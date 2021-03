Richtig vererben, aber wie? LVZ-Leserforum mit sächsischer Notarkammer

Leipzig

Das in Kooperation der Leipziger Volkszeitung und der Notarkammer Sachsen ausgerichtete Leserforum zum Erbrecht in der LVZ-Kuppel ist mittlerweile eine gute Tradition. Neu in diesem Jahr: Das digitale Format. Unter Moderation von Sven Kochale beantworteten die Notarin Jana Gruschwitz sowie die Notare Dr. Christian Flache und Hans-Jörg Jarke im Livestream Fragen der Leserinnen und Leser zur gesetzlichen Erbfolge, Testamenten und Pflichtteilsansprüchen in unterschiedlichen Lebensmodellen und Familienkonstellationen. Nachfolgend die wichtigsten Fragen von Leserinnen und Lesern und die Antworten aus dem Forum.

Unterstellt, dass Sie ohne einen Ehevertrag verheiratet sind, würden nach dem Gesetz im ersten Erbfall der überlebende Ehegatte zur Hälfte und Ihre beiden Kinder zu je einem Viertel erben. Hierdurch entstünde eine Erbengemeinschaft, die in Bezug auf den Nachlass grundsätzlich nur gemeinsam und einstimmig handeln kann. Um dies zu vermeiden, können Sie wechselseitig in einem Testament den jeweils überlebenden Ehegatten im ersten Erbfall zum Alleinerben einsetzen. Bei Ehegatten geschieht dies häufig in Form eines gemeinschaftlichen Testaments, welches auch bereits eine Einsetzung der Kinder für den zweiten Erbfall enthält.

Da die Kinder im ersten Erbfall durch das Testament faktisch „enterbt“ sind, können Pflichtteilsansprüche entstehen. Bei dem Pflichtteil handelt es sich um einen reinen Geldanspruch, der sich auf die Hälfte der gesetzlichen Erbquote beläuft. Auch hier kann aber Vorsorge getroffen werden: Sind Ihre Kinder bereits volljährig, könnten Sie einvernehmlich eine notarielle Vereinbarung über den Pflichtteil treffen.

Wir sind miteinander verheiratet und haben weder einseitige noch gemeinsame Kinder. Ist es richtig, dass der Überlebende von uns beiden nach dem Tod automatisch alles erbt? Könnten wir in einem Testament auch bereits ein künftiges Kind wirksam einsetzen?

Es ist ein durchaus verbreiteter Irrtum, dass bei kinderlosen Ehepaaren der überlebende Ehegatte alles erbt. Von Gesetzes wegen steht dem Ehegatten grundsätzlich nur ein Erbrecht neben den Verwandten des Erblassers zu. Wenn Sie sich gegenseitig absichern möchten, ist es daher erforderlich, ein Testament zu errichten. In einem solchen Testament können Sie vorausschauend z.B. sämtliche Ihrer gemeinsamen Kinder einsetzen, selbst wenn die Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist oder zum Zeitpunkt der Erstellung des Testaments noch keine Kinder vorhanden sind.

Mein Mann und ich haben ein sogenanntes Berliner Testament errichtet, in dem wir unseren Sohn als Schlusserben eingesetzt haben. Mein Mann ist vor 20 Jahren verstorben; mein Sohn erst kürzlich. Er hatte ebenfalls ein Berliner Testament. Würde in meinem Todesfall seine Ehefrau alleine erben oder seine leiblichen Kinder?

Die testamentarischen Bestimmungen Ihres Sohnes sind in Ihrem Erbfall grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. Wenn Sie in Ihrem Testament bestimmt haben, dass Ihr Sohn Sie beerben soll und ersatzweise dessen Abkömmlinge, haben Sie bereits die Enkelkinder als Ersatzerben festgelegt. Soweit Sie keine Ersatzerbenregelung getroffen haben, müsste im Rahmen der Testamentsauslegung Ihr letzter Wille ermittelt werden. Hierbei gilt die Vermutung, dass die Abkömmlinge, die bei der gesetzlichen Erbfolge an die Stelle des bedachten Erben treten würden, Erben werden. Ihre Schwiegertochter würde somit von Ihnen nichts erben.

Könnte ich in dem vorgenannten Fall das gemeinsam mit meinem verstorbenen Ehemann verfasste Testament noch ändern?

Eine Änderung des Testaments nach dem Tod Ihres Ehemannes ist nur möglich, sofern Sie sich im Testament ein Änderungsrecht vorbehalten haben. Andernfalls ist die Mitwirkung der testamentarischen Erben erforderlich. Hintergrund hierfür ist, dass durch die wechselbezügliche Einsetzung der Ehegatten untereinander und der gemeinsamen Schlusserben rechtlich eine Bindungswirkung entsteht. Diese soll insbesondere das Vertrauen des jeweils anderen Ehegatten in den Fortbestand des gemeinsam zum Ausdruck gebrachten letzten Willens schützen.

Vor diesem Hintergrund sollte die Frage der Abänderungsbefugnis nach dem Tod des Erstversterbenden in jedem gemeinschaftlichen Testament ausdrücklich geregelt werden.

