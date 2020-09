Leipzig

Augustusburg bei Chemnitz: Knapp 5000 Einwohner, ein Schloss, ein berühmtes Motorradtreffen und ein SPD-Bürgermeister, der am Sonntag einen souveränen Wahlsieg (66 Prozent) holte. Sachsens SPD-Chef Martin Dulig griff auf Dienstreise in Wien zum Handy und gratulierte Dirk Neubauer (49) persönlich. Die LVZ sprach mit ihm.

Glückwunsch zum klaren Sieg. Hatten Sie das so erwartet?

Nein, definitiv nicht. Fünf Bewerber gab es. Ich hatte mich auf einen zweiten Wahlgang eingerichtet. Das ist eine klare Ansage der Bürger meiner Stadt. Ich bin sehr stolz auf sie und mehr noch dankbar für den Vertrauensvorschuss.

Das lässt sich bei einem Sieg natürlich schnell sagen.

Das ,Wir’ hat gewonnen. Wir hatten eine ganz starke Wahlbeteiligung von 66 Prozent. Das zeigt, dass die Demokratie bei uns lebt. Übrigens: Ich setze auf das ,Wir‘, es geht nicht nur um mich. Es geht darum, gemeinsam etwas zu wollen.

Trotzdem: Bei der Landtagswahl 2019 lag die AfD in Augustusburg noch bei 30 Prozent, jetzt kam deren Kandidat bei gut zehn Prozent ein. Das wird sachsenweit als Ihr Erfolg gewertet. Was ist Ihr Erfolgsrezept

Ich zeige eine klare Kante gegen Rechts und lasse mich da auch nicht verleugnen. Rechts hat hier nicht zu suchen. Aber das gilt genauso für die andere Seite. Ich kann mit Extremen generell nichts anfangen, ganz gleich ob rechts oder links.

SPD-Chef Martin Dulig hat persönlich gratuliert. Sind Sie jetzt sowas wie ein Hoffnungsträger der Sachsen-SPD?

Martin Duligs Anruf hat mich sehr gefreut, er war ja einer meiner großen Unterstützer. Ich glaube, dass eine offene, transparente Politik der Bürgerbeteiligung der Schlüssel ist. Das ist, was zählte. Und das wollen wir mit der SPD erreichen.

Mit so einem Sieg im Rücken kann man in der Politik auch Ansprüche auf höhere Posten stellen. Wann melden Sie sich in Dresden?

Keine Sorge, in der Landespolitik bin ich ambitionslos. Ich bin für sieben Jahre gewählt, mein Arbeitsplatz ist die Kommune.

Was ist da so spannend? Die große Politik spielt doch eher im Land oder Bund.

Bürgermeister*innen werden immer wichtiger. Wir sind die letzte Meile, fangen hier die Leute vor Ort auf, diejenigen, die mit der großen Politik fremdeln. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen diesem wabernden Meer aus Misstrauen und Ablehnung etwas entgegensetzen. Dafür will ich mich einsetzen und deshalb bin ich so dankbar, dass ich in Augustusburg weiter etwas bewegen darf.

Wie lange dauerte eigentlich Ihre Siegesparty?

Es gab keine. Als alles klar war und der Sieg feststand, habe ich in meinem Garten allein ein Gläschen Sekt getrunken. Und versucht, dieses Ergebnis erstmal zu verstehen. Manchmal muss man auch mal kurz anhalten, um weiter zu können.

Von André Böhmer