Dresden

Die sächsische SPD hat die ersten Bewerber für die künftige Doppelspitze: Der amtierende SPD-Generalsekretär Henning Homann und die amtierende Bautzener Kreisvorsitzende Kathrin Michel haben am Freitag ihre Kandidatur für den Landesparteitag am 9. Oktober verkündet.

Die neue Doppelspitze ist notwendig, weil der bisherige Parteichef Martin Dulig im Juni nach parteiinterner Kritik seinen Rückzug vom Vorsitz angekündigt hatte. In den vergangenen Wochen gab es anschließend eine Vielzahl von Gesprächen in der SPD, welches Duo die Aufgabe übernehmen könnte. Dass es zwei Vorsitzende geben muss, hatte ein SPD-Parteitag im Juli beschlossen.

Die 58 Jahre alte Michel ist im Gegensatz zum Generalsekretär Homann bisher landespolitisch wenig aufgefallen. Sie amtiert aktuell auf Listenplatz zwei in Sachsen bei der Bundestagswahl. Seit Jahren ist sie in der Gewerkschaft IG BCE aktiv und arbeitet bei BASF in Schwarzheide. Sozialdemokratin ist Michel seit 2009.

Im Falle einer Wahl will das künftige Duo die Mitglieder eng einbinden: „Die SPD besteht nicht nur aus zwei Vorsitzenden“, sagte Michel. Gemeinsam mit Homann wolle sie „Begeisterung“ in der Partei wecken. Homann bezeichnete sich „als pragmatischer Linker“, Michel bekannte bei der Vorstellung: „Mein Herz schlägt links.“

Bislang sind keine weiteren Bewerber für den Vorsitz bekannt. Bewerber sollen sich bis 6. September melden, damit sich alle Kandidaten im Anschluss der Basis vorstellen können. Auch beim Parteitag im Oktober sind spontane Kandidaturen möglich.

Von Kai Kollenberg