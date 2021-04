Dresden

Wieder mal. Schon wieder. Immer wieder Roland Wöller. „Ich bin stinksauer“, bricht es aus Sachsens Innenminister heraus, dessen Teint sich im Verlauf der Online-Pressekonferenz langsam seiner lachsfarbenen Krawatte angleicht. Gefühlt muss Wöller im Wochenrhythmus immer neue Erklärungen finden, weshalb in seinem Ressort etwas nicht so gelaufen ist wie es eigentlich sollte. Aktuell geht es um die Absetzung des Chefs für das Landeskriminalamt: Der Minister kann ihm im Zusammenhang mit dem Munitionsskandal zwar keine Verfehlungen nachweisen, sieht aber das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizeiführung akut gefährdet – deshalb wird Petric Kleine für die Öffentlichkeit kurzerhand abserviert. Allerdings nur, um bald darauf an Wöllers Seite weiter aufsteigen zu können. Und wieder macht das keinen guten Eindruck nach außen.

Es ist der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die den CDU-Politiker seit seinem Amtsantritt im Dezember 2017 begleitet. Seither gibt es im Prinzip nur zwei Konstanten: Wöller tappt von einer Affäre zum nächsten Skandälchen. Und er trägt bei seiner Verteidigung meistens die lachsfarbene Krawatte. Mittlerweile ist der Innenminister zum Problemfall innerhalb der Regierung geworden. Nicht zuletzt, weil er die Koalition immer wieder vor Belastungsproben stellt. Das längst auf Gegenseitigkeit fußende Misstrauen ist so ausgeprägt, dass Wöller in der vergangenen Woche bei einer Kabinettsschalte sogar die nur wenige Stunden später geplante Verkündung der Kleine-Demission verschwieg. Doch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kann und will seinen Jugendfreund nicht fallen lassen.

Wöller zählte mit Kretschmer und Piwarz zu den „jungen Wilden“ in der Union

Dabei galt jener Mann, der heute derart im Fokus der Kritik steht, über sehr viele Jahre als der kommende CDU-Landespolitiker schlechthin. Wöller war – und ist – Teil einer Troika, die sich schon zu Zeiten der Jungen Union gefunden hat. Also vor weit mehr als 20 Jahren. Die beiden anderen Drittel sitzen mit ihm am Kabinettstisch: Regierungschef Kretschmer und Kultusminister Christian Piwarz. „Man kann ein Land nicht führen wie ein statistisches Landesamt“, ist einer jener Sätze, mit denen Roland Wöller im November 2004 als aufrührerischer Unionswilder dem damaligen Ministerpräsidenten Georg Milbradt den Kampf ansagte und erstmals Schlagzeilen einheimste.

Doch seit jener Zeit ist viel passiert. Möglicherweise zu viel. Der gebürtige Duisburger (Nordrhein-Westfalen) und gelernte Bankkaufmann hat zunächst eine Karriere hingelegt, die im Freistaat ihresgleichen sucht. Mit 29 Jahren schaffte er den Sprung in den Landtag, als 33-Jähriger übernahm der Volkswirt eine Professur an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, mit 37 Jahren wurde Wöller zum ersten Mal Staatsminister, damals für Umwelt und Landwirtschaft. Schon ein Jahr später, im Juni 2008, holte ihn Stanislaw Tillich als Kultusminister in sein erstes Kabinett. Im März 2012 trat Wöller im Streit zurück – weil er die avisierten Kürzungen im Bildungsbereich nicht mittragen wollte. So lautete zumindest die offizielle Version.

Plagiatsverdacht und „Scharlatan“-Vorwürfe lasten noch heute auf Wöller

Doch schon jene Jahre wurden von einer Affäre überlagert, die den inzwischen 50-Jährigen bis in die Gegenwart zu begleiten scheint: Wöller soll sich seinen Doktortitel, den er mit dem zweithöchsten Prädikat „magna cum laude“ erreicht hatte, erschlichen haben. Der Promotionsausschuss der Philosophischen Fakultät der TU Dresden hielt 2011 die Übereinstimmungen zwischen der Magisterarbeit eines Studenten und Wöllers Dissertation zwar für sehr bedenklich, dem damaligen Kultusminister wurde der Doktorgrad aber nicht aberkannt. Für seinen Doktorvater, Professor Ulrich Kluge, lag der Fall anders und war das Plagiat erwiesen: Der Wirtschaftshistoriker distanzierte sich öffentlich und titulierte Wöller gegenüber der „Zeit“ als „Scharlatan“, der „den Boden unter den Füßen verloren“ habe.

