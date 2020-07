Leipzig

„So, jetzt produzieren wir mal ein paar Daten“, ruft Stefan Moritz durch die fast leere Arena Leipzig. Sechs Profisportler laufen los, kehren wieder zurück, rempeln aneinander, bilden Formationen. Immer wieder folgen Kommandos, man könnte meinen, der Rufende ist Athletik-Trainer. Doch weit gefehlt: Stefan Moritz ist Infektiologe der Uniklinik Halle und verantwortet eine bundesweit mit Spannung erwartete Corona-Massenstudie in Leipzig. Am Donnerstag war Generalprobe für den Tag X.

Moritz und sein Forscherteam wollen herausfinden, wie infektiös große Konzert- und Sportevents tatsächlich sind und wie sich Risiken minimieren lassen, damit mehr Menschen teilnehmen können. Dafür scheucht er am Donnerstag erst einmal die Handballer Joel Birlehm, Kristian Saeveras, Luca Witzke, Julius Meyer-Siebert, Akos Szeles und Nikolas Neumann durch die Arena. Die Spieler des Erstligisten SC DHfK Leipzig bewegen sich bei der Probe stellvertretend für 4000 Zuschauer, die am 22. August an gleicher Stelle zum Konzert erwartet werden. Popstar Tim Bendzko wird dabei auf der Bühne stehen, ein echtes Novum in diesen Tagen.

Anzeige

Peilsender und Pogo

Am Donnerstag gibt es noch keine Musik, dafür das Wissenschafts-Workout. Die Handballer tragen bei ihren Bewegungen Bänder mit kleinen Peilsendern um den Hals. Diese funken im Sekundentakt Standortdaten, die ein Computer hinter den Kulissen in Laufwege und Kontakte umwandelt. Beim Konzert am Tag X werden alle 4000 Konzertbesucher diese Peilsender tragen. Damit es beim Senden und Empfangen keine unliebsamen Überraschungen gibt, proben die Handballer auch Rudelbildung und Pogo vor der imaginären Bühne. Ein Hauch von imaginärem Punkrock liegt in der Luft, Tim Bendzko wird sich wohl etwas einfallen lassen müssen.

Weitere LVZ+ Artikel

Studienleiter Stefan Moritz erklärt den DHfK-Handballern, was sie bei der Generalprobe zu tun haben. Quelle: Matthias Puppe

„Ey Trainer, ist auch Bodycheck erlaubt?“, ruft DHfK-Manager Karsten Günther dem Studienleiter zu. Die Stimmung ist gelöst – trotz wissenschaftlicher Ernsthaftigkeit. „Die Jungs hatten Bock, da mitzumachen, werden auch beim Konzert dabei sein“, sagt Günther. Jeder im Team wisse, wie wichtig die Studie für die ganze Veranstaltungs- und Sportbranche sein kann. „Es geht darum, den Weg zurück zu finden. Manchmal gibt es mir bei vielen Betroffenen noch zu wenig Response darauf“, so der DHfK-Manager. Neben Bendzko seien auch andere Künstler angefragt worden, ob sie helfen wollen. Vielfach gab es Ablehnungen, dabei hätten doch alle mit den gleichen Problemen zu kämpfen, so Günther.

Leuchtendes Desinfektionsmittel

Dann ist der Probelauf auf dem Parkett vorbei, die Statisten können wieder zum Trainingsalltag zurückkehren. Das Sammeln von Bewegungsdaten wird allerdings nur ein Teil des Feldversuchs sein, in einer Computersimulation werden beispielsweise auch Aerosole und Luftströme gemessen. Mario Popp ist für einen weiteren Teil verantwortlich: Am Donnerstag hantiert er mit Schwarzlichtlampe und Desinfektionsmittel. „Das ist mit Visirub versetzt“, erklärt er und gießt es über seine Hände. Danach fasst er auf Treppengeländer und Tische, lässt das Schwarzlicht aufleuchten. Kleine grüne Pünktchen leuchten auf. „Ich bin gespannt, wie es sein wird, wenn hier alles vollgeschmiert wird“, sagt Popp und lacht. Mit Hilfe der Fluoriszenz wollen die Wissenschaftler mögliche Schmierkontakte nachweisen. Jeder der erhofften 4000 Freiwilligen erhält zum Konzert am 22. August eine Flasche, soll sich regelmäßig damit desinfizieren.

Mario Popp (Bildmitte) erklärt den Handballern, wie das fluoriszierende Desinfektionsmittel funktioniert. Quelle: Matthias Puppe

Dazu gibt es für alle eine FFP2-Maske gratis, einen Corona-Selbsttest zur Kontrolle vorab, kostenlose Verpflegung zwischen den drei geplanten Konzertblöcken, natürlich den Live-Auftritt des Berliner Popstars (“Nur noch kurz die Welt retten“) und letztlich wohl auch die Gewissheit, bei einem denkwürdigen Wissenschaftsevent dabei gewesen zu sein. „Das einzige, was man dafür tun muss, ist ein paar Stunden zu investieren“, sagt Karsten Günther und hofft auf rege Teilnahme. Aktuell haben sich allerdings erst etwa 1500 Freiwillige über die Webseite restart19.de registrieren lassen.

Größtmöglicher Schutz für alle Teilnehmer

Wissenschaftler Stefan Moritz hat Verständnis, dass es Vorbehalte gibt. Wer will sich schon während einer Pandemie mit 4000 anderen Menschen in einen Raum begeben. „Man muss dennoch klar sagen: Die Wahrscheinlichkeit, dass es dabei zu einer Infektion kommt, ist sehr gering.“ Die Forscher haben mit den Behörden ein mehrstufiges Sicherheitskonzept erarbeitet, das größtmöglichen Schutz geben soll. „Es dürfen nur Menschen ohne Symptome teilnehmen. Diese werden dann im Vorfeld auf Corona getestet und erhalten beim Konzert alle eine FFP2-Maske, die nicht nur den Träger selbst schützt, sondern auch seinen Gegenüber“, sagt Moritz.

Zudem gebe es in Sachsen aktuell ohnehin nur sehr wenige Infektionen. Sollte sich dies mit einer zweiten Corona-Welle in den kommenden Wochen bis zum Tag X noch ändern, werden die Forscher reagieren. „Bei einer Inzidenz von 35 werden wir natürlich abbrechen. Das wurde mit den Ministerien so vereinbart“, sagt Moritz. Welche Konsequenzen dies haben wird, sei noch unklar. Aktuell liegt die Inzidenz für Sachsen bei 0,5.

Von Matthias Puppe