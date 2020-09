Altenburg

11 Tonnen, 192 Kartons, 18 000 Spiele: Was sich am Dienstag im Hof des Altenburger Residenzschlosses stapelte, war tatsächlich nur die erste Lieferung einer der größten privaten Brettspielsammlungen der Welt. Zahlreiche Kartons mit Beschriftungen wie „Ravensburger“, „Rollenspiel“, „Schmidt“ oder „Diverses“ wurden mit einem großen Laster von Österreich bis vor das Torhaus gefahren, mit einem Gabelstapler in den Innenhof transportiert und von den fleißigen Helfern über eine improvisierte Seilrutsche zu ihrem Lagerplatz auf Zeit im Schlosskeller befördert.

Am Vormittag stapelten sich die Kartons im Innenhof des Residenzschlosses. Quelle: Mario Jahn

Sicher gelagert

Die Kellerräume, in denen die Spiele ab sofort gelagert werden, wurden extra für die Sammlung renoviert und umgebaut. „Das ist nicht einfach irgendein feuchter Keller“, erklärt Jens Junge, Professor am Institut für Ludologie an der Design-Akademie Berlin und neuer Verantwortlicher für die Sammlung. „Die meisten Spiele befinden sich in Pappkartons und müssen – wie etwa Bücher – trocken und lichtgeschützt gelagert werden.“ Wo vorher „altes Schlossgerümpel“ stand, wurden die Lagerräume im Keller nun mit Brandschutzinstallationen und Luftentfeuchtern ausgestattet und so zum sicheren Museumsmagazin umgebaut.

Von Wien nach Altenburg

Die Sammlung, bestehend aus insgesamt mehr als 30 000 Brettspiel-Unikaten, wurde über mehrere Jahrzehnte von den österreichischen Spielepionieren Dagmar und Ferdinand de Cassan in Leopoldsdorf bei Wien aufgebaut und dort im eigens betriebenen Österreichischen Spielemuseum ausgestellt. Nach dem Tod ihres Ehemanns 2017 hatte Museumsbetreiberin Dagmar de Cassan eine neue Heimat für ihre Sammlung gesucht und diese im Berliner Institut für Ludologie gefunden.

Institutsleiter Jens Junge stellt die Sammlung nun wiederum dem Schloss- und Kulturbetrieb Altenburg zur Verfügung. „Zusammen mit den über 15 000 Kartenspielen im Besitz des Schloss- und Spielkartenmuseums hat Altenburg nun die größte internationale Brett- und Kartenspielsammlung“, erklärt Junge. Für die restlichen Spiele wird es noch eine zweite Lieferung geben, deren Termin aber noch nicht bekannt ist.

Die rund 18 000 Brettspiele wurden zunächst zum Schloss transportiert. Quelle: Mario Jahn

Große Spielevielfalt

Für die Ludologie, also die Wissenschaft des Spielens, ist eine solche Sammlung laut Junge von unschätzbarem Wert, denn durch den Vergleich verschiedener Spiele könne man viel über die Geschichte und Entwicklung des Spielens herausfinden. „Wir haben Spiele aus Japan, den USA oder Deutschland für alle möglichen Altersgruppen“, erzählt Junge und zeigt Spiele aus der Sammlung. „An denen erkennt man, dass zum Beispiel manche Kulturen eher Wert auf das Zufallselement legen, andere wiederum auf Strategie.“

Vom Schlosshof wurden die Karton schließlich vorsichtig über eine Rutsche in den Keller befördert. Quelle: Mario Jahn

Die Lieferung am Dienstag umfasst zunächst nur den Zeitraum von 1945 bis heute, beim nächsten Mal sollen dann auch historische Spiele dabei sein. Trotzdem stammen die meisten Spiele in der Sammlung de Cassan eher aus den letzten 50 Jahren, wie der Spielewissenschaftler erklärt: „Die wirkliche Massenproduktion von Brettspielen begann erst Ende der Siebzigerjahre, als die Leute sich nicht mehr mit Halma und ,Mensch ärgere dich nicht’ zufrieden gaben.“ Seitdem gibt es vermehrt „Autorenspiele“, die von dedizierten Spieleredakteuren konzipiert werden. Diese reichen von kurzweiligen Spielen für die ganze Familie bis hin zu zehnstündigen Kampagnen für Taktik-Fans.

Wissenschaftliche Zukunftspläne

Um all diese verschiedenen Spielelemente zu analysieren, haben Spielewissenschaftler bereits eine Künstliche Intelligenz entwickelt, die Anleitungen auslesen und darin verschiedene Muster und Regeln erkennen kann. Diese soll zukünftig auch in Altenburg zum Einsatz kommen. Das Problem hierbei: Die Anleitungen müssen dafür zunächst digitalisiert werden, ein äußerst zeitaufwändiges und wegen der bunten Gestaltung oft schwieriges Unterfangen. „Aber dafür bringe ich dann eben meine Studenten mit“, scherzt Junge.

Mit denen will der Professor in Zukunft Exkursionen zum Altenburger Schloss unternehmen und die Spielesammlung auf Anmeldung auch Museumsbesuchern zugänglich machen. Vor allem soll die Kollektion laut Junge jedoch als „Lehr- und Forschungssammlung“ und Fundus für zukünftige Ausstellungen, wie die Altenburger Spielewelt, dienen.

Von Robin Knies