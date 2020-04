Richter: Sparkasse Leipzig soll Prämiensparern Zinsen nachzahlen

Dresden

Das Oberlandesgericht ( OLG) in Dresden hat am Mittwoch entschieden, dass die Sparkasse Leipzig tausenden Prämiensparern die Zinsen falsch angepasst hat. Der ersten sächsischen Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale hatten sich bis zum Dienstagabend rund 1100 Sparkassenkunden mit einem Vertrag „Prämiensparen flexibel“ angeschlossen, der folgende Klausel enthält: „Die Spareinlage wird variabel, z.Zt. mit ... Prozent verzinst“. Diese Zinsanpassungsklausel sei unwirksam, entschied das Gericht unter dem Vorsitz von Richter Bernhard Klose. Die Kunden dürfen nun auf Nachzahlungen von durchschnittlich 3400 Euro an entgangenen Zinsen hoffen. Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig, beide Seiten können Revision dagegen einlegen.

Gewinn für die Verbraucher

Andreas Eichhorst, Vorstand der Verbraucherzentrale Sachsen, äußerte sich nach dem Urteil „hoch zufrieden“. Zwar sei das Gericht den klagenden Verbraucherschützern nicht in allen Punkten gefolgt und habe die Regelung individueller Fälle abgelehnt. „Aber in wesentlichen Punkten haben wir, haben die Verbraucher gewonnen“, so Eichhorst. Sobald das Urteil rechtskräftig würde, könnten Sparkassenkunden sich darauf beziehen und ihre Individualrechte leichter durchsetzen.

Viele mussten draußen bleiben

Trotz strenger Schutzvorkehrungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus fand die Verhandlung mit großen Sicherheitsabständen zwischen Medienvertretern, Besuchern und Juristen statt. Das öffentliche Interesse an der ersten sächsischen Musterfeststellungsklage war groß. Allerdings mussten dutzende Zuschauer, die aus der Region Leipzig angereist waren, im Ständehaus am Schloßplatz abgewiesen werden, um die für den Infektionsschutz geforderten Sicherheitsabstände einhalten zu können. Die Verbraucherschützer berichteten im Ticker direkt aus dem Gerichtssaal.

„Hoffnung für die Enkel“

Gerhard Schechinger aus Leipzig war einer der wenigen Besucher, die es hinein schafften. „Wir haben mit meiner Frau, die vor zwei Jahren verstorben ist, 1994 zwei Prämiensparverträge abgeschlossen. Mit einem wollten wir unseren Ruhestand absichern, und mit dem anderen die Ausbildung der Enkelkinder unterstützen“, sagt der 76-Jährige, der seit fast sechs Jahrzehnten Sparkassenkunde ist.

Sparkassenkunde Gerhard Schechinger (76) war extra aus Leipzig angereist. Quelle: Winfried Mahr

Nach Berechnungen der Verbraucherzentrale gingen ihm durch falsche Zinsanpassungen etwa 3800 Euro Zinsen durch die Lappen. „Das ist für mich viel Geld, dem ich als einzelner Kunde bisher vergeblich nachgerannt bin.“ Seinen Widerspruch habe das Geldinstitut „schäbig abgebügelt“. Deshalb sei er den Verbraucherschützern „dankbar, dass sie sich so für die vorwiegend älteren Kunden engagieren“. Zwar seien die Nachzahlungen noch in weiter Ferne. „Aber dann haben wenigstens meine Enkel noch etwas davon“, sagt er und lächelt.

Seit einem Jahr berechnet die Verbraucherzentrale Sachsen in ganz Sachsen, wie hoch der Anspruch für jeden einzelnen Sparer ist. Bisher seien 5000 solcher Gutachten erstellt worden.

Von Winfried Mahr