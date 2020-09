Roßweiner Schmiedewerker wehren sich gegen Betriebsschließung

Roßwein

Die ersten Sondierungsgespräche am Frauenthal-Standort Roßwein in der Goldbornstraße haben zu keinem Ergebnis geführt. Als „überhaupt nicht zufriedenstellend“, bezeichnet Hans-Joachim Porst das, was am Montag zwischen der Geschäftsleitung der Frauenthal Powertrain GmbH und den Vertretern von IG Metall und Betriebsrat verhandelt wurde. Der Betriebsratschef des früheren Roßweiner Schmiedewerkes gibt sich kämpferisch. Wie viele andere der 110 Mitarbeiter des Werkes, das zum Jahresende geschlossen werden soll (DAZ berichtete), will er nicht tatenlos hinnehmen, dass der Standort aufgegeben wird.

Politik soll sich einschalten

Nachdem Geschäftsführer Amit Bedi am 4. September in einer Betriebsversammlung den Mitarbeitern mitgeteilt hatte, dass das Roßweiner Werk zum 31. Dezember aufgrund immenser Auftragsverluste zugeschlossen wird, schlagen die Emotionen hoch. Dass die Schließung abgewendet werden kann, erscheint momentan eher unwahrscheinlich, auch wenn die Roßweiner Aufträge bis ins nächste Jahr hatten. Selbst Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig kann da wenig Hoffnung machen, nachdem er vergangene Woche beim Staatsbesuch in Österreich in der Wiener Geschäftszentrale der Frauenthal Holding AG Gespräche mit Bedi zum Standort Roßwein geführt hat. Hans-Joachim Porst wertet es immerhin als ein gutes Zeichen, dass sich das Staatsministerium eingeschaltet hat. Genau das fordert auch Marika Tändler-Walenta, mittelsächsische Abgeordnete der Linksfraktion. „Mit der angedrohten Schließung würde die Region einen wichtigen Standort verlieren – und es gäbe einen neuen Fall auf der langen Liste jener ostdeutschen Betriebe, die Profitinteressen zum Opfer gefallen sind.“ Die Staatsregierung sollte den Kontakt zum Eigentümer suchen, um die Schließung vielleicht doch noch abzuwenden. Zumindest ein fairer Sozialplan müsse her und der dürfe nicht nur Abfindungen garantieren, sondern auch die Vermittlung von Beschäftigten in andere Unternehmen gewährleisten.

Anzeige

Tradition darf nicht einfach so beendet werden

„Hier sind Leute dabei, die haben 30 Jahre in der Schmiede gearbeitet“, sagt Porst. Dass die 110-jährige Tradition des Schmiedewerkes in Roßwein einfach so beendet wird, will ihm nicht in den Kopf. Unvorstellbar, dass die früheren Mitarbeiter, die heute 80, teils 90 Jahre alt sind, nicht mehr beim jährlichen Tag der offenen Tür die alte Schmiedeheimat besuchen dürfen sollen. „Da machen wir nicht mit“, sagt er. Zumindest nicht einfach so. Wenigstens ein kleines bisschen wolle und müsse man die Schmiedetradition in Roßwein doch aufrecht erhalten. Eine Million Pleuel im Monat sind in Roßwein auf der großen Presse geschmiedet worden. Von der Art gibt es nur zwei in Deutschland, eine steht bei Daimler, eine in Roßwein.

Weitere LVZ+ Artikel

Auf Verschleiß gefahren

Schon als der Autozulieferer Mahle das Schmiedewerk Anfang 2017 an die österreichische Frauenthal-Gruppe verkaufte, habe man sich gefragt, wieso ausgerechnet an eine Firma, die vom Markt keine Ahnung hat, deren Ursprungs-Geschäft in Österreich der Großhandel für Sanitär, Heizung und Installationstechnik ist. Hans-Joachim Porst ist nicht der einzige, der die Meinung vertritt, dass Frauenthal das Roßweiner Werk auf Verschleiß gefahren hat. Würde man es verkaufen wollen, müsste für ein Jahr Garantie auf die Aggregate gewährleistet werden, auf die Schmiedehämmer und -pressen. Das sei sehr unwahrscheinlich, denn investiert worden sei in die Wartung und Reparatur der Aggregate schon lange nichts mehr. „Man hat rausgesaugt, was Mahle übrig gelassen hat.“

Das Schmiedewerk ist einer der größten Arbeitgeber in Roßwein. Nächste Woche gehen die Sondierungsverhandlungen in die nächste Runde.

Von Manuela Engelmann-Bunk