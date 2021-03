Dresden

Der sächsische SPD-Fraktionschef Dirk Panter sagt, trotz neuer Verschuldung darf Sachsen jetzt nicht sparen und muss in die Zukunft investieren.

Herr Panter, wie groß schätzen Sie denn die gegenwärtige Krise ein?

Wir haben eine riesige Krise. Die Leute halten nicht mehr lange durch. Jeder Tag des Lockdowns zehrt an den Nerven und kostet Menschen und Firmen viel Geld. Was mich dabei aber vor allem ärgert: Erbsenzähler haben nichts besseres zu tun, als jetzt zu sagen: „Moment, das Impfen kostet ja Geld.“

Was antworten Sie den Erbsenzählern?

Wir müssen jetzt impfen, impfen, impfen. Da muss jetzt alles reingeworfen werden, was wir haben. Natürlich kostet das jetzt viel Geld. Langfristig kommt es uns alle aber viel günstiger. Ich gehe davon aus, dass der Finanzminister das genauso sieht.

„Bildungsticket kommt“

Was macht der aktuelle sächsische Doppelhaushalt 2021/22?

Der ist gerade im Parlamentsverfahren und geht dann in die heiße Phase, in der sich die Koalitionen von CDU, Grünen und SPD abstimmen müssen. Mit anderen Worten: Jetzt geht’s um die Wurst.

Im Porträt Der Badener Dirk Panter (47) studierte an der Uni Leipzig Politik- und Verwaltungswissenschaften. Später arbeitete er bei der Investmentbank JP Morgan in London, New York und Frankfurt/M. Seit 1998 ist Panter Mitglied der SPD. 2006 bis 2009 war er Landesgeschäftsführers der Sachsen-SPD, von 2007 bis 2015 deren Generalsekretär. Seit 2014 ist Panter Fraktionschef. Er lebt in Leipzig und hat zwei Kinder.

Das Bildungsticket ist ein wichtiges Anliegen der SPD im Koalitionsvertrag. Kommt es oder kommt es nicht?

Ich bin sicher, dass es kommt.

Aber in trockenen Tüchern ist es noch nicht?

Nein, wie auch, der Haushalt ist ja noch nicht beschlossen. Damit ist es wie alles Gegenstand von Verhandlungen.

„Wir haben hart gekämpft“

Wie zufrieden werden Sie bisher mit dem neuen Doppelhaushalt?

Ich bin skeptisch, ob mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf die richtigen Weichen für die Zukunftsfähigkeit des Freistaates gestellt werden. Also, ob man damit schon das Nötige tut, um nach der Krise gut durchstarten zu können. Die Zwanziger Jahre entscheiden darüber, wo Sachsen in Deutschland und der Welt wirtschaftlich zukünftig steht.

Die SPD stand immer wieder auf der Bremse, wenn es um soziale Kürzungen ging.

Wir haben hart gekämpft, um die Kürzungen im Sozialbereich zu verhindern, die zwischenzeitlich im Raum standen. Das war uns wichtig und das haben wir auch geschafft. Aber insgesamt ist der Haushalt dennoch ein schwieriger. Neben der Sicherung des Bestehenden sollten wir auch mutig in die Zukunft investieren, da gibt es in manchen Bereichen Probleme.

„Da sieht es mau aus“

In welchen?

Im aktuellen Haushalt fehlen dreistellige Millionenbeträge für Schulen und Kitas, für die Krankenhäuser, für Digitalisierung, für den öffentlichen Nahverkehr und die Wirtschafts- und Technologieförderung. Da sieht es mau aus. Mit wohlfeilen Worten ist es da nicht getan. Wir haben bei den Investitionen in den Kommunen, aber auch als Freistaat meiner Ansicht nach ein Problem. Deshalb haben wir mit dem Sachsenfonds 2050 ja auch einen Vorschlag gemacht.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass die Koalition dem zustimmt?

Das wird sich zeigen. Alle wollen diese Investitionen. Doch es nutzen keine schönen Worte. Wir als SPD wollen da gern konkret sein. Ich kann die Allgemeinplätze „Wir müssen uns konzentrieren“ oder „Wir schaffen das schon“ nicht mehr hören. Die Bevölkerung hat Ehrlichkeit verdient.

