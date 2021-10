Dresden

Sophie Koch gilt als so großes Nachwuchstalent in der SPD, dass sich einige sie schon als neue Parteivorsitzende wünschten. Daraus ist nichts geworden, am Wochenende möchte die 28-Jährige stellvertretende Landesvorsitzende werden. Im LVZ-Interview erklärt Koch, was die SPD unter der neuen Führung ändern muss und welchen Beitrag sie selbst leisten möchte.

Frau Koch, die SPD wird voraussichtlich eine Doppelspitze aus dem bisherigen Generalsekretär Henning Homann und der neuen Bundestagabgeordneten Kathrin Michel bekommen. Sind Sie zufrieden?

Auf jeden Fall. Kathrin Michel war meine Wunschfrau. Ich finde ihre Art fantastisch. Sie ist tough, sie zieht Leute mit und ist gleichzeitig super bodenständig. Über Henning Homann freue ich mich genauso. Er war derjenige, der mich in die Partei gebracht hat.

Wie wichtig ist es, dass nun auch eine Frau Vorsitzende wird?

Das ist superwichtig. Wenn man sich die SPD-Spitze in Sachsen anguckt, war die einfach zu lange männlich geprägt. Parteivorsitz: männlich. Fraktionsvorsitz: männlich. Immerhin: Wir haben eine Ministerin. Aber das alleine war zu wenig.

„Männer haben die SPD repräsentiert“

Woran merkt man, dass in der SPD Männer dominierend waren?

Die sächsische SPD ist der Landesverband mit der geringsten Frauen-Quote, um die 25 Prozent. Männer haben die SPD nach außen repräsentiert. Aber man merkt das auch in der Kultur. Ich würde gerne sagen, es sei ein Klischee: Doch Männer reden wirklich oft, bloß um sich zu hören. Da sind die Spitzenfunktionäre gar nicht die Schlimmsten.

Frauen gehen also lieber zu den Grünen oder der Linken, weil dort mehr Frauen aktiv sind?

Gefühlt ja. Man hat das bei der Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock gesehen. Ganz viele junge Frauen in meinem Umfeld, die nicht parteipolitisch aktiv sind, fühlten sich von ihr vertreten. Bei der sächsischen SPD fehlte bisher so jemand. Wobei ja jetzt vier neue Frauen in den Bundestag gewählt wurden.

„Frauen werden gerne viele Ämter übergehäuft“

Haben Sie bei Ihrem Parteieintritt gespürt, dass die SPD mit Ihnen nichts anfangen konnte?

Ich war zwei Monate dabei, als ein Posten in der Hochschulgruppe in Dresden frei wurde. Ich hatte Lust darauf und dann habe ich kandidiert. Aber da muss man vorsichtig sein: In der SPD werden Frauen gerne viele Ämter übergehäuft, weil es so wenige Frauen gibt. Wenn eine junge, engagierte Frau in einen Ortsverein hereinspaziert, soll sie gleich in den Vorstand, am besten den Vorsitz übernehmen und vielleicht noch das Sommerfest organisieren.

Weil sich die SPD mit einer Frau schmücken möchte?

Man ist einfach froh, dass überhaupt mal eine Frau da ist. Die SPD muss aber generell besser darin werden, Potenziale zu erkennen – das betrifft nicht nur Frauen. Junge Mitglieder müssen gefördert werden, ohne sich verausgaben zu müssen.

„Sitzungen bis um drei Uhr nachts wird es nicht geben“

Wäre es eine Überforderung gewesen, wenn Sie gleich Parteivorsitzende geworden wären? Den Wunsch hatten ja einige.

Ja, das wäre es. Ich habe für mich sehr schnell gewusst, dass ich erst einmal Teil des Vorstands werden will.

Sie selbst haben vor einiger Zeit öffentlich gemacht, dass Sie sich wegen depressiver Phasen haben behandeln lassen. Wie hat das Ihre Entscheidung beeinflusst?

Ich war vor drei Jahren in Therapie, weil ich nach einem Burnout mit Depressionen zu kämpfen hatte. Ich gehe damit offen um, weil ich weiß, dass viele Menschen in der Politik an ihre Grenzen gehen und die Risiken überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Regelmäßige Sitzungen bis nachts um zwei, nach denen ich morgen um sieben Uhr zur Arbeit gehen muss, wird es mit mir nicht geben. Ich weiß meine Ressourcen mittlerweile einzuschätzen.

