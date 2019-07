Leipzig

Ein Großbrand in einer mit Stroh gefüllten Lagerhalle in der Milchviehanlage Trebula hält seit vergangener Nacht sämtliche Feuerwehren der Stadt Schmölln sowie der Umgebung in Atem. „Wir wurden gegen Samstagfrüh gegen 0.30 Uhr alarmiert. Als wir vor Ort eintrafen brannten große Teile der rund 15 Meter breiten sowie 60 Meter lange Halle bereits lichterloh“, berichtet Schmöllns Stadtbrandmeister Mirko Kolz.

In der Halle lagerten circa 800 Stroh- und 75 Heuballen. Die Löscharbeiten sowie die Versorgung mit ausreichend Löschwasser gestalteten sich ungemein schwierig. Nach sechs Stunden waren die Löschwasserbehälter erschöpft. Zudem stürzte Schritt für Schritt das Dach der Halle ein.

Außer Lumpzig hatten wir bislang sämtliche Schmöllner Feuerwehren im Einsatz, in der Spitzenzeit bis zu 54 Kameraden“, so Kolz. Die aufwendigen Löscharbeiten zogen sich über die gesamte Nacht hin und werden vermutlich noch bis zum Montag andauern. „Wir sind gerade dabei, im Schichtbetrieb die Restlöscharbeiten zu absolvieren. Vorerst sind wir gerade bei ungefähr der Hälfte“, soKolz. Am Sonnabend wurde dafür zudem ein Bagger sowie ein Teleskoplader eingesetzt, um die Außenwände einzureißen, damit das kokelnde Stroh besser ablelöscht werden konnte. „Wir haben dafür einen vierstündigen Schichtbetrieb eingerichtet, in dem sich die Kameraden der einzelnen Wehren ablösen. Etliche waren schon jetzt zweimal im Einsatz, beispielsweise jene aus Altkirchen“, erklärte der Stadtbrandmeister weiter.

Völlig unklar sind bislang die Brandursache sowie die Schadenhöhe. Dazu wird die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufnehmen, die vorerst aber die Brandruine nicht betreten kann.

Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass es sich um eine Brandstiftung handelt. Denn erst in den zurückliegenden Wochen haben in der Region immer wieder Flammen hochgeschlagen, die gelegt waren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Jörg Wolf