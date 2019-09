Riss im Pool und klirrende Gläser: Großdeuben im Stress wegen A-72-Bau

Böhlen

Unter dem Bau der Autobahn 72 leiden derzeit vor allem die Menschen in Böhlens Stadtteil Großdeuben. Denn an dem Knotenpunkt treffen die Bundesstraßen 2 und 95 sowie die Staatsstraße 72 aufeinander. Und an eben diesem gab es alleine in den vergangenen Monaten durch die Bauarbeiten etliche Änderungen der Verkehrsführung, wurden Fahrbahnen verlegt, Brücken abgerissen, Ampelkreuzungen gebaut.

Ortskundige nutzen Umleitung über Großdeuben

Für die Großdeubener heißt das: Jede Änderung bringt erst einmal mehr Verkehr in den Stadtteil, viele Ortskundige weichen über die Hauptstraße aus, fahren also durch Großdeuben. Doch damit nicht genug. Der Ort hat auch mit einem vermehrten Aufkommen von Lastwagen und Baufahrzeugen zu kämpfen. Vor allem aber liegen bei vielen Bewohnern die Nerven blank, weil das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) derzeit notwendige Spundwände errichtet.

Spundwände kommen bis zu zwölf Meter in die Erde

Und eben das Einbringen der Wände verursacht einen höllischen Lärm. Dort, wo die Autobahn auf der vorhandenen Trasse der B 95 halbseitig gebaut werden soll, wo also das Baufeld direkt an eine befahrene Straße grenzt, wird dazwischen eine stählerne Spundwand bis zu rund zwölf Meter tief in den Boden gerammt, um das Wegsacken der einen oder anderen Seite zu verhindern. Doch genau das bringt derzeit erhebliche Auswirkungen auf die umliegende Nachbarschaft in der Stöhnaer und Auenstraße mit sich.

„Und das immer wieder ohne jede Vorankündigung“, sagt Anwohnerin Nadja Loose, die in der Auenstraße wohnt. Immer wieder gebe es einen ohrenbetäubenden Lärm, der selbst in den Wohnhäusern noch unerträglich sei. „Zumal das ja den ganzen Tag geht, zum Teil ab sieben Uhr morgens und dann bis sechs Uhr abends – mit nur einer kleinen Mittagspause.“

Vibrierende Häuser an der Stöhnaer Straße

Der Lärm sei allerdings nur ein Problem, „durch die Rammarbeiten vibrieren die Häuser“, sagt Looses Mutter Ingeborg. Sie wohnt nur wenige Meter von ihrer Tochter entfernt, in der Stöhnaer Straße, ist aber mit der gleichen Problematik konfrontiert. „Das Rammen der Spundwände in den Boden ist Folter für die Menschen, die hier leben“, macht Tochter Nadja deutlich. Denn durch die starken Vibrationen würden sich ganze Möbel selbstständig machen, Vasen aus Regalen fallen, Gläser zu Bruch gehen. „Und auch uns machen die Begleiterscheinungen richtig mürbe, denn wir merken die Vibrationen immerzu.“

Anwohner wünschen sich mehr Informationen

Was Mutter und Tochter stellvertretend für die Bewohner des Viertels kritisieren, ist das Fehlen von Informationen. „Es gab zwar vor einem Jahr eine Informationsveranstaltung im Kulturhaus, aber seitdem haben wir nichts mehr vom Lasuv gehört“, bemängeln die zwei Frauen. Die Kommunikation fehle vollständig. Dabei, betonen sie, könne es von Seiten des Lasuv doch nicht so schwierig sein, einmal im Vierteljahr Bescheid zusagen, wann welche Arbeiten wo erfolgen. „Dann könnten wir uns darauf einrichten, vielleicht mal einen oder zwei Tage wegfahren oder länger im Büro bleiben“, sagt Nadja Loose.

In der Stöhnaer Straße herrscht ein reger Betrieb von Baufahrzeugen und Lastwagen. Quelle: Julia Tonne

Sorgen machen sich die Anwohner wegen der ständigen Vibrationen vor allem um ihre Grundstücke und Häuser. „Wir wissen nicht, ob unsere Häuser doch einmal wegsacken oder Risse entstehen“, sagt Loose, denn auch das Gelände neben der künftigen Trasse sei einstiges Tagebaugelände, werde aber nicht verdichtet. Bei Ingeborg Loose sei es vor einigen Wochen bereits zu einem Rohrbruch im Keller gekommen, bei Nachbarn sei der Beton unter dem Pool gerissen. Die gerufenen Handwerker konnten zwar nicht bestätigen, dass die Vibrationen Auslöser waren, „aber die Vermutung liegt nahe“.

Es geht auch anders – zum Beispiel bei der Bahn

Ganz anders, machen die zwei Frauen in Vertretung ihrer Nachbarn deutlich, habe es die Bahn gehandhabt. Immer wieder habe die über bevorstehende Arbeiten und Zeiten informiert, während die Sachsen-Franken-Magistrale ausgebaut wurde. Die Großdeubener wollen auch mit ihrer Beschwerde nicht den Bau der A72 in Frage stellen oder klarmachen, dass sie das ganze Vorhaben ablehnen. „Wir wollen lediglich in bestimmten Abständen wissen, was an Lärm und Vibrationen auf uns zukommt.“

Von Julia Tonne