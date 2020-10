Der Dachstuhl ist zwar noch nicht komplett montiert. Dennoch feierte jetzt der Autozulieferer Dräxlmaier bereits Richtfest für seine Batteriefabrik in Leipzig-Stahmeln. Warum das so ist und welche Mitarbeiter jetzt gesucht werden.

Richtfest für Batteriefabrik nahe Porsche – Dräxlmaier legt in Leipzig los