Danach war die politische Karriere – zumindest in der ersten Reihe – für einige Zeit beendet. Zumal nicht nur Tillich als nachtragend gilt. Wöller beschränkte sich weitgehend aufs Netzwerken und auf Zukunftskonzepte, was er nahezu in Perfektion beherrscht. Doch das CDU-Wahldebakel bei der Bundestagswahl 2017 eröffnete ihm die ersehnte Chance auf ein Comeback an vorderster Stelle: Der Ministerpräsident hieß nun Kretschmer und holte ihn an den Kabinettstisch. Sein Vorgänger Markus Ulbig (CDU) musste unter Tränen gehen. Dabei galt das Innenministerium weder damals noch heute als Wöllers erste Wahl. Zumal Politiker in dem Amt, das stets eine Gratwanderung zwischen öffentlichen Erwartungen und internem Druck ist, fast zwangsläufig zum Scheitern verurteilt sind – es ist wohl das unbeliebteste Ressort überhaupt. Selbst wenn es Ausnahmen wie ehemals Volker Bouffier (Hessen, CDU) oder Joachim Herrmann (Bayern, CSU) und Boris Pistorius (Niedersachsen, SPD) geben mag. Wer – wie Wöller – aufstreben will, sollte ein solches Engagement also tunlichst meiden und es nicht als Türöffner für noch höhere Aufgaben benutzen wollen. Entsprechend holprig war und ist seine Amtsführung: Nicht nur mit dem eher burschikosen Ton, der in der Polizei bisweilen gepflegt wird, fremdelt der als Feingeist bekannte Innenminister, sondern ihn umgibt nicht selten auch eine überraschende Oberflächlichkeit.

Die Unsicherheiten, vielleicht auch das Desinteresse, werden wiederum mit einem hohen Maß an Selbstbewusstsein zu kaschieren versucht. Nicht ganz so wohlmeinende Zungen, die den Minister häufiger aus der Nähe erleben, sprechen von einem Hang zur Arroganz bis hin zur Besserwisserei. In Koalitionskreisen macht längst ein sarkastischer Satz die Runde: „Ein Wöller macht keine Fehler.“ Aussagen wie diese, denen selbst in den eigenen Reihen nicht mehr per se widersprochen wird, verdeutlichen wohl das Kernproblem des Innenressorts. Der Minister scheint sich häufig selbst im Weg zu stehen. Dieses Auftreten bringt auch Regierungschef Kretschmer zunehmend in die Bredouille. Eine Entlassung Wöllers ließe sich in der Öffentlichkeit sehr wahrscheinlich gut vermitteln – politisch-strategisch kann sich der Ministerpräsident diesen Schritt in der schwarz-grün-roten Koalition allerdings nicht leisten, da dieser in der letzten Konsequenz als Einknicken und möglicherweise auch als Schwäche ausgelegt werden könnte. Für Personaldebatten sind Krisenzeiten wie Corona denkbar ungeeignet.

Umfangreiche Liste von Pleiten, Pech und Pannen

Tatsächlich lesen sich die vergangenen drei Jahre wie Sprünge durch ziemlich viele Fettnäpfchen – sofern die Menge an Pleiten, Pech und Pannen noch wohlmeinend umschrieben werden sollte. Den Anfang machten 2018 ein als „Hutbürger“ bezeichneter LKA-Mitarbeiter und die Wortschöpfung „Pegizei“. Nach den Ausschreitungen von Chemnitz im Spätsommer 2018 sah Wöller einen „gut bewältigten Polizeieinsatz“, das Gleiche galt für die seiner Ansicht nach „größtenteils friedliche“ Leipziger Querdenken-Demo im November 2020. Der Missmut bei den Koalitionspartnern Grünen und SPD ging nach dieser Eskalation so weit, selbst öffentlich die Vertrauensfrage zu stellen und den Minister zum Rücktritt aufzufordern. Die Linke verlangt seit Langem die Entlassung von Wöller, seit einiger Zeit existiert im Umfeld von LinXXnet Leipzig sogar eine entsprechende Internetseite.

