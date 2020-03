Riesenpech in Eilenburg: Erst Brand – nun geplatzte Wasserleitung

Eilenburg

Nicht nur Peter Burck fragt sich wohl: Wie viel Pech kann ein Mensch eigentlich haben? Der 80-jährige Eilenburger, dessen Name in der Stadt vor allem als Initiator des Wende-Herbstes gekannt wird, ist verzweifelt.

Ein Blitz hatte am Pfingstmontag 2019 den Dachstuhl in dem Eilenburger Wohnhaus von Peter Burck in Brand gesetzt. Quelle: LVZ

Denn nach neun Monaten des Wartens hatte er für Montag, 14 Uhr, den Möbelwagen bestellt. Er wollte nach dem brandbedingten Umzug in eine Ersatz-Ein-Raum-Wohnung endlich wieder zurück in sein Haus am Mühlgraben.

Alarmanlage ging an

Doch daraus wird auf absehbare Zeit nichts. „Gegen 10 Uhr“, so erzählt es Peter Burck der LVZ am Montag am Telefon, „haben mich meine Nachbarn informiert, dass die Alarmanlage losgegangen ist.“ Vor Ort angekommen sei ihm dann heißer Wasserdunst entgegengeschlagen. „Es war wie in der Sauna, das Wasser im Keller hatte gefühlte 40 Grad.“

Der Eilenburger Peter Burck ist in der Stadt vor allem als Initiator des Wende-Herbstes bekannt. Quelle: Wolfgang Sens

Wasser ist ein Fall für die Feuerwehr

Obwohl es sich um einen Wasserschaden handelt, ist das ein Fall für die Feuerwehr. Die Kameraden kannten die etwas knifflige Anfahrt. Schließlich hatten sie hier erst am Pfingstmontag, als ein Blitz den Dachstuhl lichterloh brennen ließ, gelöscht. Einsatzleiter André Zimmermann am späten Montagvormittag: „Wir sind mit sieben Kameraden vor Ort, holen mit unserer Technik derzeit etwa 1600 Liter pro Minute aus dem Keller, der bis zur obersten Treppenstufe gefüllt gewesen ist.“ Am Ende sollte daher allein das Pumpen rund anderthalb Stunden dauern. Das entspricht einer Menge von rund 150 000 Litern, die wiederum reicht, um fünf mittelgroße Tankwagen zu füllen. Doch für die Kameraden war mit dem Pumpen der Einsatz noch nicht zu Ende. Erst gegen 14.30 Uhr, so André Zimmermann, sei dann auch die Arbeit mit den Nasssaugern erledigt gewesen.

Auch Stadtwerke und Wasserversorgung einsatzbereit

Doch nicht nur die Feuerwehrleute waren trotz Corona-Krisen-Modus einsatzbereit. Die Stadtwerke, die von den Kameraden um Stromabschaltung gebeten wurden, reagierten umgehend. Sebastian Pekar, Leiter der Stromversorgung: „Unser Bereitschaftsdienst war gegen 11.15 Uhr vor Ort. Er hat den Strom aber nicht nur für dieses Haus, sondern für insgesamt 20 weitere Haushalte abschalten müssen.“ Inzwischen, so teilte er gegen 14.30 Uhr mit, liege der Strom aber wieder an.

Auch beim Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen galt es zu handeln. Dessen technischer Leiter Daniel Jahn: „Wir haben so schnell wie möglich das Wasser abgestellt.“ Die genaue Ursache kenne er zwar nicht. „Doch eindeutig ist, dass der Schaden hinter unserem Wasserzähler und damit hausseitig liegt.“

So viel Pech

Die Pechsträhne für Peter Burck geht damit weiter. Nach dem Brand hatte er zunächst noch gehofft, dass er recht glimpflich davon kommen könnte, da es die Feuerwehrleute geschafft hatten, mit verhältnismäßig wenig Wasser zu löschen. Doch dann prasselte ausgerechnet einen Tag vor dem Schließen des Notdaches eines der wenigen heftigen Sommergewitter des vergangenen Jahres nieder. Das Haus erlitt einen großen Schaden, der von der Versicherung reguliert und bis jetzt repariert wurde.

Was jetzt genau geschehen ist, weiß noch keiner. Für André Zimmermann liegt aber ein Rohrbruch im Keller nahe. Wann der daraus entstandene Schaden, der wohl auch die Elektrik mit erwischte, behoben sein wird, ist ungewiss. Und damit auch ein Termin für den von Peter Burck ersehnten Umzug zurück ins eigene Haus.

Von Ilka Fischer