Seit ein paar Wochen, sagt Gitta Niemann, bereite ihr der Beruf wieder Freude. „Das ist unser Leben“, jubelt die Dreiturmspringer-Mitarbeiterin. Die GmbH betreibt in Leipzig die Kneipen Kaiserbad, Killiwilly, Luise und Volkshaus. „Abends durch die Karl-Liebknecht-Straße zu spazieren, all die Menschen zu sehen – zauberhaft.“ Vorbei scheint die Tristesse des Corona-Lockdowns von Mitte März bis Mitte Mai. Wirklich?

„Alle haben noch damit zu kämpfen“ – Axel Klein, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga) Sachsen, gießt Wasser in den Wein. „So rasch lassen sich die finanziellen Ausfälle nicht kompensieren.“ Die aktuellsten Zahlen, die das Statistische Landesamt diese Woche veröffentlicht hat, stammen aus dem Mai und sind in ihrer Aussagekraft mit Vorsicht zu genießen.

230,3 Prozent mehr Getränke ausgeschenkt

Um satte 194,3 Prozent war der Umsatz der Restaurants in Sachsen gegenüber dem April gestiegen – was wenig überrascht: Während der Corona-Kontaktsperre waren die Gastsäle komplett dicht, allenfalls per Lieferdienst war noch Geld zu verdienen. Zusammengerechnet mit den 21,7 Prozent Wachstum der Caterer und spektakulären 230,3 Prozent Umsatzplus im Getränke-Ausschank kommen Statistiker aus Kamenz für den Mai auf eine durchschnittliche Umsatzsteigerung von 83,3 Prozent gegenüber dem April. Also alles im grünen Bereich?

Aktuell hat er wieder viel zu tun – endlich: Sven Geyer im Restaurant Zills Tunnel. Quelle: André Kempner

„Das kommt darauf an, wo man hinschaut“, sagt Dehoga-Chef Klein. „In Urlaubsregionen läuft’s.“ Dazu zählt er im Freistaat neben Sächsischer Schweiz und Oberwiesenthal auch das Leipziger Neuseenland. Überhaupt verzeichneten ländliche Angebote starken Zulauf. „Individual-Ausflügler suchen nach Ruhe und Natur.“ Sie kommen jedoch nicht überall an: Gasthöfe und Hotels, die sich auf Gruppenreisen ausgerichtet hätten, müssten den Wechsel erst noch schaffen, so Klein. Denn die Bustouristik sei noch nicht wirklich zurück.

In den sächsischen Großstädten schätzt er die Auslastung auf 30 bis 40 Prozent des Vorjahresniveaus. Auch das eine Durchschnitt, der differenziert werden will. Kleinere Restaurants, die nur drinnen servieren, haben teilweise noch immer geschlossen oder öffnen nach wie vor zu eingeschränkten Zeiten. „Dagegen startet der Außenbereich durch“, betont Klein.

Der Sommer lässt Corona vergessen: Freisitz am Bayerischen Bahnhof. Quelle: André Kempner

Zum Beispiel am Bayerischen Bahnhof in Leipzig: Bei ungefähr 70 Prozent des Normalbetriebs siedelt dessen stellvertretender Geschäftsführer Frank Wiegand das momentane Geschäft an. „Wir sind absolut zufrieden. Aber das liegt nicht an unserem unternehmerischen Können, sondern daran, dass wir so einen großen Freisitz haben“, gibt er zu. Nur Firmenveranstaltungen und dergleichen fehlten weiterhin in der Bilanz, um komplett an Vor-Corona-Zeiten anzuschließen.

Frank Wiegand vom Bayerischen Bahnhof Quelle: Kempner

Sven Geyer, Inhaber von Zills Tunnel im Barfußgässchen, vermisst überdies die Reisegruppen. Trotzdem: „Es läuft wieder, vor allem im Freien“, sagt er. Auf 50 bis 60 Prozent des Umsatzes, der ohne Corona möglich wäre, komme das Traditionshaus zurzeit.

Gegenüber dem Vorjahr 41,7 Prozent im Minus

Statistisch gesehen war der Umsatz in der Gastronomie sachsenweit im Mai 2020 mit 41,7 Prozent im Minus gegenüber Mai 2019 – ein überraschend guter Wert: Die Restaurants durften erst am 15. Mai wieder öffnen, die Hälfte des Monatsumsatzes fehlte also. Für Juni und Juli stehen die Zahlen noch aus, aber sie dürften noch besser ausfallen. „Der Juni war durchwachsen, doch der Juli ist bislang ein sehr, sehr guter Monat“, bestätigt Dreiturmspringer-Sprecherin Gitta Niemann. „Wir merken, dass die Leute nicht so wie sonst in den Urlaub fahren und das Leben dafür zu Hause genießen.“

Doch abgerechnet wird wohl erst im September, glaubt Dehoga-Mann Klein. Dann läuft der Fixkosten-Zuschuss aus dem Konjunkturprogramm der Bundesregierung aus, „und für viele wird sich erweisen, ob sie es schaffen oder nicht“. Käme es im Herbst jedoch zu einer zweiten Corona-Welle samt Lockdown, wäre das „für niemanden lustig“, wie es Frank Wiegand vom Bayerischen Bahnhof diplomatisch formuliert. „Tödlich“, glaubt Sven Geyer. „Eine Katastrophe“, sagt Gitta Niemann. „Daher ist es total wichtig, dass sich alle an die Regeln halten“, fügt sie an. Sie habe keine Bedenken: „Die Gäste sind wunderbar, sie bemühen sich sehr.“

Von Mathias Wöbking