Rund 250 Menschen bei unangemeldeter Corona-Demonstration in Plauen

Wieder kam es im sächsischen Plauen zu einer unangemeldeten Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Bis zu 250 Menschen versammelten sich in der Innenstadt.

