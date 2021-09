Dresden

Überraschende Wendung: In der Debatte über die Beteiligung von Fußballvereinen am Aufwand für die Sicherheit an den Spieltagen macht das Innenministerium jetzt einen Rückzieher. „Wir wollen die Vereine derzeit nicht an den Kosten für Polizeieinsätze beteiligen“, erklärte ein Sprecher aus dem Ressort von Innenminister Roland Wöller (CDU) auf Anfrage der „Dresdner Neueste Nachrichten“.

Erst Anfang September hatte der sächsische Rechnungshof auf die enormen Kosten für die Polizeieinsätze bei sogenannten Hochrisikospielen hingewiesen. Die Kontrolleure der öffentlichen Finanzen hatten sich die Ausgaben für 2019 genauer angesehen.

Millionenkosten für Hochrisikospiele

Bei mehr als 90 Spielen von fünf untersuchten Vereinen der ersten bis vierten Liga waren insgesamt Personal- und Sachkosten von 7,3 Millionen Euro zusammengekommen. 5,2 Millionen Euro entfielen auf die Hochrisikospiele, bei denen mit Ausschreitungen von Fans gerechnet werden musste.

Nach einem Kostenbeteiligungsmodell aus Bremen, wo es entsprechende Regelungen seit Jahren gibt, könnten 3,8 Millionen Euro den Vereinen als Verwaltungskosten zugeordnet werden, rechnen die sächsischen Prüfer vor. Damit entfielen auf die einzelnen geprüften Vereine, die nicht namentlich genannt worden waren, Verwaltungskosten zwischen 1,322 Millionen Eu­ro und 138. 000 Euro. Im untersuchten Jahr spielten RB Leipzig in der ersten sowie Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue in der zweiten Liga. Die Leipziger Vereine erfüllten in der Vergangenheit ohnehin nicht die vom Bundesverwaltungsgericht aufgestellten Voraussetzungen für die Kostenumlage.

Gerade Dynamo Dresden ist in der Vergangenheit immer wieder mit den unrühmlichen Auftritten von „Fans“ in die Schlagzeilen geraten, zuletzt beim Aufstieg in die zweite Liga. Am Rande eines Heimspiels kam es zu schweren Auseinandersetzungen mit der Polizei. Es gab fast 200 verletzte Polizisten, die Ermittlungen laufen.

Prüfer für Kostenbeteiligung von Vereinen

Nach Ansicht der Prüfer sollte der Freistaat „eine Rechtsgrundlage schaffen“, damit die Kosten der Absicherung kommerzieller Großveranstaltungen, „welche ein hohes Gewaltpotenzial aufweisen“, in „angemessener Weise von den Veranstaltern erhoben werden können.“ Die Zusatzausgaben könnten die Vereine auf die Eintrittspreise umlegen, meint der Rechnungshof.

Besonders interessant: Der Rechnungshof holt bei seiner Kritik stets eine Stellungnahme der betroffenen Behörde ein, in diesem Fall vom sächsischen Innenministerium. Das Ministerium habe den Prüfern mitgeteilt, „es schließe sich der Empfehlung zur Schaffung einer Rechtsgrundlage zur Kostenerhebung bei Veranstaltungen an“, hieß es im Prüfbericht.

Neue Haltung kurz vor Bundestagswahl

Davon rückt das Ministerium nun kurze Zeit später wieder ab. Auf die Frage, wie es zu dem Sinneswandel gekommen ist, antwortet das Wöller-Ressort ausweichend. Die Gewährleistung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung sei Aufgabe des Staates und der Polizei. Dies gelte auch für die Absicherung von Großereignissen wie Fußballspielen, heißt es jetzt. Das war natürlich auch zum Zeitpunkt der Stellungnahme gegenüber dem Rechnungshof schon so.

Ob diese Erkenntnis mit der nahenden Bundestagswahl zusammenhängt, ob sie durch Kritik am Polizeieinsatz beim Heimspiel von Dynamo Dresden beeinflusst ist, oder mit der Erklärung gegenüber dem Rechnungshof nur die Prüfer beruhigt werden sollten, bleibt offen.

Freistaat zeigt zahme Seite

Der Freistaat, der gelegentlich schon mal damit glänzen will, selbst Bagatelldelikte mit aller Konsequenz durch strafrechtliche Ermittlungen verfolgen zu lassen, zeigt sich hier von einer zahmen Seite. „Sicherheit kann aber nur gemeinsam mit den betroffenen Vereinen erzielt werden“, erklärt das Ministerium jetzt. Hierzu müssten diese zwar „einen wirksamen Beitrag“ leisten.

Dies gelt auch für Risikospiele. Das Thema Kostenbeteiligung der Sportvereine an Polizeieinsätzen werde auch „künftig immer wieder neu bewertet werden müssen.“ Allerdings will das Ministerium jetzt die Vereine nicht für Polizeieinsätze zahlen lassen, „sondern mit ihnen im Gespräch bleiben und gemeinsam mit ihnen für Sicherheit sorgen.“

Von Ingolf Pleil