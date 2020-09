Pegau/Wiederau

Zum „ Tag des offenen Denkmals“ an diesem Sonntag hat der alte Sendekomplex Wiederau wieder geöffnet. Interessierten Besuchern wird auch in diesem Jahr ein Einblick in die alte Rundfunk-Sendetechnik und die Liegenschaft gewährt.

Der Sender befindet sich in der Senderstraße 10 im Pegauer Ortsteil Wiederau. Der Komplex ist nach Königs Wusterhausen die zweitälteste Rundfunksendeanlage in Deutschland und die älteste Rundfunksendeanlage Sachsens.

Sender bei Pegau war bis 1990 aktiv

Der Komplex in Wiederau ging am 28. Oktober 1932 als Mittelwellensender in Betrieb. Das Signal wurde über eine T-Antenne übertragen, die an 125 Meter hohen Holztürmen befestigt war. Die Reichweite betrug damals rund 80 Kilometer, deckte also einen weiten Teil der Region um Leipzig ab. Im Laufe der Jahrzehnte wurden mehrfach Um- und Erweiterungsbauten vorgenommen. In den 1990er Jahren wurde der Sendebetrieb der alten Station eingestellt und an einen Neubau übergeben.

Am Sonntag öffnen die Eigentümer von 10 bis 15 Uhr die Tore der Sendestation. Den Besuchern wird so ein Einblick in das historische Sendergebäude sowie das Generatorhaus ermöglicht.

Gruppenführungen und Bunkerbesichtigung

Ein abgestimmtes Hygienekonzept wurde für den „ Tag des offenen Denkmals“ erarbeitet. Es werden Führungen in Gruppen bis zehn Personen durchgeführt, es kann daher zu geringfügigen Wartezeiten kommen. Eine Bunkerbegehung ist einzeln möglich. Es wird gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen.

