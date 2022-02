Russland-Embargo: Wie stark kann es Sachsen schaden?

Leipzig

Die EU hat Russland mit schweren Sanktionen gedroht, wenn es die Separatisten-Gebiete im Osten der Ukraine anerkennt. Der Fall ist jetzt eingetreten. Doch was bedeutet das für den Handel mit Russland? Und welche Folgen hätten weitere Sanktionen für Sachsen?

Noch vor Jahren hätte ihm ein Embargo gegen Russland schlaflose Nächte bereitet, sagt Lutz Rosenlöcher. Doch seit den Sanktionen im Zusammenhang mit der Annexion der Krim 2014 sei das Geschäft mit den Russen stark rückläufig, so der Chef der Maschinenbaufirma Ermafa aus Chemnitz. Statt kompletter Anlagen wie lange Jahre vor und nach der Wende liefere man heute nur noch Ersatzteile nach Russland. Das sächsische Unternehmen habe sich notgedrungen anderen Märkten zuwenden müssen. „Und unsere russischen Partner haben sich nach Asien hin orientiert.“ Er selbst bedauere das sehr und stehe voll hinter Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der in der Vergangenheit immer wieder das Gespräch mit Russland gesucht habe. „Es ist nie gut, wenn die Diplomatie so versagt, dass man zum Mittel des Embargos greift.“

ifo: Viele Firmen haben sich andere Absatzmärkte gesucht

„Exportseitig spielt die russische Wirtschaft für Ostdeutschland keine Rolle mehr“, meint Joachim Ragnitz vom Wirtschaftsinstitut ifo in Dresden. Bereits vor den Sanktionen 2014 sei der Exportanteil recht gering gewesen. „Inzwischen ist er weiter gesunken. Dazu hat auch beigetragen, dass sich der Rubel seither abgewertet hat und dass viele Firmen versucht haben, ihre Absatzmärkte zu diversifizieren.“

Laut den Sächsischen Industrie- und Handelskammern unterhalten im Freistaat insgesamt 426 Firmen Geschäftsbeziehungen zu Russland. Im Leipziger Kammerbezirk sind es 88. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Dresden exportieren sächsische Firmen nach Russland unter anderem Erzeugnisse des Maschinen- und Kraftfahrzeugbaus. Zu weiteren Haupterzeugnissen gehören: Papier und Pappwaren, Pharmazeutische sowie elektrotechnische Erzeugnisse. Die Exporte seien bereits seit 2013 von 1,33 Milliarden Euro auf 440,7 Millionen Euro im Vorjahr (2020: 513 Millionen) zurückgegangen. Russland ist damit in den letzten acht Jahren als Handelspartner für Sachsen von Rang acht auf Rang 18 bei den Ausfuhren abgerutscht.

Auch bei den Importen gab es einen deutlichen Rückgang seit 2012 von 1,77 Milliarden Euro auf 153,1 Millionen Euro im Vorjahr. Wesentliche Ursachen für diesen Rückgang liegen laut Ministerium auch in Strukturschwächen der russischen Wirtschaft. Die EU-Wirtschaftssanktionen und die russischen Gegenmaßnahmen hätten diesen Trend zusätzlich verstärkt.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig begrüßt das Vorgehen der EU in der Ukraine-Krise. Es sei unverantwortlich, dass Russlands Staatschef Wladimir Putin der Ukraine die Souveränität und Staatlichkeit abspricht und die zwei Separatistengebiete im Donbass als unabhängig anerkannt hat, so der SPD-Politiker. „Wir brauchen jetzt ein starkes Signal aller Demokratien gegen das autokratische Säbelrasseln und die Kriegstreiberei – weitere Sanktionen müssen daher folgen.“

Schwedt und Leuna werden mit russischem Erdöl betrieben

Unproblematisch seien weitere Sanktionen keineswegs, meint ifo-Vizechef Ragnitz. Der Wirtschaftsprofessor verweist dabei auf die hohe Abhängigkeit Ostdeutschlands von Energieimporten aus Russland. „Rund 51 Prozent des deutschen Bedarfs an Erdgas stammen aus Russland. Im Osten dürfte es noch etwas mehr sein, weil die alternativen Anbieter wie Norwegen und die Niederlande nur unzureichend an das ostdeutsche Erdgasnetz angeschlossen sind.“

Auch bei Erdöl ist Deutschland stark von Russland abhängig. So werden die Raffinerien in Schwedt (Brandenburg) und Leuna (Sachsen-Anhalt) mit russischem Erdöl betrieben. „Würde es dazu kommen, dass Russland seine Energielieferungen einstellt oder stark verteuert, hätte das außerordentlich starke negative Konsequenzen gerade auch für die ostdeutsche Wirtschaft und die Verbraucher“, gibt Ragnitz zu bedenken.

Von Andreas Dunte