„Wir können nun unsere Meinung freier artikulieren“

Was haben Sie sich als stellvertretende Parteivorsitzende vorgenommen?

Die neue Landesspitze – nicht nur das Vorsitzenden-Duo, sondern auch das Team dahinter – wird eine komplett neue Rolle in der Koalition spielen müssen. Wir haben jetzt die Chance, die Bedeutung der Partei zu erhöhen und sie sichtbarer zu machen. Bei Martin Dulig, der zwar Parteivorsitzender, aber auch Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident ist, war das eher schwierig.

Weil das Parteiamt bei Martin Dulig im Zweifel nicht so wichtig war?

Weil wir nun unsere Meinung freier artikulieren können, ohne dass gleich die Regierung in Frage gestellt wird?

„Auch einmal Nein sagen“

Die SPD und Sophie Koch machen ab Samstag Druck?

Das wird ein Ziel sein. Es gibt viele Themen im Koalitionsvertrag, bei denen sich die SPD fragt, wann die eigentlich umgesetzt werden. Wir werden als SPD endlich klarstellen müssen, dass wir bestimmte Punkte umgesetzt sehen wollen – und das bitte auch bis zur nächsten Landtagswahl.

Ist das nicht wieder sehr viel verlangt von der neuen Spitze: der SPD ein neues Selbstbewusstsein geben und gleichzeitig noch Druck auf die Koalition ausüben?

Absolut. Deswegen wollen wir das Duo auch nicht allein lassen. Wenn die Aufgaben nur bei der Doppelspitze liegen würden, könnte das nicht funktionieren. Dafür braucht man den kompletten Landesvorstand. Der bisher ja in der Gänze kaum wahrnehmbar war. Jetzt wird der Vorstand als komplettes Gremium in die Partei und die Koalition hineinwirken. Wir werden dort Beschlüsse treffen, die wir der Koalition mit der Bitte um Umsetzung vorlegen. Auf der anderen Seite wird der Landesvorstand auch einmal Nein sagen, wenn ein Koalitionspartner einen Wunsch hat. Das kam mir bisher dadurch, dass der Fokus oft nur auf Martin Dulig lag, zu kurz.

„Ein eher linker Landesverband“

Ist es nicht zu einfach, die Missstände in der Partei allein Martin Dulig anzulasten?

Um Gottes Willen, das will ich nicht. Ich möchte ihm nicht unterstellen, dass er sich bewusst wenig um die Partei gekümmert hat. Die Zeit als Minister ist dafür einfach nicht da. Man kann kein Ministerium führen und gleichzeitig in vielen Ortsvereinen präsent sein. Das kann auch im Übrigen das neue Duo nicht allein.

Muss die SPD wieder linker werden?

Wir sind eigentlich ein eher linker Landesverband. Man hat es vor vier Jahren gemerkt, als der Großteil der SPD gegen eine neue große Koalition im Bund war. Ein Großteil der Mitglieder koaliert mit Sicherheit lieber mit den Grünen als mit der CDU.

„Wir haben der CDU einfach viel durchgehen lassen“

Warum merkt man das im Tagesgeschäft nicht?

Wir haben der CDU einfach viel durchgehen lassen. Die SPD hat in der Regierung zu oft einfach mitgezogen, um den Koalitionsfrieden zu wahren.

Bei der Bundestagswahl hat sich die SPD in Sachsen verjüngt: Vier von acht SPD-Bundestagsabgeordneten sind Mitglied bei den Jusos. Braucht es 2024 einen ähnlichen Generationswechsel bei der Landtagswahl?

Es gibt Beschlüsse, dass man dann den Jusos Plätze geben möchte. Aber falls ich zur Landtagswahl antrete, kann ich mit dann 31 Jahren nicht die Jugendkandidatin sein. Ich möchte, dass dann neben mir mindestens noch zwei weitere junge Bewerberinnen beziehungsweise Bewerber mit dabei sind. Nur so können wir die Landtagsfraktion fortlaufend erneuern.

Von Kai Kollenberg