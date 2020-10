Leipzig

Nach der Insolvenz des Zahlungsabwicklers AvP stehen in der Bundesrepublik rund 3500 Apotheken vor dem Aus. Das betrifft etwa jede sechste. Hintergrund dafür ist, dass Apotheken ihre Medikamente beim Einkauf zunächst selbst mit Krediten vorfinanzieren und erst im Folgemonat Geld von Krankenkassen erhalten. Diese Gelder wurden jedoch seit Anfang September nicht oder nur teilweise ausgezahlt und gehören nun zur Insolvenzmasse. AvP sammelte Rezepte bei Apotheken ein, übernahm die Abrechnung mit bundesweit 99 Krankenkassen und erhielt zur Auszahlung an die Apotheken monatlich dreistellige Millionensummen.

Jede vierte Apotheke in Thüringen betroffen

Während in Thüringen jede vierte Apotheke betroffen ist und in Brandenburg und Berlin jede fünfte Apotheke bangt, sieht die Situation in Sachsen weniger verheerend aus. Die rund 1000 Apotheken in Sachsen kommen offenbar noch einmal mit einem blauen Auge davon. „Ich rechne damit, dass es in Sachsen deutlich niedriger liegt“, sagt Uwe Bauer, Vorstandsmitglied im Sächsischen Apothekerverband. Von Entwarnung könne jedoch keine Rede sein. „Für die ungefähr 50, die es betrifft, ist das großer Mist“, erinnert er. Eine genaue Statistik darüber gebe es nicht.

Dass ein Großteil verschont bleibe, liege daran, dass die meisten Apotheken in Sachsen mit dem Verrechnungszentrum Süddeutscher Apotheker (VSA) der Noventi-Group abrechneten, erklärt Bauer, der Inhaber der Plauener Concordia-Apotheke ist. Die VSA sei im Gegensatz zur AvP Eigentum der Apotheker.

Hohe Summen in Apotheken

„Die meisten Politiker und Bürger schätzen falsch ein, warum es Apotheken so sehr betrifft“, rügt Bauer. Apotheken hätten schließlich einen vergleichsweise hohen Geldfluss, der sich in Sachsen etwa zwischen 120.000 und 800.000 Euro im Monat bewege. Das hänge unter anderem mit der Krebsmittel-Herstellung zusammen.

Das Prozedere sei so, dass Apotheken am jeweils 10. des Nachfolgemonats ihr Geld von den Krankenkassen über die Abrechnungszentren erhielten. „Wenn eine Apotheke 250.000 Euro Umsatz macht, dann muss sie am 15. des Nachfolgemonats ihre Hauptlieferanten bezahlen“, so Bauer. „Das wären bei dieser Größenordnung rund 200.000 Euro. Wenn man am 10. das Geld nicht bekommt und nach dem 15. hilft einem keiner, dann ist man von jetzt auf gleich pleite.“

Heikle Abrechnungspraxis

Ob es denn keine Absicherung gäbe? Das sei schwierig, meint der Plauener Apotheker. Mitunter floß das Geld von Herstellern nicht pünktlich, deshalb schossen die Abrechnungszentren die Summen vor und verlangten dafür eine Abtretungsbescheinigung, die viele unterschrieben hätten. Erst jetzt werde klar, wie heikel diese Praxis sei.

Die Techniker Krankenkasse (TK) hat inzwischen Hilfe für die in Not geratene Apotheker angekündigt. Zum einen verspricht die TK eine Sonderzahlung an das neue Rechenzentrum der Apotheken; eine reguläre Abschlagszahlung soll von Anfang November auf Mitte Oktober vorgezogen werden. Außerdem verzichtet die TK darauf, die vertraglich geregelte Abrechnungsfrist durchzusetzen. Das bedeutet, dass Apotheken, die noch kein neues Rechenzentrum gefunden haben, drei Monate statt einen Monat Zeit haben, das Rezept in die Abrechnung zu geben, ohne eine Strafzahlung befürchten zu müssen.

Von Roland Herold