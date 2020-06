Wie aus dem Drehbuch eines Horrorfilmes. So klingen die diese Tatvorwürfe aus der Anklage gegen zwei Crystal-Nehmer. Einer von ihnen soll dem Opfer mit einem Akku-Bohrschrauber mehrmals ins Bein gebohrt haben, damit es einen Kraftfahrer in Roßwein ausraubt.

Um Brutalität in der Drogenszene geht es in einem Prozess am Amtsgericht Chemnitz. Quelle: Symbolbild/ Olaf Büchel