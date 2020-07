Rolling-Stones-Brief mit Folgen: Wie ein junger Geraer in die Fänge der Stasi geriet

Gera/Berlin

Das DDR-Regime hatte in Relation zu ihrer Einwohnerzahl (1988 rund 16,67 Millionen) eine riesige Geheimpolizei, die erheblich die eigene Bevölkerung überwachte. Das 1950 gegründete Ministerium für Staatssicherheit hatte 1989 rund 91 000 hauptamtliche Mitarbeiter sowie rund 180 000 registrierte Inoffizielle Mitarbeiter. Zu den von der Stasi Überwachten zählten auch zahlreiche Fans von Blues-, Rock-, Pop- und Jazz-Musik, die aus dem Westen kam und von den DDR-Politikern als dekadent und die Jugend vergiftend eingeschätzt wurde.

Großer Stones-Fan: 17-jähriger Eisenbahner-Lehrling aus Gera

Ein Beispiel, geschehen vor gut 50 Jahren, verdeutlicht den gewaltigen Irrsinn der DDR-Politikobrigkeit, die mit Hilfe ihres großen Stasi-Apparates, mit riesigem Aufwand harmlose, junge Musik-Fans einst verfolgte. Der damals 17-jährige Eisenbahner-Lehrling aus Gera, Helmut W., hatte am 12. Oktober 1969 an den Westberliner Radiosender RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor) einen vierseitigen Brief geschrieben und sich von der Redaktion der beliebten Musiksendung „Treffpunkt“ mehrere Songs von den Rolling Stones gewünscht. Dies geht aus Stasi-Unterlagen hervor, die dem Autor vorliegen.

Der junge Mick Jagger: Das Foto war 2015 in der Ausstellung "Die Rolling Stones - Das erste Deutschland-Konzert am 11. September 1965 in Münster" im Stadtmuseum Münster (Nordrhein-Westfalen) zu sehen. Quelle: Stadtmuseum Münster/Willi Hänscheid/dpa

Konkret hatte der Jugendliche, der ein bekennender Stones-Fan war, seinen Brief an eine sogenannte Deckadresse in West-Berlin geschickt, die von den RIAS-Moderatoren in ihren Sendungen zuvor durchgesagt worden war. Denn längst war damals bekannt, das die Stasi Briefe und Postkarten aus der DDR, die direkt an den „Hetz-und Feind-Sender“ RIAS (so die damalige DDR-Diktion) adressiert waren, beschlagnahmte und die Absender dann schikanierte. Der junge Mann aus Gera indes war clever und verfasste seinen Brief an den RIAS unter dem Pseudonym „Stones-Fan John Dillinger aus Gera“.

Musikwünsche aus der DDR kamen nie beim Rias an

Doch all seine Vorsicht nützte ihm nichts. Die Schlapphüte vom Überwachungsapparat der Stasi hörten im Dienstauftrag auch die Radiosendungen des RIAS ab und schrieben die durchgesagten Post-Deckadressen für die wahren DDR-Fans ebenso mit und gaben diese umgehend an die Postfahndungs-Abteilung der Stasi weiter. Was Helmut W. nicht wusste: Die Stasi hatte bereits ein Jahr zuvor, am 5. Oktober 1968 einen von ihm an den Rias gerichteten Brief und danach noch vier weitere seiner Briefe sowie eine Postkarte von ihm konfisziert. Somit kamen die Musikwünsche des Thüringer Stones-Fans nie beim RIAS an. Das Postgeheimnis, was in der DDR nur Makulatur war, wurde damit belegbar mehrmals gebrochen.

Durch eine aufwendige, mehrmonatige Schriftenfahndung der Stasi, sogar in den Berufsschulen und in den Erweiterten Oberschulen (EOS) in Gera, wurde Helmut W. als Verfasser ermittelt.

