„Leipzig könnte sich zu einem Hub für Luftwaffentechnik entwickeln“

Leipzig

Die Bundeswehr braucht einen neuen Hubschrauber für schwere Lasten. Um den Milliardenauftrag bemüht sich auch die deutsche Firma Rheinmetall gemeinsam mit dem US-Unternehmen Sikorsky. Im Falle einer erfolgreichen Bewerbung wollen das Tochterunternehmen von Lockheed Martin und der deutsche Rüstungskonzern am Flughafen Leipzig/Halle ein Logistikzentrum sowie ein Zentrum für das Flottenmanagement aufbauen. Die Chancen dafür stehen sehr gut, sagt Mike Schmidt (45), Geschäftsführer der Rheinmetall Aviation Services GmbH.

Großauftrag der Bundeswehr

Herr Schmidt, Rheinmetall ist mit im Rennen um einen Großauftrag der Bundeswehr. Dabei geht es um einen neuen Hubschrauber für den Schwerlasttransport. Welches Volumen hat der Auftrag?

Im Bundeshaushalt sind für dieses wichtige Beschaffungsprojekt 5,6 Milliarden Euro eingestellt. Spätestens Anfang 2021 wird nach bisherigen Planungen das Parlament in Berlin über den Zuschlag entscheiden. Das Projekt hat hohe Priorität für das Bundesministerium der Verteidigung.

Warum?

Weil die bisherigen Schwerlasthubschrauber, die übrigens auch von Sikorsky stammen, schon in die Jahre gekommen sind. Sie fliegen seit den 1970er Jahren für die Bundeswehr. Inzwischen hat diese aber gravierende Probleme, den logistischen Anforderungen gerade auch bei Einsätzen gerecht zu werden. Mit anderen Worten: Die Bundeswehr braucht hochmoderne Schwerlasthubschrauber wie das Modell CH-53K von Sikorsky dringender denn je.

Neues Logistikzentrum bei Leipzig

Nach Recherchen der LVZ plant Rheinmetall am Flughafen Leipzig/Halle ein Logistikzentrum. Ist das so?

Das stimmt. Wir sind dazu bereits seit knapp einem Jahr im Gespräch mit dem Flughafenmanagement und der Politik, insbesondere auch mit der sächsischen Staatskanzlei und Abgeordneten in der Region. Ein solches Infrastrukturprojekt braucht sorgfältige Planung. Die politische Unterstützung ist wichtig, da es sich immerhin um einen bedeutenden Auftrag für die Bundeswehr handelt. Das Feedback ist bislang sehr gut.

Neben Sikorsky will auch Boeing den Auftrag, ist mit dem bewährten Modell CH-47F Chinook im Rennen – welche Chancen rechnen Sie sich aus?

Die Chancen für den Hubschrauber CH-53K von Sikorsky sind sehr gut, da wir ein anderes Konzept als die Marktbegleiter verfolgen. Das Modell von Boeing – man kennt es aus verschiedenen Hollywood-Filmen – ist seit Jahrzehnten auf dem Markt. Dagegen ist der von uns und Sikorsky angebotene Helikopter nicht nur neu entwickelt, sondern auch der modernste und leistungsfähigste Hubschrauber auf dem Weltmarkt. Er ist dafür konzipiert, auch komplexe Einsätze, die wir in der Zukunft erwarten, zu meistern. Zudem verfolgen wir einen anderen Dienstleistungsansatz als der Wettbewerber. Denn Rheinmetall bietet den deutschen Streitkräften eine Komplettlösung an: Wir liefern als Partner von Sikorsky weitere Leistungen in Deutschland wie Wartung, Instandsetzung, Ausbildung und Programmunterstützung. All das bauen wir komplett neu auf, was auch zur Schaffung einer Vielzahl neuer, hochwertiger Arbeitsplätze führen wird.

Von welcher Größenordnung sprechen wir da?

Unsere Anteile würden jährlich im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen. Das Projekt hat also auch für uns eine hohe Priorität. Wir rechnen mit 200 bis 250 Mitarbeitern unter dem Dach von Rheinmetall Aviation Services. Wir benötigen beispielsweise Luftfahrzeugtechniker, Logistiker und Lagerarbeiter. Oder auch Luft- und Raumfahrtingenieure, also hoch qualifizierte Fachleute. Das sind Jobs mit Perspektive. Denn aus unserer Sicht sollte es bei der Versorgung dieses einen Hubschraubertyps nicht bleiben. Und wer als Unternehmen einmal diese Fähigkeiten erworben hat, ist für ähnliche Aufgaben qualifiziert.

