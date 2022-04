Leipzig

Die Corona-Inzidenz in Sachsen ist seit einigen Tagen rückläufig. Schon vor Ostern und dem Beginn der Schulferien war diese Tendenz zu beobachten. Die Feiertage, an denen weniger getestet und gemeldet wird, sorgten für einen weiteren Inzidenz-Rückgang. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete für Sachsen über Ostern weder Corona-Infektionen noch Todesfälle. Am Mittwoch wurden dann 9739 Neuinfektionen und 20 weitere Todesfälle registriert. Die Inzidenz liegt im Freistaat mit 449,9 deutlich unter dem Bundesschnitt, den das RKI mit 688,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche angibt.

Allerdings sind über die Osterfeiertage viele Menschen zusammengekommen – ohne Kontaktbeschränkungen. Ist deswegen und aufgrund vieler Nachmeldungen in den kommenden Tagen nun mit einem sprunghaften Anstieg der Inzidenzen zu rechnen?

Auch hohe Temperaturen und Durchseuchung lassen Inzidenz sinken

Der Medizin-Informatiker Professor Markus Scholz von der Universität Leipzig geht nicht davon aus, dass es kurzfristig zu einem deutlichen Anstieg der Infektionen kommen wird. „Der aktuell rückläufige Trend ist zwar durch die reduzierten Testungen über Ostern stark beeinflusst, war aber auch schon vor dem Osterfest zu erkennen“, so Scholz. Er rechne durch die wärmeren Temperaturen und den Durchseuchungseffekt mit weiter sinkenden Inzidenzen.

Auch das Sächsische Sozialministerium betont, dass schon vor den Osterfeiertagen eine rückläufige Inzidenz in allen Altersgruppen zu verzeichnen war. Dieser Rückgang ist auch dadurch zu erklären, dass mit dem Wegfall der meisten Corona-Regeln seit dem 3. April viel weniger getestet wird. Die G-Regeln, die den Zutritt zu vielen Bereichen nur mit dem Getestet-, Genesen- oder Geimpft-Status ermöglichten, gelten nicht mehr. Viele Infektionen laufen also unter dem Radar.

Sachsens Gesundheitsämter melden nur noch werktags

Hinzu kommt, dass die Gesundheitsämter künftig nur noch an Werktagen Corona-Infektionen an die zuständigen Behörden melden. „Die sächsischen Gesundheitsämter kommen seit dem Osterwochenende nunmehr nur noch ihrer gesetzlichen Übermittlungspflicht nach. Dies bedeutet, dass an Wochenenden und Feiertagen ab sofort keine Fallübermittlung an die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen und weiter an das RKI erfolgen“, teilte das SMS auf Anfrage mit. Die verzögerte Meldung der Neuinfektionen wird sich in Zukunft auch in der Fallzahlen-Statistik niederschlagen.

Aussagekräftige Infektionszahlen sind momentan ohnehin schwierig, denn in Sachsen sind Schulferien. Mit verlässlichen Infektionszahlen sei frühestens nach Ende der Osterferien zu rechnen, so die Einschätzung des SMS. Doch mit den Ferien endet an Sachsens Schulen auch die Testpflicht. Bis zu den Osterferien waren die sächsischen Schülerinnen und Schüler dazu verpflichtet, sich zweimal wöchentlich auf Corona zu testen. Das Sozialministerium geht „aufgrund der weniger durchgeführten Testungen von einer Untererfassung“ aus. Auch deshalb sei ein rascher und extremer Fallanstieg nach Ostern eher unwahrscheinlich.

Das betont auch Medizin-Informatiker Scholz: „Aktuell ist es allerdings schwierig, auf verlässliche Infektionszahlen zu kommen, da die Testintensität deutlich abgenommen hat und voraussichtlich noch weiter abnehmen wird. Perspektivisch müssen wir die Infektionszahlen indirekt schätzen, zum Beispiel über die Anzahl der Hospitalisierungen.“

Von Lilly Günthner