Leipzig

Sachsen nimmt Fahrt beim Impfen auf. Nachdem das sächsische Sozialministerium am vergangenen Donnerstag die Impfung für Menschen der Prioritätsstufe 2 (darunter zählen unter anderem Menschen mit Vorerkrankung sowie Lehrerinnen und Lehrer) mit Astrazeneca freigegeben hat, ist das Interesse groß.

Zusätzliche Termine

22.000 Termine hat das Deutsche Rote Kreuz auf seiner Webseite vergangene Woche freigegeben. Diese sind so gut gebucht worden, dass das DRK am Wochenende gleich weitere 26.000 Termine freigeschaltet habe, wie DRK-Sprecher Kai Kranich der LVZ erklärte.

Lesen Sie auch Ladenhüter Astrazeneca: Was passiert mit Sachsens übrig gebliebenen Impfdosen?

Diese Impftermine für Priogruppe 2 sind jetzt erst einmal bis 26. März gedeckelt“, sagt Kranich. Im Fokus liegt beim DRK weiterhin der Fortschritt bei der Prioritätsstufe 1, also Menschen über 80 Jahren sowie medizinischem Personal. Pro Tag werden in jedem der 13 Impfzentren von insgesamt 1.000 Terminen 200 für Astrazeneca vergeben.

Astrazeneca Impfdosen für tschechische Pendler

Im Nachbarland Tschechien ist die Pandemielage weiterhin dramatisch. Sachsen, Bayern und Thüringen haben deshalb beschlossen zu helfen. 15.000 Dosen des Impfstoffs Astrazeneca liefern die drei Bundesländer nach Tschechien. Auf den Impffortschritt im eigenen Land wirke sich diese Lieferung nicht aus. Es lägen genügend Dosen für sächsische Bürgerinnen und Bürger bereit, bekräftigte das sächsische Sozialministerium auf LVZ-Anfrage.

„Symbolische Lieferung“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte in einer gemeinsamen Schalte mit seinem Amtskollegen Michael Kretschmer (CDU) noch einmal: „Es ist eine symbolische Lieferung aber eine hilfreiche für Tschechien.“ Man wolle damit Solidarität zu unserem Nachbarn beweisen.

Das Sozialministerium betonte dabei noch einmal, dass Tschechien zugesagt habe, den Impfstoff im grenznahen Raum zu verimpfen. Dies ist in den Augen von Ministerpräsident Kretschmer besonders wichtig. Von der Lieferung sollen vor allem tschechische Pendlerinnen und Pendler in der Grenzregion profitieren, die in Deutschland etwa als Pflegerinnen oder in der Landwirtschaft arbeiten.

Von Max Hempel