Umzug nach Leipzig

Die Fachleute der Rheinmetall Aviation Services werden von Bremen nach Leipzig umziehen?

Wir denken derzeit darüber nach, auch den Firmensitz nach Leipzig zu verlegen – immer vorausgesetzt, der Zuschlag geht an uns und Sikorsky. Das betrifft aber nur eine Handvoll Leute. Den Großteil der Mitarbeiter rekrutieren wir am freien Markt beziehungsweise bilden sie selber aus. Die Vorbereitung dazu laufen. Wir sind unter anderem im Gespräch mit der Wirtschaftsförderung in Sachsen.

Leipzig kann also mit bis zu 250 neuen Arbeitsplätzen rechnen?

Ein Teil der neuen Jobs entsteht dann dort, wo die neuen Hubschrauber stationiert sein werden, also am Fliegerhorst Schönewalde/ Holzdorf an der sachsen-anhaltisch-brandenburgischen Landesgrenze und in Laupheim in Baden-Württemberg. In Leipzig planen wir im ersten Schritt den Aufbau eines Logistikcenters. Im Gespräch ist der Standort auch für das Fleet-Management-Center. Die gesamte Planung, Steuerung und Überwachung der Flugzeugflotte soll hier erfolgen. Insgesamt rechnen wir mit bis zu 150 Mitarbeitern am sächsischen Standort.

Konkurrenz und Schwierigkeiten

Das Boeing-Angebot, so heißt es, soll günstiger sein.

Die Kosten spielen bei der Auftragsvergabe sicher eine wichtige Rolle. Eine Frage wird aber sein, wie lange die Hubschrauber nach Bestellung noch im Einsatz sein können. Für den CH-53K spricht, dass er ein modernes Luftfahrzeug ist und sich dank seiner fortschrittlichen Avionik sehr gut fliegen lässt – auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Zudem kann er mehr Lasten aufnehmen als der Hubschrauber der Konkurrenz. Ein Beispiel: Für Löscheinsätze bei großen Waldbränden kann er bis zu 12 000 Liter Wasser transportieren, der von Boeing bis zu 7000. Und der CH-53K fliegt mit der Fracht weiter und auch schneller. Die drei- bis vierfache Menge pro Tag ist da drin. Der Einzelpreis pro Hubschrauber fällt bei Sikorsky höher aus – man bekommt aber eben auch mehr dafür. Er hat schon heute die Technologien an Bord, die unsere Soldaten in Zukunft brauchen werden.

Mit neuem Fluggerät, man denke nur an den A400, hat die Bundeswehr nicht die besten Erfahrungen gemacht?

Die Helikopter CH-53K fliegt ja schon heute und wird in den USA fortlaufend weiter erprobt: Die US Marines haben eine große Stückzahl von dem Modell bestellt – wie man weiß, stellen sie höchste Anforderungen an die Technik. Aus eigenen Besuchen vor Ort weiß ich, dass die US Marines mit dem Hubschrauber überaus zufrieden sind.

Dauerhafte Standort in Leipzig

Wie viele Hubschrauber will die Bundeswehr ordern?

Es geht um 45 bis 60 Helikopter, die ab 2024 geliefert werden sollen. Wir gehen von einem Zeitkorridor von zehn Jahren aus, bis der Wechsel von der alten zur neuen Flotte bei der Bundeswehr abgeschlossen ist.

Das Engagement in Leipzig ist auf diese Zeit begrenzt?

Davon gehe ich nicht aus. Wenn die Bundeswehr mit uns zufrieden ist, werden die Techniker für die komplette Nutzungsphase dieses Hubschraubers benötigt. Da reden wir von rund fünfzig und mehr Jahren. Zudem könnte sich Leipzig zu einem neuen Hub für Luftwaffentechnik entwickeln, wodurch weitere Aufträge am Standort möglich sind. Mit unserem Projekt verbinden sich also viele Chancen für die Region und das Land Sachsen.

Von Andreas Dunte