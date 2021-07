Rotary Club Torgau-Oschatz unterstützt Sportler und Schüler in Oschatz und Merkwitz

Merkwitz/Torgau/Wermsdorf

Die Zeit der Videokonferenzen ist vorbei: Nach acht Monaten in virtuellen Zusammenkünften sahen sich die Mitglieder des Rotary Clubs Torgau-Oschatz Katharina von Bora jetzt persönlich in Wermsdorf wieder, um das Jahr Revue passieren zu lassen. „Austausch, Vorträge, Geselligkeit – all das ist nicht ersetzbar – erst recht nicht, wenn die Internetverbindungen zu wünschen übrig lassen“, betont die ehemalige Clubmeisterin Cornelia König.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Trotz coronabedingter Widrigkeiten hielt die bisherige Präsidentin Katrin Krause die Fäden der Clubarbeit in der Hand, organisierte Künstler an den Computer, telefonierte mit Mitgliedern und kurbelte Hilfen und Unterstützung für Projekte an. „Durch den plötzlichen Tod Dirk Fuhsys übernahm Katrin Krause kurzfristig das Amt und behielt dies als erste Präsidentin unseres Clubs überhaupt ganze zwei Jahre lang“, so König. Dass sie den Club durch die Pandemie steuert, war bei Amtsantritt nicht absehbar.

Torsten Gärtner neu an der Spitze

Der turnusmäßige Präsidentenwechsel in der Mitte eines jeden Kalenderjahres fand nicht mehr virtuell statt. Lorenz Eskildsen ermöglichte in seinem Garten ein Zusammentreffen unter Hygieneauflagen. Trotz der zurückliegenden Einschränkungen konnte Katrin Krause eine umfangreiche Bilanz ziehen: So unterstützte Rotary den Kinderschutzbund, die Internationale Sängerakademie in Torgau, die Gigantenkids Torgau (Initiative zu Sport und gesunder Ernährung bei übergewichtigen Kindern), die Sportvereine im Oschatzer Ortsteil Merkwitz (Erwerb einer Tischtennisplatte am Spielplatz) und den SSV 1952 Torgau, den Hubertusburger Friedenspreis sowie einen Schüleraustausch Peru-Mexiko-Deutschland.

Der neue Präsident ist Torsten Gärtner aus Torgau. Er wird nun zwölf Monate die Geschicke der Rotarier leiten. Gärtner wird gemeinsam mit dem neuen Clubmeister Lorenz Eskildsen und dem Vorstand in den nächsten Monaten Ideen umsetzen. „Der Plan für 2021/2022 ist gesteckt“, so Cornelia König.

Von Christian Kunze