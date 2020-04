SPD will Ethik-Beirat in der Coronakrise: „Die Sachsen ticken anders“

Dresden

Sachsens SPD-Generalsekretär Henning Hohmann will wegen der Coronakrise einen eigenen Ethik-Beirat für Sachsen. Deshalb hat er in seiner Funktion als Vize-Fraktionschef an Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) und dessen Stellvertreter Wolfram Günther (Grüne) und Martin Dulig ( SPD) geschrieben. In dem Papier, das der LVZ vorliegt, bezieht sich Homann auf eine Diskussion in der SPD-Fraktion zum Thema. Dabei geht es unter anderem darum, dass das restriktive Vorgehen als Konsequenz aus der Pandemie von der Bevölkerung zwar insgesamt unterstützt, im Detail aber auch hinterfragt werde.

„Ohnmachtsgefühl verkleinern“

„Da es uns als Politik darum gehen muss, die Legitimation der Maßnahmen zu stärken, das Demokratie-Gefühl in Sachsen insgesamt zu vergrößern und gleichzeitig das durchaus bestehende Ohnmachtsgefühl der Bevölkerung zu verkleinern, schlagen wir vor, einen Ethik-Beirat von Seiten der Sächsischen Staatsregierung einzuberufen“, heißt es in dem Brief.

Dieser Beirat solle die Maßnahmen der Staatsregierung danach beurteilen, wieweit sie begründ- und verantwortbar seien, welche gesellschaftlichen Folgen sie hervorriefen und auf welcher rechtlichen und ethischen Grundlage sie stünden. Deshalb sollten auch die Mitglieder der Kommission danach ausgesucht werden, dass sie aufgrund ihrer Profession und Persönlichkeit fähig seien, eine Bewertung vorzunehmen.

„Richtige Schlüsse aus der Krise ziehen“

Hohmann begründete die Notwendigkeit einer solchen Institution am Dienstag gegenüber der LVZ so: „Jedes Land tickt anders. Und gerade die Sachsen ticken anders.“ Es gehe außerdem darum, die Regelungen Sachsens in der Krise, die sich von anderen Bundesländern unterschieden, zu evaluieren. „Und ich finde es auch interessant die unterschiedlichen Positionen der Bundesländer in die Debatte einzubringen. Bayern beispielsweise hat ja auch seinen eigenen Ethikrat“, so der Fraktions-Vize.

Für Sachsen gelte: „Eine solche Maßnahme kann helfen, die richtigen Schlüsse aus der Krise zu ziehen.“ Er, Homann, nehme durchaus die Verschärfung der Debatten im Freistaat wahr. Deshalb sei der Vorschlag keine harte politiusche Forderung, sondern „eine Idee, die ich einspeisen möchte, weil ich merke, dass das viele Leute umtreibt“.

Von Roland Herold