Doch damit nicht genug. Hinzu kommen unter anderem der Prüfungsskandal an der sächsischen Polizeihochschule, der lange Zeit vertuschte Fahrradgate von Leipzig und die Löschaffäre beim Landesamt für Verfassungsschutz, dessen geschasster Präsident später quasi einen Persilschein durch ein rechtliches Gutachten erhielt. Allein drei Mal musste sich der Minister innerhalb des letzten halben Jahres bei Sondersitzungen des Innenausschusses erklären. Während Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar in den nicht-öffentlichen Runden eine gewisse Einsicht und Selbstkritik zeige, wie es heißt, trete Wöller stets sehr resolut auf, bisweilen mit einer Aura der Unangreifbarkeit. Darüber hinaus scheinen in seinem Ressort andere Rechtsauffassungen als vor Gerichten zu bestehen: So wurde beispielsweise die Videoüberwachung am Connewitzer Kreuz in Leipzig gekippt und wurden die Vorschriften für die Waffenverbotszone durch das Oberverwaltungsgericht in entscheidenden Punkten für unwirksam erklärt. Auch das aktuelle Polizeigesetz liegt zur Überprüfung beim Sächsischen Verfassungsgerichtshof sowie vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Für Unmut in der Kenia-Koalition sorgte außerdem, dass sich der Innenminister im Corona-Krisenstab häufig vertreten ließ.

Innenministerium zahlte mehr als 90.000 Euro für PR-Beratung

Um einigermaßen Schadensbegrenzung zu betreiben, hatte das Innenministerium seit August 2018 insgesamt drei Mal die Wolffberg Management Communication GmbH aus Leipzig – damals noch unter dem Namen Westend – engagiert. Damit ein positiveres Bild in der Öffentlichkeit erzeugt werden kann, waren mehr als 90.000 Euro in die Kommunikationsberatung investiert worden. So wurden allein 40.000 Euro ausgegeben, um ein Konzept für die Medienarbeit des Ministeriums sowie einen Fragenkatalog zu erstellen und Interviews zu initialisieren. Dass die bekannte Agentur, der Kontakte bis in die Bundespolitik nachgesagt werden, mit der Beratung in Krisenzeiten wirbt, stört dabei wenig. „Die Bewältigung von Krisen ist im Geschäftsbereich der Pressestelle des sächsischen Staatsministerium des Innern tägliches Geschäft, ganz unabhängig davon, was als Krise wahrgenommen wird“, heißt es aus dem Innenministerium.

Selbst das Engagement der PR-Profis konnte allerdings einen Makel nicht ausmerzen: Wöller fehlt häufig das glückliche Händchen in seinen Entscheidungen – und allzu oft wirkt der schlaksige Mann, der auf einem ausgesprochen hohen intellektuellen Niveau wohltemperiert diskutieren kann, aktionistisch und auf merkwürdige Weise deplatziert. In Gesprächen blüht der Volkswirtschafter auf, sobald es um Kunst, Literatur oder Philosophie und natürlich auch um seine eigentliche Berufung, die Ökonomie, geht. Doch selbst dieser gute Ruf leidet zusehends, ist inzwischen ramponiert.

Wöller liebäugelte im Herbst 2019 mit dem Finanzministerium

Es gab gute Gründe, weshalb Wöller nach der Landtagswahl 2019 das Innenressort abgeben wollte: Im Finanzministerium würde er sich deutlich besser aufgehoben fühlen als in einem Bereich, der seinem Naturell widerstrebt. Unter der Hand wird in Koalitionskreisen sogar davon gesprochen, dass Wöller „der bessere Finanzminister“ als der amtierende Hartmut Vorjohann (CDU) gewesen wäre. Vielleicht wird er eines Tages im Dresdner Regierungsviertel tatsächlich quer über die Straße wechseln und die sächsische Staatskasse verwalten. Bis dahin gilt Wöller aber weiterhin als politisch gewollte Notlösung im Innenressort, das kaum jemand mit der nötigen Verve besetzen und in dem ein Hausherr nur äußerst selten gewinnen kann.

Von Andreas Debski