Meine Mutter hat im Jahr 2002 das Haus meinem jüngeren Bruder übertragen. Sowohl mein Vater als auch mein Bruder haben in diesem Zuge auf Ihre bestehenden Ansprüche verzichtet – ich nicht. Von der Übertragung selbst habe ich erst wesentlich später erfahren. Inwieweit wirkt sich dies erb- und pflichtteilsrechtlich aus?

Vererbt wird immer nur das Vermögen, über das der Erblasser zum Zeitpunkt des Erbfalls noch verfügt. Dieses bildet den sogenannten Nachlass. Infolge der Übertragung kann das Haus somit nicht mehr Gegenstand des erbrechtlichen Nachlasses werden. Pflichtteilsansprüche errechnen sich im Grundsatz ebenfalls bezogen auf den Wert des Nachlasses zum Zeitpunkt des Erbfalls.

Um Umgehungen zu vermeiden und den Pflichtteilsberechtigten zu schützen, hat der Gesetzgeber jedoch vorgesehen, dass auch Schenkungen zu Lebzeiten durchaus bei der Berechnung des Pflichtteils einzubeziehen sind. Wurde das Haus in Ihrem Fall schenkweise und ohne Vorbehalte (z.B. Nießbrauchsrechte) an Ihren Bruder übertragen, gilt dies allerdings nur in den ersten zehn Jahren seit der Übertragung des Hauses. Nach Ablauf von zehn Jahren bleibt die Schenkung unberücksichtigt.

Wir haben ein gemeinschaftliches (notarielles) Testament errichtet, welches sich in besonderer amtlicher Verwahrung beim Nachlassgericht befindet. Wir haben einen Sohn und eine Tochter, wobei zu dem Sohn seit vielen Jahren kein Kontakt besteht. Werden bei Tod von einem von uns beide Kinder automatisch durch das Gericht informiert? Und können wir dies ausschließen, in dem wir das Testament aus der Verwahrung nehmen? Wir wollen eine Information unseres Sohnes über den Inhalt des Testaments unbedingt vermeiden.

Im Todesfall werden sämtliche letztwilligen Verfügungen, die sich in besonderer amtlicher Verwahrung befinden, von Amts wegen eröffnet. Dies gilt selbst für widerrufene oder inhaltlich überholte Testamente, solange sie noch beim Nachlassgericht liegen. Das Gericht hat anschließend allen Beteiligten den sie betreffenden Inhalt der Verfügung von Todes wegen schriftlich bekannt zu geben. „Beteiligt“ sind nicht nur die testamentarischen, sondern auch die gesetzlichen Erben. Folglich wird auch Ihr Sohn Kenntnis von dem Testament erhalten.

Eine Benachrichtigung über das Testament können Sie daher nicht vermeiden, zumindest, wenn Sie an der Geltung des Testaments festhalten wollen. Die Herausnahme des Testaments aus der besonderen amtlichen Verwahrung würde zwar verhindern, dass Ihr Sohn von der konkreten Verfügung Kenntnis erlangt. Sie sollten dabei aber unbedingt bedenken, dass hierdurch das Testament unwirksam wird.

Mein Mann und ich haben keine Kinder und möchten daher unserer Nichte (11 Jahre) unsere Eigentumswohnung und Bargeld vererben. Ihr Vater verfügt über keinerlei Rücklagen und Rentenanrechte, sodass ein ihm künftig zustehender Unterhaltsanspruch gegen unsere Nichte nicht per se ausgeschlossen ist. Wir möchten verhindern, dass ihr Vater Zugriff auf das Vermögen erhält oder durch das ererbte Vermögen eine Unterhaltspflicht angenommen wird. Welche Möglichkeiten gibt es, unsere Nichte als Erbin einzusetzen und den Zugriff des Vaters auf das Vermögen zu unterbinden? Meine Schwester hat das alleinige Sorgerecht.

Sollte Ihre Schwester ebenfalls versterben, besteht die Möglichkeit, dass dem Kindsvater das alleinige Sorgerecht übertragen wird und er das Vermögen Ihrer Nichte verwaltet. Für den Fall, dass Ihre Nichte verstirbt und weder eine anderslautende letztwillige Verfügung noch eigene Abkömmlinge hinterlässt, erbt aufgrund der gesetzlichen Erbfolge der Vater. Problematisch könnte ferner der Aspekt des Verwandtenunterhalts sein. Gesetzlich schulden unter Umständen auch Kinder ihren Eltern Unterhalt. Hierfür kann auch die Verwertung von ererbtem Vermögen erforderlich sein.

Um die vorgenannten Probleme rechtlich in den Griff zu bekommen, sind für die Gestaltung des Testaments verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen. Zu nennen sind Lösungen wie „Testamentsvollstreckung“, „Vor- und Nacherbfolge“ oder „Herausgabevermächtnisse“. Diese Gestaltungen sind nicht nur begrifflich, sondern auch juristisch komplex. Die Vor- und Nachteile der jeweiligen Gestaltungen sollten im Einzelfall gründlich abgewogen werden.

