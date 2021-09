Dresden

Die neuen SPD-Abgeordneten aus Sachsen strahlen vor dem Rednerpult im Bundestag um die Wette. Gemeinsam haben sie für ein Foto Aufstellung genommen, das die Landespartei wenig später im Internet verbreiten wird. Die sächsische SPD will anscheinend ihren Erfolg dokumentieren. Sie kann ihr Glück nämlich kaum fassen.

Bisher waren es vier Abgeordnete gewesen. Nun entsendet die SPD acht nach Berlin: neben dem Chemnitzer Detlef Müller, der ein Direktmandat holte, sieben Listenkandidaten. Vier Männer, vier Frauen. „Sachsen hat wieder eine starke soziale Stimme in Berlin“, jubelt der Parteiaccount deswegen.

Die wenigsten hatten das für möglich gehalten: Franziska Maschek aus dem Landkreis Leipzig galt auf Listenplatz sieben als regelrecht chancenlos. Jetzt vertritt sie den Freistaat im Bundestag.

Lange waren die SPD-Mitglieder pessimistisch

Der lang gepflegte Pessimismus vieler SPD-Mitglieder hatte seinen Grund. Zu sehr taumelten sie in Sachsen. Teils, weil das Ergebnis der vergangenen Landtagswahl einem Magenschwinger gleichkam: Nach vier Jahren Regierungsbeteiligung in Dresden stand die SPD bei 7,7 Prozent. Teils, weil die Partei mit vielem haderte – ihrer programmatischen Ausrichtung, ihrem Vorsitzenden, ihrem Selbstverständnis. Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sahen die Fünf-Prozent-Hürde gefühlt immer näher rücken. Dann kam der Aufschwung in diesem Wahlkampfsommer.

Die SPD fühlt sich nun gestärkt. „Wir liegen das erste Mal in Sachsen vor der CDU! Und damit sind wir der größte Zugewinner und der Gewinner dieser Bundestagswahl – auch in Sachsen. Unsere Wählerschaft hat sich fast verdoppelt“, sagt der Landeschef Martin Dulig.

Überwiegend Neulinge im Parlament

Rund 261.100 Zweitstimmen erhielt die SPD vor vier Jahren. Am Sonntag waren es knapp 475.000: 19,3 Prozent. Man muss einige Zeit zurückgehen, um ähnliche Ergebnisse für die SPD in Sachsen zu finden. Bei der Bundestagswahl 2005 wählten 24,5 Prozent sozialdemokratisch. 2002 stimmte ein Drittel der Wahlberechtigten für die SPD.

Doch nicht nur die Wählergunst sorgt für Glücksgefühle: Die SPD feiert sich ebenso dafür, wer da für sie die Mandate wahrnimmt. Sie spricht von einer neuen Vielfalt: SPD-Landeschef Dulig sieht eine „breite Anzahl von Biografien und Lebensentwürfen“.

Die acht Abgeordneten sind überwiegend Neulinge. Nur Detlef Müller hat 15 Jahre Erfahrung im Bundestag. Der Leipziger Holger Mann saß immerhin zwölf Jahre im Landtag.

Generationenwechsel eingeläutet

Die Gruppe steht zudem überwiegend für eine linkere Politik. Carlos Kasper, Zollbeamter aus Zwickau, war in der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di und engagiert sich jetzt in der Gewerkschaft der Polizei. Kathrin Michel aus Kamenz, die demnächst sächsische SPD-Landesvorsitzende werden möchte, nennt die Linke als Wunsch-Koalitionspartner. Nadja Sthamer aus Leipzig bezeichnet sich als Sozialistin und würde am liebsten ein rot-rot-grünes Bündnis sehen. Rasha Nasr aus Dresden setzte sich mit ihrer Kandidatur explizit dafür ein, dass das Parlament vielfältiger wird. Fabian Funke aus Pirna ist Vorsitzender der SPD-Jugendorganisation, der Jungsozialistinnen und -sozialisten (Jusos). Die Jusos fallen immer wieder mit dezidiert linken Positionen auf.

Funke (24), Sthamer (31), Kasper (27) und Nasr (29) stehen auch für einen Generationenwechsel, der dank des guten Stimmergebnis eingeläutet werden kann. „Wir sind jünger! Wir sind breiter aufgestellt als Landesgruppe mit sehr unterschiedlichen Interessens- und Kompetenzfeldern. Das werden spannende vier Arbeitsjahre für uns werden!“, sagt Detlef Müller.

SPD wittert Chance in Sachsen

Zwar hat sich mit der Bundestagswahl nicht das Machtgefüge in Sachsen geändert. Die SPD bleibt der kleinste der drei Partner im schwarz-grün-roten Bündnis. Die Sozialdemokraten wittern dennoch die Chance, die Regierungsarbeit stärker zu beeinflussen. Die CDU müsse aus ihrer „Schmollecke“ rauskommen, twittert SPD-Generalsekretär Henning Homann am Dienstag. Die Union solle die Mietenbremse und einem Mindestlohn von zwölf Euro unterstützen. Die Antwort der CDU und der Grünen steht aus.

Von Kai Kollenberg