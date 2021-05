Leipzig

Der SC DHfK Leipzig will seine Spiele in der Handball-Bundesliga nicht länger in einer leeren Halle austragen. Manager Karsten Günther hat sich mit einer Brandrede am Dienstag wortstark gemeldet und kämpft für die gesamte Sportbranche in Sachsen. „Es kotzt mich an, dass hier so oberflächlich gearbeitet wird und sich jeder hinter Paragrafen versteckt“, so Günther. Auch einen Tag später lässt er nicht locker.

„Ich bin etwas emotionaler geworden als geplant, aber ich möchte nichts revidieren. Im Gegenteil: Es hätte noch umfangreicher werden können“, sagt der 39-Jährige. Während Theater, Kinos und Kneipen in Leipzig schon wieder Gäste empfangen dürfen, bleiben die Türen der Sporthallen und Stadien für Besucher weiter geschlossen. Günther sieht darin eine Ungleichbehandlung und prangert die Regeln der Corona-Schutzverordnung an.

+++Brandrede+++ 🔥 Ob die Handballer des SC DHfK Leipzig am Donnerstag vor 2000 Zuschauern Volkslieder singen oder vor... Posted by SC DHfK Handball on Tuesday, May 18, 2021

Arena mit Zuschauern: Kultur erlaubt, Sport nicht

In der heimischen Arena, die laut Corona-Regeln als Konzertveranstaltungsort gilt, dürfen wieder Künstler vor Publikum auftreten. Sportler müssen ihre Wettkämpfe im selben Gebäude aber weiter allein austragen. Günther wählt ein Beispiel, um die in seinen Augen herrschende Ungerechtigkeit aufzuzeigen. Wenn Rückraumspieler Marko Mamic in der Halle kroatische Volkslieder singe, sei das vor den Fans gestattet. Vor den gleichen Menschen aber Handball zu spielen, dürfe er nicht.

Der Manager sieht zwei Auswege aus der Misere. Entweder genehmige die Stadt kurzfristig ein vom SC DHfK beantragtes Modellprojekt oder das Land lege die Corona-Schutzverordnung zu Gunsten der Handballer aus. Beide Varianten scheitern derzeitig an bürokratischen Hürden.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Modellprojekt schließt an eine im vergangenen Jahr aufwendig betriebene Untersuchung mit rund 1000 Freiwilligen und dem Sänger Tim Benzko an. Die wissenschaftliche Federführung lag in den Händen von Stefan Moritz, Chef der Infektiologie am Universitätsklinikum Halle/Saale. Die Restart-19-Studie hatte ergeben, dass rund 50 Prozent der Hallenkapazität gefahrlos genutzt werden könnte, sofern alle Zuschauer eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und Mindestabstände einhalten. Die Ergebnisse hatten auch international für Aufsehen gesorgt und sollen jetzt im renommierten Nature Journal veröffentlicht werden.

Modellprojekt hängt in Dresden fest

Trotz sinkender Inzidenz in Leipzig mit einem Wert von inzwischen unter 50 kommt keine Bewegung ins Pilotprojekt. Vor einer Genehmigung muss die Stadt nämlich noch das Einvernehmen des Datenschutzbeauftragten und mehrerer Staatsministerien einholen. Und genau hier hakt es. Die Ministerien haben zwar schon zugestimmt. „Der Datenschutzbeauftragte hat sein Einvernehmen verweigert und will noch zahlreiche Detailfragen geklärt bekommen“, sagte Stadtsprecher Matthias Hasberg.

In Dresden wollen die Datenschützer aber keineswegs als Bremser dastehen. „Das ist das beste Projekt, was ich bisher gesehen habe“, sagt Behördensprecher Andreas Schneider. Für ihn seien die Zulassungshürden viel zu hoch. In seinen Augen hätte es ausgereicht, wenn die Stadt auch ohne das Land über die Pläne des SC DHfK allein entscheiden dürfte. Wenn der Datenschutzbeauftragte ins Spiel komme, müsse er auch gründlich prüfen. „Jetzt geht es zwischen den Behörden Ping-Pong hin und her“, so Schneider.

Unterschiedliche Aerosolbelastung

Auch eine Auslegung der Corona-Regeln in Richtung SC DHfK scheint im Augenblick kaum realistisch. Die explizite Trennung von Sport- und Kulturveranstaltungen mit Publikum erfolgte unter anderem vor dem Hintergrund der Infektionslage und hohen Inzidenzzahlen. Zudem ist die Aerosolbelastung bei einer Kulturveranstaltung anders zu bewerten, als es bei einer Sportveranstaltung der Fall ist“, teilte Sozialministerium mit, macht aber gleichzeitig Hoffnung. Mit der ab 31. Mai geltenden neuen Corona-Schutzverordnung seien weitergehende Öffnungen denkbar, die auch den Bereich der Sportveranstaltungen umfassen können.

DHfK gegen Erlangen ohne Fans

Kurzfristig hilft das nicht weiter. Der Leipziger Bundesligist muss an diesem Donnerstag gegen den HC Erlangen erneut vor leeren Rängen spielen. Manager Günther gibt trotzdem nicht auf und blickt bereits auf die Partie gegen den THW Kiel am nächsten Donnerstag. „Eine Lösung muss klappen, damit wir aus dem Heimspiel kein Musical machen müssen. Es gab schon mehrere Musiker, die ihre Unterstützung angeboten haben“, so Günther.

Fußballer bekommen Unterstützung

Dass es auch anders geht, zeigen Beispiele aus anderen Bundesländern. In Berlin wurde ein Modellprojekt des 1. FC Union und in Rostock des FC Hansa genehmigt. Beide Teams dürfen am kommenden Wochenende vor Fans spielen. In Kiel fragte die Stadt bei Aufstiegsaspirant KSV Holstein sogar selbst nach. Der Zweitligist lehnte aber Zuschauer aus Solidarität mit den anderen Branchen im Land ab.

Von Matthias Roth/Tilman Kortenhaus und Frank Schober