Russisches „Z“-Symbol mehrmals in Sachsen entdeckt

Leipzig

Die sächsische Polizei hat im Zusammenhang mit der Verwendung des russischen „Z“-Symbols die ersten Ermittlungsverfahren aufgenommen. Wie die LVZ aus der Landespolizeidirektion erfuhr, handelt es sich um sieben Fälle, bei denen die Symbolik öffentlich zur Schau gestellt worden ist.

Der russische Staatsapparat um Präsident Putin instrumentalisiert den griechischen Buchstaben „Z“ seit Wochen als Symbol für seine selbst erklärte „Spezialoperation“ in der Ukraine. Die russischen Behörden weigern sich bis heute, den völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine als Krieg zu bezeichnen. Abgeleitet wird das „Z“ von der Phrase „za pobedu“ (“за победу“, „Für den Sieg“). Am Montag wurde bekannt, dass die Verwendung der Symbolik in Sachsen einen Straftatbestand darstellen kann. Diesen Schritt hatten zuvor schon andere Bundesländer vollzogen.

Fälle in mehreren Städten – auch Leipzig darunter

Als Grundlage dient Paragraf 140 des Strafgesetzbuchs: Er verbietet es, in Deutschland bestimmte Straftaten öffentlich zu billigen – nach Auffassung der Behörden ist das bei einem Angriffskrieg gegeben. Mehrere Anzeigen sind inzwischen bei der Polizei eingegangen.

Eine regionale Häufung lässt sich den bekannten Fällen nicht entnehmen – Tatorte waren demnach Bautzen, Dresden, Freital, Leipzig, Meißen und Wurzen. So hätten unbekannte Täter etwa den Buchstaben „Z“ dreimal in roter Farbe auf ein Trafohäuschen gesprüht, in einem anderen Fall sollen Unbekannte das Symbol am Briefkasten einer Grundschule und an einem nahegelegenen Wartehäuschen hinterlassen haben. Ferner habe eine Teilnehmerin auf einer Versammlung ein „Z“ mit schwarzem Klebeband auf ihrer neonfarbenen Weste angebracht.

Motorradfahrer in Leipzig soll „Z“ auf Kleidung gemalt haben

Ein ähnlicher Fall ist auch aus Leipzig bekannt, so bestätigte es die Polizeidirektion. Auf dem Innenstadtring nahe des Wilhelm-Leuschner-Platzes sei Beamten ein Motorradfahrer aufgefallen, der auf seinem Rücken ebenfalls den Buchstaben trug. Zudem sollen eine russische sowie eine deutsche Flagge sichtbar gewesen sein. Wie es hieß, liefen nun Ermittlungen wegen der Billigung von Straftaten.

Für die Behörden gelten entsprechende Ermittlungen als Gratwanderung. So bleibt das „Z“ ein gewöhnlicher Buchstabe des griechischen Alphabets. Wo verläuft also die Grenze zur Gesetzwidrigkeit? Durch die Generalstaatsanwaltschaft Sachsen, erklärte ein Polizeisprecher, werde der Anfangsverdacht einer Strafbarkeit bejaht, wenn eine symbolische Billigung des russischen Krieges in der Ukraine nicht erkennbar ausscheide. In jedem Fall verlange das Legalitätsprinzip, den Sachverhalt zur Anzeige zu bringen und in der Folge Beweise sicherzustellen und den Sachverhalt zu ermitteln. Ein Polizeisprecher wies ausdrücklich darauf hin, dass davon nicht nur die reale Welt betroffen sei, sondern auch die virtuelle, sprich soziale Netzwerke. Und da ist das „Z“-Symbol nur ein Randphänomen – auch die verbale Billigung des Krieges könnte also strafbar sein.

Dort beobachten Experten seit dem Beginn des russischen Angriffskrieg eine Instrumentalisierung der Invasion, etwa bei den „Freien Sachsen“. Diese rechtsextreme Gruppierung sei, so sagte es der Leipziger Rechtsextremismus-Forscher Johannes Kiess dem MDR, pro-russisch. „Die Freien Sachsen verhehlen überhaupt nicht, dass sie sich einen starken Mann wünschen, der die Ukraine und später auch Sachsen ‚befreien’ soll“, sagte er.

Von Florian Reinke