Leipzig

Wer sich am Wochenende beim Joggen den Fuß verstaucht oder wer Fieber bekommt, geht oft in die Notaufnahme des Krankenhauses. Dort aber drohten bisher nicht nur lange Wartezeiten, sondern obendrein Verdruss, weil die Kapazitäten eben nur für schwere Fälle reichen. Letztlich auch ein Streit ums Honorar, weil sich die Krankenhäuser unterbezahlt fühlten und die Kassenärzte ihre Fälle davonschwimmen sahen. In Sachsen wurde deshalb von der Kassenärztlichen Vereinigung im Herbst 2017 die Umgestaltung des Bereitschaftsdienstes auf den Weg gebracht. Im Juli 2018 nahmen die ersten der neuen Bereitschaftspraxen den Betrieb auf. Mittlerweile wird das Projekt auf das ganze Bundesland ausgeweitet. Am Freitag öffnet die 23. dieser Portalpraxen am Leipziger Diakonissenkrankenhaus.

Kampf gegen Bagatellfälle

Sie alle dienen dem Zweck, auch außerhalb der üblichen Sprechzeiten von Arztpraxen medizinische Versorgung anzubieten. Dabei geht es um Patienten mit nicht lebensbedrohlichen Beschwerden, die normalerweise tagsüber eine Arztpraxis aufsuchen würden, deren Behandlung aber aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Werktag warten kann. In der Portalpraxis wird der tatsächliche Behandlungsbedarf ermittelt und der Patient dann weitergeleitet: in die Notaufnahme, zum Bereitschaftsarzt oder zur regulären Sprechstunde seines Hausarztes.

Sächsische Bereitschaftspraxen gibt es bereits in Kooperation mit den jeweiligen Kliniken in Chemnitz, Dresden, Leipzig, Niesky, Görlitz, Annaberg, Zschopau, Delitzsch und Eilenburg. Jetzt folgen 12 weitere Praxen in Aue, Freital, Glauchau, Hoyerswerda, Meißen, Oschatz, Stollberg, Torgau, Weißwasser, Zwickau und in Leipzig. Dort sind es dann bereits vier. Im Zeitraum bis Ende 2020 sollen insgesamt 26 Portalpraxen an sächsischen Krankenhäusern etabliert werden.

„Echter Nutzen für Versorgungssituation“

Für Klaus Heckemann, Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS), der gegen viele Widerstände in der Ärzteschaft kämpfen musste, eine Erfolgsgeschichte. Nicht nur weil die Bevölkerung die Bereitschaftspraxen gut annehme. „Es entsteht ein echter Nutzen für die medizinische Versorgungssituation der Patienten durch die kurzen Wege zwischen der Bereitschaftspraxis und dem jeweiligen Klinikum sowie gemeinsam genutzten organisatorischen Strukturen“, sagt Heckemann. Dies bewirke auch eine Entlastung der Notaufnahmen.

Es werde zwar nicht an jeder kleinen Klinik eine Portalpraxis geben, sagt KVS-Sprecherin Katharina Bachmann-Bux, wohl aber in der Fläche. Man miete sich dazu an den Kliniken ein, um deren Räume und Infrastruktur zu nutzen. Einige dieser Praxen haben sogar einen fachärztlichen Bereich. So gibt es beispielsweise in Leipzig am Kindernotfallzentrum einen separaten kinderärztlichen Behandlungsbereich.

Auch die Krankenhausgesellschaft Sachsen sieht den Nutzen der Reform. Geschäftsführer Stephan Helm sagt: „Der Vorteil einer Portalpraxis liegt in der schnellen Patientensteuerung in die bedarfsgerechte Versorgung – entweder in die Kassenärztliche Bereitschaftsdienstpraxis am Krankenhaus oder in die Notfallambulanz beziehungsweise die Notaufnahme des Krankenhauses.“ Dies führe zu einer Verkürzung der Wartezeit für die Patienten und ermögliche einen ressourcenschonenden Personaleinsatz.

Kritik von Ärzten

Auch von den Ärzten selbst gibt es Beifall. „Die Reform bringt nur Vorteile!“, zitiert die KVS beispielsweise Axel Rausendorff, Ärztlicher Leiter der Bereitschaftspraxis in Annaberg. Doch nicht alle seiner Kollegen sehen das so. Geklagt wird beispielsweise über weitere Kosten, die den Ärzten auferlegt werden, und über weitere Anfahrtswege bei der Rufbereitschaft, weil die Einsatzbezirke größer geworden sind. „Die Wartezeiten für Patienten werden dadurch klar länger“, sagt ein Arzt aus Nordsachsen, der anonym bleiben möchte.

Umgedreht beklagen Mediziner an Krankenhäusern, dass viele Portalpraxen an Wochenenden und Feiertagen lediglich zwischen 9 und 13 Uhr besetzt sind – und Patienten am Ende dann doch wieder in der Notaufnahme landen.

Von Roland Herold