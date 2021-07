Riesige Spendenbereitschaft in Sachsen für Flutopfer in Krisengebieten

Leipzig/Dresden

Die Sachsen wissen, was nach einer derartigen Katastrophenlage wie aktuell in den Flutgebieten im Westen des Landes am meisten gebraucht wird – finanzielle Unterstützung. Um Schäden zu beseitigen, zerstörtes Mobiliar zu ersetzen und neue Kleidung zu beschaffen, braucht es Geld.

Fast 180.000 Euro aus Sachsen für Flutopfer

Auch Sachsen hat seine Bewohnerinnen und Bewohner aufgerufen, die Flutopfer mit Geldspenden zu unterstützen. Die sächsische Staatsregierung und die Liga der Freien Wohlfahrtspflege hatte am Freitag ein Spendenkonto eröffnet. Seither sind sage und schreibe 177.534 Euro (Stand Montag, 10.30 Uhr) auf dem Spendenkonto „Sachsen hilft!“ eingegangen. „Das vielfältige Werben auch von Sozialministerin Petra Köpping hat der gemeinsamen Spendenkampagne der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Sachsen und der Staatsregierung offensichtlich schon zu großer Bekanntheit verholfen“, resümierte ein Sprecher des Sozialministeriums. Die Hilfsbereitschaft angesichts der Not der Anwohner in den Hochwasser-Gebieten sei groß.

Auch Sammelaktionen für Sachmittelspenden werden vielerorts individuell gestartet. Die Lager mit Lebensmittel- und Kleiderspenden seien aber gut gefüllt, berichteten am Sonntag die Kreise Euskirchen und Rhein-Erft in Nordrhein-Westfalen. Sachspenden gebe es derzeit genug. „Die Räume sind begrenzt, momentan reicht das, was da ist“, sagte ein Sprecher des Rhein-Erft-Kreises. Auch der Kreis Euskirchen erklärte, die kommunalen Anlaufstellen seien ausreichend versorgt. Der Bedarf sei gedeckt. „Es besteht vielerorts das Problem, dass zusätzliche Spenden nicht verwaltet und gelagert werden können.“

Das Spendenkonto „Sachsen hilft!“ der Freien Wohlfahrtspflege in Sachsen bleibt weiterhin geöffnet:

Institut: Bank für SozialwirtschaftIBAN: DE30 8502 0500 0003 5760 13BIC: BFSWDE33DRE

Von thl