La Palma

Es sollte ein entspannter Urlaub werden, doch dann geschah das Unglück: Auf einer Wanderung in der Gemeinde San Andrés wurde ein Ehepaar aus Lugau von einem Erdrutsch überrascht. Der 59-jährige Mann konnte den herabfallenden Steinen nicht mehr ausweichen und wurde mit ihnen in eine metertiefe Schlucht gerissen. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Seine Frau blieb unverletzt.