Dieser Brief an den Rias Berlin wurde von der Stasi abgefangen Quelle: BStU

„Jugendfreundlicher Staat? Alles Quatsch“

Dem RIAS hatte er folgendes geschrieben: „Ich bin seit zwei Jahren ständiger Hörer eures ‚Treffpunktes‘. Dabei möchte ich Euch gleich mitteilen, daß ich auch auf Tonband mitschneide. Aber ich finde es nicht schön, dass der Moderator am Sonnabend in einige Songs reingeredet hat. Wenn es möglich wäre, würde ich ihn höflich bitten, dies das nächste Mal zu unterlassen. ... Der 20. Jahrestag (der DDR am 7. Oktober 1969, der Autor) war bei uns in Gera die totale Asche. Früh mussten wir bei der 4-Stunden lang währenden Kampfdemonstration mitmarschieren. Und ich als Stones-Fan musste mit ein Spruchband tragen, weil ich FDJ-Sekretär der Klasse bin. Ich kann Euch nur sagen, mir hing es zum Hals heraus wie noch nie, diese ewigen Hurra-Rufe und das andere Gequatsche von Sozialismus und Demokratie. … In Bezug auf den jugendfreundlichen Staat ist zu sagen: Alles Quatsch. Seine Meinung darf man nicht sagen, da ist man das schwarze Schaf. Spielt eine Musik-Gruppe einmal wirklich gut und laut, wird sie gleich verboten. Es bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich einen anderen Namen zu suchen oder aufzuhören.“ … „Von mir aus gesehen, ist meine liebste Gruppe die Rolling Stones. Dazu gleich einige Musikwünsche.“ Dann listete er zehn Stones-Songs auf. An erster Stelle: „The Under Assistent West Coast Promotion Man“. Es folgten „2120 South Michigan Avenue“ und „Tell me“. Sein Brief endete mit dem Wunsch: „Am liebsten wäre es mir und vielen anderen Fans, die Stones würden einmal in die DDR kommen.“

Stasi setzte jungen Mann in Verhören unter Druck

Die Stasi-Offiziere verhörten daraufhin den Lehrling, setzten ihn „hinsichtlich seiner Verbindungsaufnahme zu Einrichtungen in Westberlin und Westdeutschland, die einen Kampf gegen die DDR führen“ unter Druck und rangen ihm im Dezember 1970 eine Verpflichtungserklärung als Inoffizieller Mitarbeiter ab. Doch Helmut W. plagten zunehmend Gewissenskonflikte, er offenbarte sich seinem Pfarrer, so dass Helmut W. 1972 eine weitere Zusammenarbeit mit der Stasi ablehnte. Daraufhin brach der Geheimdienstapparat die Verbindung zu ihm ab. Wie das Leben von Helmut W. danach verlief, war bislang leider nicht in Erfahrung zu bringen.

Amüsante Episode: Die Stones auf DDR-Durchreise

Im Stasi-Unterlagenarchiv finden sich jedoch zahlreiche weitere Akten, die sich mit den Stones beschäftigen. Darunter eine amüsante Episode: Die Rolling Stones reisten im Juni 1982 mit Reise-Bussen aus der Bundesrepublik über den Grenzübergang Helmstedt auf der Transitautobahn durch die DDR nach West-Berlin. Dort spielten sie in der Waldbühne am Abend des 8. Juni 1982 ein vielbejubeltes Konzert. Bei der Anreise der Stones kam es am Grenzübergang Dreilinden zu einem Zwischenfall.

Die Volkspolizei kassierte 200 D-Mark Strafe wegen einer weggeworfenen Zigarette: So berichtete die Bild und die B.Z. über den Vorfall bei der Durchreise der Rolling Stones durch die DDR. Quelle: BStU

Volkspolizei knöpfte Mick Jagger 200 D-Mark ab

Unter der Überschrift: „Vopo knöpfte Mick Jagger 200 DM ab“, vermeldete die Bild-Zeitung, Ausgabe 9. Juni 1982: „ Mick Jagger ist stocksauer auf die Vopos am Grenzkontrollpunkt Dreilinden. Als er morgens eine Zigarette aus dem Bus warf, kamen die „ DDR“-Grenzer angelaufen: „Das ist verboten, Sie verunreinigen das Gelände.“ Erst als Jagger 200 Mark Strafe gezahlt hatte, durfte der Konvoi weiterfahren.“ Die B.Z. ergänzte: „… Dennoch gaben die Rockstars bereitwillig Autogramme bei der Paß-Kontrolle.“

Stasi-Protokoll: Autogramme der Musiker gab es keine

In den Stasi-Protokollen liest sich der Vorfall so: Auf der Autobahn im Bezirk Potsdam sei aus einem der Busse eine glimmende Zigarettenkippe geworfen worden. Daraufhin wurde der Busfahrer „in Anbetracht der gegenwärtig erhöhten Waldbrandgefahr durch die DVP (Deutsche Volkspolizei) mit 200 DM abgestraft“. Autogramme indes hätten die Musiker keine gegeben.

So wurde der „Kippen“-Vorfall im Stasi-Protokoll vermerkt. Eine Art „Faktencheck“ nach Stasi-Art: Die sogenannte „Westpresseüberprüfung“ Quelle: BStU

* Unser Autor Thomas Purschke ist freischaffender Journalist und beschäftigt sich seit Jahren mit bislang unbekannten Akten aus dem Stasi-Unterlagen-Archiv.

Von Thomas Purschke*