Riesen Beteiligung: Über 500 Schüler wählen ihr Jugendparlament im Wurzener Land

Wurzen

Wenn alles klappt, wird das Wurzener Land mit den Gemeinden Wurzen, Bennewitz, Lossatal und Thallwitz noch Ende des Jahres ein Jugendparlament haben. Wer die junge Generation dann vertritt, steht bereits fest. Denn vom 12. bis 16. Juli fand in den Oberschulen von Wurzen, Lossatal und Trebsen sowie am Lichtwergymnasium und den Jugendhäusern Wurzen und Bennewitz der Urnengang statt. Über 500 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich daran.

Die hohe Wahlbeteiligung freute vor allem Wurzens Stadtsprecherin Cornelia Hanspach, die gemeinsam mit Mandy Röntgendorf vom Bennewitzer Jugend- und Freizeittreff „Werner Moser“ den Prozess von Beginn an begleitete. „Wahnsinn, mit dieser Resonanz haben wir keineswegs gerechnet.“

Die Idee einer Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Kommunalpolitik sei ein lang gehegter Wunsch, so Hanspach, dessen Grundlagen der Freistaat im Januar 2018 mit dem Paragrafen 47 in der Sächsischen Gemeindeordnung verankerte. Demnach sollen die Kommunen bei ihren Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen.

Bis zum eigentlichen Start wartet noch viel Arbeit

Was anderswo schon funktioniert, werde jetzt auch im Wurzener Land umgesetzt, betonte Hanspach. Doch bis zum eigentlichen Start wartet noch jede Menge Arbeit auf die jungen Beiratsmitglieder. Unter anderem müssen sich die gewählten Vertreter zunächst einmal ein Statut geben und Netzwerke aufbauen. „Auf Seiten der Erwachsenenparlamente gilt es, nach der Sommerpause die Rahmenbedingungen festzulegen.“ Ihre Zustimmung für die Gründung eines Jugendgremiums im Wurzener Land haben die Räte von Bennewitz, Lossatal und Thallwitz jedenfalls unlängst bekundet, nachdem ihnen das Projekt vorgestellt wurde.

„Im September sind wir dann mit unserem Vortrag im Wurzener Kulturausschuss.“ Jedoch sei die Stadt damit keineswegs der Nachzügler des Viererbündnisses. Vielmehr genieße Wurzen im Gegensatz zu den Nachbargemeinden den Vorteil, dass die derzeitige Hauptsatzung einen Jugendbeauftragten vorsieht und deswegen eine komplette Neuschrift nicht erforderlich sei, sagte Hanspach. Ergänzt werde diese allerdings dann durch ein Antrags-, Rede- sowie Beteiligungsrecht der jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter des Jugendparlaments.

Jugendvertreter wollen ernst genommen werden

Zu dem aktuellen Gremium gehören nach dem Wahlvotum im Juli: Lilli Petzold (15), Luisa Tiesies (17), Josi Petzold (16), Fee Schwuchow (17), Lena Wagner (15), Moritz Büchner (13), Jonathan Röglin (18), Yannik Anders (18) sowie Jaden Nimitz (18). Sie alle haben klare Vorstellungen ihres künftigen Wirkens. So hoffen zum Beispiel Jonathan Röglin und Moritz Büchner, dass die Jugend in Bennewitz durch sie mehr zu Wort kommt und sich bei aktuellen Vorhaben besser einbringen kann. Zugleich sollte es möglich sein, eigene Ideen umzusetzen, betonten beide. Von der Verwaltung, den Gemeinderäten und dem Bürgermeister erwarten sie, ernst genommen und unterstützt zu werden. „Jugendliche können uns über Instagram auf youcon_wurzener_land finden, folgen und uns dort Nachrichten schicken.“

Stabiles Internet und Jugendtreffs gehören zu den Zielen

Fee Schwuchow und Jaden Nimitz, die für Thallwitz kandidierten, finden übrigens die offene Haltung der Verantwortungsträger im Wurzener Land zum Thema Jugendbeteiligung sehr gut. „Wir möchten uns für verschiedene Dinge einsetzen, darunter bessere Busverbindungen, stabile Internetverbindungen und auch Treffpunkte für Jugendliche.“ Gerade deshalb wäre ihnen die Zusammenarbeit mit den Gemeinden wichtig.

Auf die Frage, warum es sich auch für andere lohnen würde, mitzumachen, antworteten sie: „Wir finden, dass man so seine eigene Meinung an die richtigen Leute bringt, um etwas zu bewegen. Außerdem sind wir ein Verband von Jugendlichen in ähnlichem Alter. Bei uns können auch neue Kontakte geknüpft werden.“

Lesen Sie dazu auch:

Wurzener Land: Jugend drängt an die Macht

Von Kai-Uwe Brandt