er bei der Armee war, wussten alle. Dass er auch viel im Ausland im Einsatz war, auch“, sagt sie.

Ein Nachbar: „Bilder wie an diesem Tag, kenne er sonst nur aus dem Fernsehen“

„Erst habe ich gedacht, es sind Drogen“, berichtet ein direkter Nachbar, der an seinem Tor die Polizeibeamten im Wagen vor seinem Haus beäugt. Er habe den Polizisten auch den Schlüssel zum Haus von S. gegeben, den dieser ihm für die Arbeiten zum Breitbandausbau und Havarien dagelassen habe. Wie es eben so unter Nachbarn sei. „Er ist ja bei der Bundeswehr, er ist die ganze Woche am Standort und bloß das Wochenende hier.“ S. sei als Nachbar gefällig, habe immer geholfen, wenn etwas war. Bilder wie an diesem Tag, kenne er sonst nur aus dem Fernsehen, sagt der Nachbar.

