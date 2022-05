Leipzig

Vor dem Hintergrund eines möglichen Öl-Embargos gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine, wächst im Osten Deutschlands auch die Angst um Arbeitsplätze. Allein in der Total Raffinerie im sachsen-anhaltischen Leuna sind 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 50 Auszubildende beschäftigt. Am Chemiestandort arbeiten außerdem rund 100 Firmen mit etwa 12 .000 Beschäftigten. Im brandenburgischen Schwedt sind es noch einmal 1200 Jobs plus Angestellte bei Zulieferern und Dienstleistern.

Leuna sucht nach Alternativen

Der Anteil russischen Öls am deutschen Ölverbrauch ist laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) binnen weniger Wochen von 35 auf 12 Prozent gesunken. „Der russische Angriff auf die Ukraine hat unglaublich viel verändert“, sagte Habeck beim Kurznachrichtendienst Twitter. Ein elementarer Bestandteil der Veränderung sei, dass Deutschland unabhängig werden müsse von russischen Energieimporten. Sollte die Europäische Union ein Embargo gegen Moskau beschließen, so halte er das ab Spätsommer für realistisch und die Folgen für handhabbar. Allerdings müssten sich Verbraucher und Industrie auf noch höhere Preise und zeitweise Engpässe einstellen.

Diana Heuer, Sprecherin von Total Energie Mitteldeutschland, sagt: „Total Energies hat sich vorgenommen, bis zum Ende des Jahres komplett unabhängig zu werden von russischem Rohöl.“ Ein erster Liefervertrag sei bereits Ende März ausgelaufen. „Ein nicht unbeträchtlicher Anteil der Raffinerie in Leuna wird jetzt schon mit Rohöl versorgt, das nicht aus Russland kommt.“ Man sei nun intensiv dabei, alternative Versorgungsmöglichkeiten vom internationalen Markt unter Dach und Fach zu bringen, so die Sprecherin weiter. Es soll dann – statt wie bisher per russischer Druschba-Pipeline – künftig über Häfen an Ost- und Nordsee nach Leuna kommen.

IG BCE: Derzeit kein Grund zur Sorge

Zum Thema Arbeitsplätze wollte sich Heuer nicht äußern. Allerdings heißt es dazu in einer Erklärung von Total Energies, Handlungsprinzip sei die strikte Einhaltung der europäischen Sanktionen und „die schrittweise Einstellung der Aktivitäten in Russland bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit der Belegschaft“. Für Sylke Teichfuß, Bezirksleiterin der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE), besteht deshalb gegenwärtig kein Anlass zur Sorge. „Wir sehen derzeit keine Arbeitsplätze gefährdet“, versichert sie.

Total Energies will auch kein weiteres Kapital für die Entwicklung von Projekten in Russland zur Verfügung stellen. Erdölprodukte sollen aus anderen Kontinenten importiert werden, insbesondere der Anteil an dem von der Raffinerie Satorp in Saudi-Arabien produzierten Dieselkraftstoff. Allerdings dürfte der Importeurwechsel teurer werden als das Öl aus Sibirien – mit spürbaren Folgen für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Leuna beliefert derzeit rund 1300 Tankstellen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Angespannte Lage in Schwedt

Angespannter ist die Lage in der Raffinerie Schwedt/Oder (PCK), die vor allem den Norden Ostdeutschlands versorgt und vom russischen Staatskonzern Rosneft betrieben wird. „Und die haben natürlich kein Interesse daran, dass sie nicht russisches Öl raffinieren“, so Habeck. Hier steht sogar eine mögliche Enteignung im Raum, was für zusätzliche Unruhe bei den Beschäftigten sorgt. Bürgermeisterin Annekathrin Hoppe (parteilos) hat sich deshalb an Habeck mit der eindringlichen Bitte um Unterstützung gewandt.

Das Bundeswirtschaftsministerium versucht, für den Fall einer Enteignung durch Importe per Überseehafen Rostock und über West-Polen Alternativ-Lieferungen zu organisieren, um Schwedt zumindest mit den für den Betrieb erforderlichen Mindestmengen an Rohöl zu versorgen. „Die Lichter gehen hier nicht sofort aus“, versprach der Parlamentarische Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner (Grüne) am Montag bei einem Besuch vor Ort. Das Energieunternehmen Shell Deutschland, Miteigentümer der Raffinerie, führt indes Gespräche mit Vertretern aus der Politik über eine mögliche Unterstützung der Erdölraffinerie nach einem Öl-Embargo gegen Russland.

