Jesewitz

Gut zwei Monate nachdem Sternekoch Frank Rosin den beiden Betreibern des Gasthauses Jesewitz aus der Lockdown-bedingten Bredouille half, wurde am Donnerstagabend die dazugehörige Folge der Sendung „ Rosins Restaurants“ ausgestrahlt. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation lief die Folge in einem anderen Format ab als üblich: Statt der klassischen Testessen im Restaurant lag der Fokus auf dem Lieferservice, den die beiden Betreiber Faik Alakusch und Fabian Schmidt bereits während des ersten Lockdowns auf die Beine gestellt hatten.

TV-Koch Frank Rosin bei den Dreharbeiten zu Sendung im November. Quelle: Wolfgang Sens

Zunächst überraschte Rosin die Restaurantinhaber vor ihren Wohnungen in Leipzig, den Zeitpunkt der Dreharbeiten kannten die beiden zuvor nämlich nicht. Bei der Ankunft in Jesewitz dann der Schock für Rosin: Chaos in Einrichtung und Küche. „Ihr seid Chaoten“, hieß bis zuletzt das Urteil des Sternekochs, „sympathische Chaoten, aber eben trotzdem Chaoten, und das müsst ihr dringend ändern.“ Im Verlauf der Sendung legten sich die Betreiber zusammen mit dem Team von Rosin ins Zeug und konnten beim finalen Testessen die bestmögliche Fünf-Sterne-Wertung einheimsen.

Betreiber dankbar für Hilfe

Doch wie ist letztendlich das Urteil der Betreiber? Hat sich der anstrengende Dreh gelohnt, und helfen die Tipps von Rosin und Co. dem Gasthaus Jesewitz durch den Lockdown? „Insgesamt war es auf jeden Fall eine positive Erfahrung, auch wenn ein, zwei Dinge von unserer Erinnerung abweichen“, sagte Fabian Schmidt im Gespräch mit der LVZ.

Die beiden Betreiber des Gasthauses Jesewitz Fabian Schmidt (l.) und Faik Alakusch vor ihrem nagelneuen Werbebanner. Quelle: Fabian Schmidt

Neben dem kulinarischen Rat von Frank Rosin, sich auf das Alleinstellungsmerkmal der türkischen Küche zu konzentrieren, habe den Betreibern vor allem die Neuausstattung durch das Produktionsteam enorm weitergeholfen. „Wir haben erst Ende 2019 kurz vor dem Lockdown aufgemacht und konnten so noch keine Rücklagen bilden, um selbst solche Anschaffungen zu machen“, so Schmidt. „Der Geschirrspüler nimmt uns jetzt eine Menge Arbeit ab, und auch die neue Kühltheke und die Handwerkerarbeiten helfen uns enorm.“

Keine Verschnaufpause

Seit den Dreharbeiten sei bei den Bestellungen im Gasthof ein Aufwärtstrend zu erkennen. „Wir waren die ganze Zeit in den sozialen Medien aktiv, und das hat sich schon ausgezahlt“, erzählt Schmidt. Nun sind die beiden gespannt auf die Auswirkungen der Fernsehausstrahlung: „Als ich vor dem Fernseher saß, habe ich mit einem Auge die ganze Zeit Kommentare gelesen und Nachrichten beantwortet. Am Abend ist außerdem unsere Bestellhomepage zusammengebrochen, weil zu viele Leute gleichzeitig die Seite aufgerufen haben.“

Wie sich die neuerliche Aufmerksamkeit auf die tatsächliche Anzahl an Bestellungen auswirkt, werde sich im Mittags- und Abendgeschäft zeigen. „Wir werden auf jeden Fall weiterkämpfen“, erklärt Schmidt, „ und sobald wir aufmachen können, gibt es keine Verschnaufpause – dann müssen wir erst recht Vollgas geben.“

Von Robin Knies