„Sachsen ist Vorsorge-Weltmeister“

Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich gegenüber der LVZ semi-begeistert zum 2,5-Milliarden-Euro-Sachsenfonds geäußert, weil zunächst ja mal die sechs Milliarden Euro Kredit für den Corona-Bewältigungsfonds zurückgezahlt werden müssen.

Sachsen ist Vorsorge-Weltmeister. Die Frage ist nur: Können wir uns das in der Krise noch leisten? Sachsen ist das Bundesland mit der niedrigsten Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland und hat sich – im Verhältnis zum Haushalt – die höchsten jährlichen Rückzahlungen auferlegt: sechs Milliarden in sechs Jahren. Das werden wir nicht schaffen. Und es ist auch nicht sinnvoll. Das fordert ja auch die Wirtschaft, nur leider sagt sie nicht, wie das finanziert werden soll. Kredite für Investitionen ablehnen, undifferenziert in der Substanz kürzen und deutlich höhere Investitionen fordern – das passt nicht zusammen.

Ihre Gegner argumentieren damit, dass die neue Generation nach Corona vor anderen Problemen stehen wird.

Es bringt nichts, wie die Weltmeister zu tilgen um bis 2028 ohne Kredite da zu stehen, unseren Kindern dann aber marode Schulen und Straßen zu hinterlassen und nichts für den Klimaschutz und die Verkehrswende getan zu haben. Das ist nicht mein Verständnis von Generationengerechtigkeit. Deshalb müssen wir die Rückzahlung der Kredite auf eine Generation, also 20 bis 30 Jahre, strecken.

„Investitionen in die Zukunft“

Warum wollen Sie überhaupt weitere Schulden aufnehmen?

Wir müssen darüber reden, wie wir die nötigen Investitionen in die Zukunft realisieren. Sachsen darf jetzt den Anschluss nicht verlieren. Während wir gerade mit Corona zu tun haben und über die schwarze Null diskutieren, investieren andere Regionen der Welt wie China oder auch die USA in Zukunftstechnologien. Da dürfen wir nicht ins Hintertreffen geraten und müssen überlegen, wie wir investieren können. Wenn es über den normalen Haushalt nicht geht, dann muss man nach alternativen Finanzierungsquellen schauen.

Welche denn?

Eine Möglichkeit wäre, Corona bedingt weitere Kredite aufzunehmen. Wir könnten aber auch im Haushalt umschichten. Zum Beispiel bei den Zuführungen zum Generationenfonds.

„Minimale Verzinsung“

Wie soll das gehen?

Wir müssen für den aktuellen Haushalt 2,3 Milliarden Euro Kredit aufnehmen und legen gleichzeitig 1,7 Milliarden Euro in die Beamtenvorsorge, die wir dann frühestens in 15 Jahren brauchen. Die Verzinsung ist gegenwärtig minimal oder sogar negativ. Da stellt sich die Frage, ob das eine gute Investition ist.

Was wäre die Alternative?

Wenn wir den Sachsenfonds beschließen, müssten wir für den Fonds entweder noch einmal langfristige Kredite aufnehmen oder z.B. die jetzt geplanten Zuführungen für den Generationenfonds von gut 850 Millionen Euro jährlich halbieren.

„Fehler der Kürzungspolitik reparieren“

Kritik kommt immer wieder am geplanten Stellenaufwuchs. Könnte man dort kürzen?

Mehr Personal gibt es vor allem bei Lehrerinnen und Lehrern, im Hochschulbereich, in der IT und bei der Ausbildungsoffensive. Das sind Bereiche, in denen wir noch immer Fehler der Kürzungspolitik nach 2010 reparieren. Zu Personal gehört natürlich auch Aufgabenkritik. Wir sind der Meinung: Personal soll den Aufgaben folgen. Deshalb wollen wir, dass der Freistaat das Personal bekommt, dass er für die Bewältigung seiner Aufgaben auch braucht.

Stimmt es, dass davon besonders die beiden grün geführten Ministerien für Umwelt, aber auch Justiz davon profitieren?

Es gab am Beginn der Legislaturperiode zusätzlichen Stellenbedarf. Das ist ganz normal, wenn ein neuer Regierungspartner mit an den Verhandlungstisch kommt. Und dann wurde ja auch ein neues Ressort mit dem Ministerium für Regionalentwicklung geschaffen.

Von Roland Herold