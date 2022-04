Leipzig

Als Innenminister sparte Roland Wöller nicht mit Kritik. Besonders über die Strukturen innerhalb der Sicherheitskräfte, die er zu einem guten Teil als stur, intransparent und widerständig skizzierte, konnte er sich trefflich ärgern. Seine Analyse war klar – und doch sah er am Ende nicht, dass über ihn und seine Amtsführung ähnlich geurteilt wurde. Die einen erkennen darin Ironie, die anderen empfinden es als bitter. Sein Ausscheiden aus dem Amt war so oder so unvermeidlich.

Wöller stand sich selbst im Weg. Dabei war seine Agenda nicht vollkommen falsch: Er reformierte die Polizei-Hochschule, griff beim Verfassungsschutz und beim Landeskriminalamt durch, setzte sich dafür ein, Pegida als verfassungsfeindlich einzustufen. Doch Wöller war genauso ein Minister, der die Koalitionspartner verprellte, sich mit den Gewerkschaften, den eigenen Mitarbeitern und Polizisten anlegte. Er traf einsame Entscheidungen, kommunizierte sie schlecht und kümmerte sich oftmals erst im Nachhinein darum, wie man sie umsetzen könnte. Die Unterstützung für den Minister schwand, weil sich niemand für diesen Einzelkämpfer aufreiben wollte. Nicht mal gegen den Vorwurf der Vetternwirtschaft verteidigte die eigene CDU den Minister am Schluss.

Allein Wöller hielt sich weiterhin für einen politischen Segen. Dass er einen Rauswurf durch Ministerpräsident Michael Kretschmer dem eigenen Rücktritt vorzog, sagt viel. Der Innenminister geht im Unfrieden.

Der Arbeit des Ministeriums wird misstraut

Sein designierte Nachfolger Armin Schuster findet ein Ministerium vor, das die Hausspitze sträflich vernachlässigt hat und dessen Arbeit misstraut wird. Das Innenressort ist derart schlecht aufgestellt wie seit Langem nicht. Schuster muss das Binnenklima befrieden und ein Auskommen mit den Grünen sowie der SPD finden. Er muss zumindest versuchen, die Skandale bei der sächsischen Polizei in den Griff zu bekommen. Dem Konservativen, der bei der Bundespolizei Karriere machte und Innenpolitiker in Berlin war, dürfte das mutmaßlich leichter fallen als Wöller. Vorbehalte gegen den studierten Volkswirt gab es von Anfang an.

Die unionsinterne Nörgeleien, warum der Westdeutsche Schuster und niemand aus Sachsen zum Zug gekommen sei, kann der Ministerpräsident aushalten. Diese Querschüsse dürften kaum von Dauer sein. Aus Partei und Fraktion hat sich niemand als Alternative aufgedrängt. Die von vielen herbeigewünschte Versetzung von Kultusminister Christian Piwarz wäre eine Schwächung der Bildungspolitik gewesen. Es genügte, dass das Innenministerium in der Dauerkritik stand. Eine neue politische Baustelle konnte Kretschmer nicht riskieren. Schuster war seine erste Wahl. Nun muss sich der neue Innenminister bewähren.

Von Kai Kollenberg