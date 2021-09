Rettungsflüge aus Kabul: Bislang hat Sachsen 215 Ortskräfte aufgenommen

Leipzig

In Sachsen sind bislang 215 Menschen aus Afghanistan angekommen, die den deutschen Einsatz unterstützt hatten und deshalb in ihrer Heimat in Lebensgefahr sind. Dabei handelt es sich nach Auskunft des sächsischen Innenministeriums um sogenannte Ortskräfte und deren Familien sowie 18 Menschenrechtler.

Rettungsflieger aus Kabul landet auf Flughafen Leipzig/Halle

Am späten Dienstagabend war ein weiterer Hilfsflug auf dem Flughafen Leipzig/Halle gelandet. Der Airbus kam aus Kabul, mit Zwischenstation im georgischen Tiflis, und hatte mehr als 200 Menschen an Bord. Nach Corona-Tests und einem Medizin-Check wurden die aus Afghanistan Geflüchteten nach Westdeutschland gebracht.

Sachsen könnte etwa 2000 Ortskräfte aufnehmen

„Wir sind bereit, unsere Ortskräfte, die den deutschen Einsatz unterstützt haben mit ihren Familien, aufzunehmen. Dabei handelt es sich um etwa 40.000 Menschen“, sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) der LVZ. Da die Verteilung auf die Bundesländer nach dem Königsteiner Schlüssel erfolgt, könnte der Freistaat etwa fünf Prozent der Ortskräfte aufnehmen: rund 2000. Bislang steht allerdings noch nicht fest, wie viel Geflüchtete tatsächlich kommen und wann sie eingeflogen werden.

Geflüchtete müssen nicht in Erstaufnahmen

Die Ortskräfte, deren Familienangehörige sowie die Menschenrechtler müssen nicht in sächsische Erstaufnahme-Einrichtungen ziehen, sondern kommen sofort in Städte und Gemeinden. Dabei werden sie „zum Teil vorübergehend in Gemeinschaftsunterkünften oder – soweit verfügbar – gleich in Wohnungen untergebracht“, so das Innenministerium. Dabei gebe es keine speziellen Sicherheitsvorkehrungen. In Afghanistan waren die Menschen nach der Machtübernahme durch die Taliban mit dem Tode bedroht worden.

Gerettete Afghanen dürfen in Deutschland sofort arbeiten

Mit ihrer Aufenthaltserlaubnis dürfen die geflüchteten Afghanen – im Gegensatz zu Asylbewerbern im Wartestatus – arbeiten: „Die örtliche Agentur für Arbeit beziehungsweise das Jobcenter wird bei der beruflichen Qualifizierung und Arbeitssuche unterstützen“, erklärt das Innenministerium weiter. Außerdem sollen rasch Deutsch- sowie Integrationskurse stattfinden. Die Kinder sind schulpflichtig. In den vergangenen Jahren waren bereits 67 Betroffene – Ortskräfte und Familienangehörige – im Freistaat eingetroffen.

Von Andreas Debski