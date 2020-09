Rocken wie die Ölgötzen – Delitzscher Band mit eigenen Songs

Delitzsch

Das ist die Schuld von dieser Merkel“ singen sie frech und ironisch. „Egal ob der Wald brennt oder ein Reh dir vor deine Karre rennt“, geht es weiter. Dieser Song ist fünf Jahre alt. Die Ölgötzen sind das, was sich neu Local Heroes und althergebracht Lokalmatadoren nennt. Ihre Musik? Alles hausgemacht. Da wird nichts gecovert. Aber sie klingen irgendwie bekannt. Rio Reiser? Ärzte? Wer die Bands der 90er und 80er Jahre mag, aber schon oft gehört hat, endlich mal Neues und dennoch Vertrautes hören will, könnte bei ihnen richtig liegen.

„Powerballaden und Kraftschlager“

Die Ölgötzen bei einem Open-Air-Auftritt an der Altstadtkneipe No. 2. Quelle: Alexander Prautzsch

Reich und berühmt sind sie eher nicht. Aber sie scheinen ganz glücklich, wenn sie so am Ort der Entstehung der „Powerballaden und Kraftschlager“ zusammenkommen. Das ist der Keller im Gehöft des Schlagzeugers Marco Thümmler. Heute hat er auf dem lange leerstehenden Areal seine Glaserei, früher war’s mal ein Kohlehandel. Im heutigen Probenkeller aber lagerten Kartoffeln. Einmal in der Woche stehen oder sitzen sie hier an den Instrumenten: Tobias Piechulla an der Gitarre ist auch für den Gesang zuständig, ebenfalls an der Gitarre betätigt sich Dirk Hinrichs, am Bass Stefan „Scotti“ Gottwald. Marco Thümmler trommelt. Hier ist offenbar alles da, was nötig ist, um richtig laut zu werden.

Neugründung vor acht Jahren

Thümmler gehört gemeinsam mit Tobias Piechulla zu den Ur-Ölgötzen. Diese erste Auflage gab es ab 1998 für zwei, drei Jahre. Piechulla, der den lautmalerischen Spitznamen Schnulla trägt, und Thümmler kennen sich schon seit ihrer Schulzeit. Aber diese Formation hatte nur zwei oder drei Auftritte.

Warum Ölgötzen? „Na, weil wir normalerweise so auf der Bühne stehen“, wird lachend erklärt. Dabei sei inzwischen schon etwas mehr Lockerheit als früher angesagt. Immerhin ist die Neugründung inzwischen schon wieder acht Jahre her. Die Kumpels saßen in der ehemaligen Kuhstall-Kneipe. „Schnulla sagte: Wollen wir nicht wieder mal Musik machen“, erinnert sich das mit 39 Lenzen jüngste Mitglied Stefan Gottwald. Einen Bandchef gibt es nicht. „Das läuft demokratisch“, so die Selbstauskunft. Tobias Piechulla wird immerhin der Rang des musikalischen Leiters zuerkannt. Er bringt die Text- und Melodie-Ideen mit. „Die Worte haben automatisch ihre Melodie“, beschreibt Piechulla wie für ihn beides zusammenkommt. Die Vorlage wird gemeinsam um die verschiedenen Instrumente und den Chorus ergänzt. „Und dann wird am Ende alles noch mal anders“, erklärt die Runde.

Eine der beiden CDs der Band.. Quelle: Heike Liesaus

„Früher habe ich mich stark an Rockhaus orientiert, ich habe auch so genuschelt wie Mike Kilian. Doch inzwischen ist es eher Rio Reiser“, erklärt Piechulla seine Vorbilder. Alle hatten vorher schon in Bands gespielt. Dirk Hinrichs spielt auch jetzt noch parallel bei den Delitzscher Softeggs. „Ich mache aber auch sehr gern zwei Mal in der Woche Musik“, erklärt er.

