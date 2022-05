Rositz

Wärmepumpen statt Öl- oder Gasheizung stehen bei Hausbesitzern aktuell hoch im Kurs. Besonders vor dem Hintergrund der politischen Geschehnisse in der Ukraine gewinnt die Nutzung erneuerbarer Ressourcen immer mehr an Wichtigkeit. Die Rositzer Dana Linke und Sven Klug haben für ihre über 100 Jahre alte Villa eine Heizungslösung gefunden, die gezielt auf den großen Wohnraum und auf Nachhaltigkeit abgestimmt ist. Die beiden heizen nur mit Luft.

Heizmöglichkeit für 300 Quadratmeter Wohnfläche

Seit Sommer 2020 wohnt das Paar mit zwei Kindern in der einstigen Villa der Rositzer Grube Gertrud und nutzt derzeit die rund 300 Quadratmeter des Erdgeschosses. Von Anfang an stellte die junge Familie ein nachhaltiges Heizsystem in den Fokus. „Wir haben eh keinen Gasanschluss in unserer Straße“, sagt Sven Klug. Bei der Überlegung, welcher der drei Wärmepumpentypen der richtige für die Villa ist, schieden Erdwärme und Grundwasser für die Wärmenutzung schnell aus.

Die einstige Villa der Grube Gertrud in Rositz hat seit 2020 neue Besitzer. Ziel ist die energetische Autarkie der aktuell genutzten riesigen unteren Etage. Quelle: Mario Jahn

Zwei Luft-Wärmepumpen versorgen Villa

„Bei uns ist Bergbaugebiet und für Erdwärme hätten neun Löcher jeweils 50 Meter in die Tiefe gebohrt werden müssen“, erzählt der 34-Jährige. Die Luft-Wärme-Pumpe war die platzsparende Lösung, bei der auch der Preis eine große Rolle spielte. Etwa 95 000 Euro wären für die Erdwärme-Variante angefallen. Familie Klug/Linke zahlte für ihre Luft-Wärmepumpen-Variante inklusive Installation rund 35­ 000 Euro. Zuvor musste für die Villa ein Energieausweis erstellt werden, bei dem ein Energieberater helfend zur Seite stand. Der Energieausweis war Bedingung für den Erhalt staatlicher Fördermittel. Diese lagen für die Rositzer Familie bei knapp 2000 Euro je Pumpe.

Konstante 21 Grad Celsius das ganze Jahr über

Da die jungen Leute eine ausgesprochen große Wohnfläche mit Raumhöhen von 3,50 Metern beheizen, sorgen gleich zwei Luft-Wärmepumpen ganzjährig für 21 Grad Celsius hinter den dicken Mauern der Villa. Zu beiden Seiten des Gebäudes steht je eine Pumpe. Jede saugt über einen Ventilator Umgebungsluft an. Im Inneren der Pumpe trifft die Luft auf das flüssige Kältemittel und bringt es zum Verdampfen. Durch diesen physikalischen Prozess entsteht Wärmeenergie, die von der Pumpe in nutzbare Heizwärme umgewandelt wird. Durch gezielte Verdichtung wird die Temperatur in der Wärmepumpe zusätzlich erhöht.

Propan als Kältemittel

„Unsere Luft-Wärmepumpen sind ein bisschen speziell“, erklärt Sven Klug. „Die laufen mit Propan als Kältemittel in einem geschlossenen Kreislauf.“ Das Propan sorgt in der Fußbodenheizung mit Heizschleifen aus Kupferrohr für mehr Effizienz, meint Elektrobaumeister Klug. „Das System mit Propan ist absolut nachhaltig. Das gibt es schon seit 20 Jahren.“ Im Unterschied zu den meisten Kältemitteln – teilfluorierte Kohlenwasserstoffe, die ein hohes Treibhauspotenzial aufweisen – ist Propan diesbezüglich die bessere Alternative.

Um die Kosten des Wärmepumpen-Großprojektes zu senken, hackte Sven Klug selbst in den Räumen den alten Estrich heraus und verlegte ihn nebst Dämmplatten neu. Die Heizungsfirma für Luft-Wärmepumpen mit Propan als Kältemittel war schnell gefunden. Wartezeiten gab es Anfang 2020 keine. Allerdings kann Familie Klug/Linke nicht einfach den Heizungsmonteur um die Ecke anrufen, falls etwas sein sollte. Da muss schon ein Fachmann von der ausführenden Firma kommen. Zwar hat die ihren Firmensitz in Zierow in Mecklenburg-Vorpommern – aber zum Glück auch eine Zweigstelle in Leipzig.

Nur ein leises Brummen zu hören

Die Heizungsanlage für den gesamten Wohnraum wird über ein Bedienelement im Hausflur geregelt. „Wir sind zufrieden mit den Pumpen“, meint Ehefrau Dana Linke. „An Geräuschen entsteht nur ein leises Brummen, das im Winter etwas lauter zu hören ist.“ Als Sichtschutz ist irgendwann das Anlegen von Hecken geplant.

Energetische Autarkie mit Photovoltaik angestrebt

Insgesamt 18 000 bis 20 000 Kilowattstunden an Strom verbraucht die Familie für alles im Haus pro Jahr. Die Strom-Jahresrechnung liegt bei rund 4500 Euro. Um hier künftig autark zu sein, wollen die jungen Leute ihren Strom selber produzieren. Doch nicht auf dem verwinkelten Dach der alten Villa – das würde das Gesamtbild beeinträchtigen. Familie Klug/Linke schwebt eine freistehende Photovoltaik-Fläche mit Batteriespeicher auf ihrem Grundstück vor. Idealerweise soll die Anlage die komplette Menge an benötigtem Strom produzieren. „Dann wären wir mit den Stromkosten auf Null“, blickt Sven Klug energietechnisch in die Zukunft.