Mein Vater, zu dem ich nur sporadisch Kontakt hatte, ist vor zehn Jahren verstorben. Vor einiger Zeit habe ich einen Brief vom Amtsgericht erhalten, wonach ich meine Großmutter, die bereits 2003 verstorben ist, beerbe. Zu meiner Oma hatte ich keinen Kontakt. Mir wurde zugleich eine Kopie des Testaments meiner Großmutter aus dem Jahr 1989 überlassen. Werden die Kinder automatisch angeschrieben, wenn ein Testament vorliegt und wie soll ich mich verhalten, wenn ich das Erbe nicht annehmen möchte?

Das Nachlassgericht setzt von Amts wegen die Erben über ihre Erbenstellung in Kenntnis. Wenn Sie das Erbe nicht annehmen möchten, müssen Sie es innerhalb von sechs Wochen nach Kenntnis vom Anfall der Erbschaft und dem Grunde der Berufung ausschlagen. Hierzu ist es erforderlich, dass Sie die Ausschlagung zur Niederschrift des Nachlassgerichts erklären oder eine solche Erklärung in öffentlich beglaubigter Form innerhalb der Frist beim zuständigen Nachlassgericht abgeben.

Wir sind jeweils in zweiter Ehe miteinander verheiratet. Mein Mann hat zwei Kinder; ich habe einen Sohn. Wie sieht bei uns die gesetzliche Erbfolge aus? Wie kann unser Testament rechtssicher ausgestaltet werden?

Stiefkindern steht kein gesetzliches Erbrecht zu, d.h. sie beerben ihren Stiefelternteil nicht automatisch. Bei Ihnen kommt es somit auf die Reihenfolge des Versterbens an – so makaber es klingen mag. Sollten Sie zuerst versterben, würde Ihrem Sohn und Ihrem Ehemann jeweils die Hälfte vom Nachlass zustehen. Nach dem Tod Ihres Mannes würden anschließend dessen Kinder zu je ein Halb erben. Sollte Ihr Mann zuerst versterben, würde Ihnen die Hälfte vom Vermögen zustehen und die Kinder Ihres Mannes würden jeweils Erben zu einem Viertel. Nach Ihrem Tod würden Sie von Ihrem Sohn allein beerbet.

Eine etwaige Testamentsgestaltung muss auf Ihre Vorstellungen bezüglich der Nachlassverteilung ausgerichtet werden. Soll zunächst nur der Ehegatte allein erben und sollen alle Kinder im Schlusserbfall gleichbehandelt werden? Soll ein Kind von der Erbfolge ausgeschlossen werden oder soll jedes Kind nur von seinem Elternteil erben?

Sofern jedes einseitige Kind nur an dem Vermögen des eigenen Elternteils partizipieren soll, könnte eine Vor- und Nacherbfolge angeordnet werden. Wenn der Letztlebende von Ihnen von allen Kindern zu gleichen Teilen beerbt werden soll, könnte das gemeinschaftliche Testament so ausgestaltet werden, dass Sie sich gegenseitig zu Alleinerben einsetzen und beide Kinder zu gleichen Teilen zu Schlusserben bestimmen. Bei der konkreten Ausgestaltung sollten etwaige Pflichtteilsansprüche der Kinder nicht aus dem Blick verloren werden.

In welcher Form kann ein Testament errichtet werden? Was kostet ein gemeinschaftliches Testament beim Notar?

Ein Testament kann auch ohne Mitwirkung eines Notars formwirksam errichtet werden, indem es von einem Ehegatten eigenhändig handschriftlich verfasst und von beiden Ehegatten unterschrieben wird. Bereits bei auf den ersten Blick einfach erscheinenden familiären Situationen kann jedoch versteckter Beratungsbedarf bestehen. Mit der notariellen Beurkundung des Testaments geht auch eine vollumfängliche Beratung einher. Die Verwendung rechtssicherer Formulierungen gewährleistet, dass Irrtümer ausgeschlossen werden und Ihr letzter Wille im Erbfall Berücksichtigung findet.

Die anfallenden Kosten sind gesetzlich geregelt und abhängig vom Vermögen der Testierenden.

Das Gesetz sieht hierbei eine soziale Staffelung vor, so dass jedem die Inanspruchnahme einer fachlichen Beratung ermöglicht wird. Berücksichtigt werden sollte zudem, dass auch bei einem handschriftlichen Testament Kosten im Erbfall Kosten entstehen. Zum Nachweis der Erbenstellung wird dann insbesondere ein Erbschein benötigt. Ein notariell errichtetes Testament ersetzt dagegen regelmäßig den Erbschein, so dass im Erbfall anfallende Kosten und notwendige Wege entfallen.

Live-Stream verpasst? Die Aufzeichnung der Veranstaltung wird am Dienstag, den 16.03.2021, 21:00 Uhr im Sachsen Fernsehen Leipzig übertragen.

Von Karen Arnold und André Böhmer