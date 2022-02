Reportage zum Anhören: Wer liest jetzt noch seine Stasi-Akte?

Leipzig

Manchmal fällt Uwe Lange ein Bild von damals ein, aus dem Herbst 1985, als sie ihn und zwei Kumpels festgenommen hatten, 30 Kilometer vor der Grenze zu Bayern, Wäscheleine, Kompass und Straßenkarte im Gepäck. Es ist nicht mehr als ein Schemen, der Lange in den Kopf kommt, denn gesehen hat er den Mann nie. Aber er war dabei, die ganzen vielen Male, an denen sie Lange dazu befragt haben, warum er weg wollte und wer es noch vorhatte. Immer saß der Mann schweigend hinten im Eck und immer war es derselbe. Lange roch das und er sah den stets selben langen Ledermantel an der Garderobe. Manchmal spiegelte der Mann sich verschwommen in einer Glasscheibe.Wer war der Mann? Uwe Lange will es jetzt wissen, das und andere Details seines Lebens. Er hat einen Antrag auf Einsicht in seine Stasi-Akten gestellt. Vor ein paar Wochen, mehr als 30 Jahre nach dem Fall der Mauer. Warum erst jetzt?

Die Reportage zum Anhören!

Von Denise Peikert