Sachsen geht wieder einmal voran: Am Montag öffnen in Sachsen nicht nur Kitas sondern auch Grundschulen. Eltern ist es freigestellt, ob sie ihre Nachwuchs wieder in Klassen mit bis zu 27 Kindern schicken werden. Die Entscheidung fällt schwer, kommentiert LVZ-Redakteur Matthias Puppe.