Die älteste Nachwuchsband

Die weiteste Reise, die sie bisher zu einem Auftritt zurücklegten, führte nach Leipzig. „Da waren wir die älteste Nachwuchsband“, stellt Piechulla fest. Regionale Auftrittsmöglichkeiten sind generell nicht so dicht gesät. Die Ölgötzen wirken gern im kleinen Rahmen. Aber die Kneipen, die den bieten, haben in der Region vielfach auch schon vor Corona dichtgemacht. Diverse öffentliche Feste fielen in diesem Sommer aus. Es bleiben private Partys, gerade jetzt war die Formation beim Geburtstag einer Band-Anhängerin gefragt.

Merchandising vom Großmarkt

Das Band-Maskottchen. Quelle: Heike Liesaus

In der Ecke des Probenkellers hat das Band-Maskottchen seinen Platz. Es stammt vom Großmarkt. „Die gab es dort schon länger“, so Tobias Piechulla. Erst als er im Angebot war, kam der graue Mann, dessen Gesicht an die Moai-Statuen von den Osterinseln erinnert, in den Einkaufswagen. Dieser Ölgötze ist im Großmarkt noch immer zu haben. Was eine schöne Interpretation zulässt: Der Großhandel ist nun Ölgötzen-Merchandising-Vertrieb. Sonst sieht es in Richtung Eigenvermarktung leider etwas dünn aus. Irgendwann wurden mal Sticker gemacht. Die CDs könnten ebenfalls jeweils mitgenommen werden. Auch das Maskottchen hat es noch nicht geschafft, mal mit zum Auftritt zu kommen. „Aber wir sind immer so aufgeregt, wir sind froh, dass wir mit unseren Instrumenten selbst auf der Bühne stehen“, behaupten die Bandmitglieder grinsend und entspannt. Sie können es sich leisten, nicht berühmt zu sein. Piechulla verkauft Eis, Hinrichs repariert Autos, Gottwald ist Stuckateur.

Bei dieser Gelegenheit kann auch mal die Frage merkwürdiger Künstler-Beinamen angesprochen werden. Wie bitte kommt es zu einem Namen wie „Schnulla“? Grund sei auch die Griffigkeit am Instrument. Piechulla wurde von seinen Bandkollegen unterstellt, er „schnullere“ nur so. Aber immerhin, es gibt Verbesserungen: „Früher konnte ich nicht so lustig texten“, erklärt der Frontmann. Zum Repertoire gehört aber auch das traurige „Kaputt“, das nach Abschied von der Freundin klingt. Weniger resignierend kommt das „Du hast ’ne Meise“ daher. Da wird der zürnenden Partnerin flott die „Reise in das Land ohne Verstand“ bescheinigt.

Musik im Homeoffice

Einen Corona-Song haben sie auch gemacht: „Alles, was zählt.“ Das Prozedere lief dabei im Homeoffice. „Wir können ja zur Zeit auch nicht vernünftig proben und müssen zu Hause hocken“, teilten sie den Fans per Facebook mit. Tobias Piechulla reichte also die Tonspur mit Gitarre und Gesang an die anderen rüber, der eine steuerte die Bassbegleitung bei, dann kam das Schlagzeug. Am Ende wurde entholpert, es wurde etwas schneller und mit neuer Gitarrenspur versehen. Und dann kam noch das Schlagzeug dazu.

So ist die Auflage der ersten CD jetzt „ausverschenkt“. Die zweite ist auch nicht zu haben. Es hilft also nur, die Band für den eigenen Geburtstag zu buchen, live zu bewundern. Das hatte zumindest schon mal an der Altstadtkneipe No. 2 geklappt. „Wir arbeiten seit einigen Jahren an unserer dritten und vierten CD.“ Ans Licht der Öffentlichkeit werden die Werke meist über Facebook und Youtube gebracht.

Ein bisschen Romantik

Da findet sich „Es kümmert uns nicht“ ebenso wie „Der Wind pfeift sein Lied“, das sich mit den Flüchtlingstoten auf dem Mittelmeer auseinandersetzt. Oder es geht kurz, knapp und rockig um das Gefühl, das der Betroffene eines Fahrraddiebstahls erleidet. Im Probenraum klingt es indessen gerade ein bisschen romantisch: „Komm, lass uns kennenlernen. Komm, wir bringen uns auf den neuesten Stand. Komm, lass uns sitzen unter Sternen Hand in Hand.“

Von Heike Liesaus