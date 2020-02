Rinderherde in Eilenburg mit Eibe vergiftet

Eilenburg

Stefan und Ramona Gloger trauten ihren Augen nicht, als sie am Sonntag zu ihren acht schottischen Hochlandrindern auf die abgelegene Weide in Eilenburg Ost kamen. Dort lag Heckenschnitt an der Futterstelle. Beim näheren Betrachten wurde ihnen himmelangst: Denn bei den vielen kleinen Zweigen handelte es sich um Eibe – eine hochgiftige Pflanze, nicht nur für Menschen. Immer wieder kommt es bei Weidevieh zu Vergiftungen durch Eiben, die fast ausnahmslos tödlich enden. Grund ist der enthaltene Stoff Taxin.

Ganze Schubkarre voll giftiger Eibe

Ramona Gloger (61) füttert Kalb Olek Aufzuchtmilch. Quelle: Nico Fliegner

Das Ehepaar beräumte sofort die Futterstelle, versetzte den Zaun, doch schon am nächsten Tag lag neue Eibe da. Mehrere Eimer kamen zusammen, inzwischen ist eine ganze Schubkarre voll. Der Wind tat sein Übrigens und blies den Grünschnitt auf die Fläche. Noch heute sind Reste zu finden.

Pferde wären gestorben

Bei den Glogers schrillten die Alarmglocken. „Wir haben den Tierarzt zu Rate gezogen“, erzählt Ramona Gloger. Der habe ihnen gesagt, dass Eibe zum Tod führen könne. Hätten Pferde den Heckenschnitt gefressen, würden die nicht mehr am Leben sein. Auf Rat des Veterinärs gab das Ehepaar den Rindern drei Kilogramm Aktivkohle. Das Pulver wurde angerührt und gefüttert. Aktivkohle ist eines der ältesten Hausmittel gegen Vergiftungen. Es bindet die Giftstoffe.

Bangen um die ungeborenen Kälber

Die Glogers, die seit fünf Jahren die Hochlandrinder halten, hoffen nun, dass die Tiere überleben und keine gesundheitlichen Schäden davon tragen. „Bis jetzt sieht es gut aus“, sagt Ramona Gloger. Allerdings ist noch nicht absehbar, wie sich die Eibe auf die drei trächtigen Kühe auswirkt. Im schlimmsten Fall könnten die Föten durch das Gift geschädigt worden sein. „Das werden wir erst im Juli sehen, wenn die Kühe abkalben. Das wäre aber ganz großer Mist.“

Zettel wie dieser warnen die Bevölkerung, die Rinder auf der Weide in Eilenburg Ost nicht zu füttern. Quelle: Nico Fliegner

Anzeige gegen unbekannt erstattet

Das Ehepaar hat inzwischen Anzeige bei der Polizei gegen unbekannt erstattet und an verschiedenen Stellen Warnzettel angebracht, worauf eindringlich appelliert wird, die Rinder nicht zu füttern – weder mit Grünschnitt noch mit altem Brot.

Dass jemand versucht hat, die Tiere bewusst zu vergiften, glaubt das Ehepaar nicht. „Wir denken, dass es sich um falsch verstandene Tierliebe handelt. Da wird einer gedacht haben, die Rinder brauchen jetzt frisches Grün“, meint Ramona Gloger. Brauchen sie aber nicht. Denn die robusten Tiere, die das ganze Jahr auf der Weide stehen, erhalten ausreichend Futter. Am Dienstag wurden sie auf eine neue Weide umgesetzt.

Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, sollte sich an das Polizeirevier in Eilenburg unter Telefon 03423 6640 wenden.

Von Nico Fliegner