Wer am Montagvormittag mit Übergeschwindigkeit auf der Sommerfelder Straße in Panitzsch unterwegs war, kam mit einem blauen Auge davon. Kinder und Polizei ermahnten Temposünder im Rahmen der Aktion „Blitz für Kids“, entließen sie aber ohne Strafe. Das Prinzip Gnade vor Recht gilt allerdings nicht lange.

„Uns liegt am Schutz der schwächsten Glieder der Gesellschaft“, sagt René Demmler, Präsident der Polizeidirektion Leipzig. Seine Beamten stehen vor der Dr.-Margarethe-Blank-Grundschule im Borsdorfer Ortsteil Panitzsch, die in diesem Jahr als Ort für die sachsenweite Auftaktveranstaltung der Blitzer-Aktion ausgewählt worden ist. Mit der Laserpistole nehmen sie die Tempo-30-Zone ins Visier, mit der Kelle winken sie Fahrer heraus.

Als ersten erwischt es einen 52-jährigen Tauchaer, dem Tempo 43 nachgewiesen wird. Schüler umringen sein Fahrzeug, möchten wissen, warum er sich nicht an die Regeln gehalten hat. „Normalerweise fahre ich immer vorsichtig. Ich weiß im Grunde sogar, dass hier die 30 gilt“, erwidert er und gelobt: „Das bleibt mir jetzt in Erinnerung.“ Die Viertklässler überreichen ihm eine Gelbe Karte als Verwarnung.

Bußgelder in kommender Woche

Eine Woche lang soll das in ähnlicher Weise vor Sachsens Schulen geschehen. „Auf diese Weise wollen wir Betroffenheit bei den Fahrzeugführern wecken“, sagt Polizeipräsident Demmler und kündigt an: „Kommende Woche messen wir dann scharf und sanktionieren Verstöße. Unsere gesamten Kapazitäten werden wir in diesem Zeitraum auf Schulen konzentrieren.“

Laut dem Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Leipzig, Michael Fengler, wurden im Zuge von „Blitz für Kids“ vergangenes Jahr in Sachsen rund 43 000 Fahrzeuge an 330 Messstellen kontrolliert. „Mit der gleichen Intensität wollen wir auch dieses Jahr vorgehen“, erklärt er. Und Demmler ergänzt: „Normalerweise müsste man so etwas noch viel öfter machen.“

Kinder belehren Raser

Aus Sicht von Petric Kleine hat es eine besondere Note, wenn Kinder die Raser belehren. „Das wirkt oft mehr, als wenn nach drei Wochen ein Bußgeldbescheid eintrifft“, sagt der Inspekteur der Polizei Sachsen. Ein 40-jähriger Panitzscher, der gerade mit Übergeschwindigkeit angehalten wurde, bestätigt: „Sind Kinder dabei, bleibt das mehr im Gedächtnis.“ Als Fahrer sehe er sich in der Pflicht, auf deren Wohl zu achten. „Aber mitunter gibt es andere Faktoren, wie zum Beispiel Stress“, versucht er sich zu entschuldigen.

Ohne Wenn und Aber drängt Roman Schulz auf die Sicherheit vor Schulen. „Wir wollen die Unfallzahlen auf Null drücken“, betont der Pressesprecher des Landesamts für Schule und Bildung. Von daher sei „Blitz für Kids“ eine super Sache. Der Automobilclub ADAC Sachsen, der die Aktion jährlich gemeinsam mit der Polizei organisiert, stimmt dem zu. „Wo das Blitzen angebracht ist, ist es für uns ein Herzensthema“, sagt der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Florian Heuzeroth. „Wir vertrauen darauf, dass Polizei und Kommunen die Standorte für Messungen so auswählen, dass dort eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer besteht oder es sich um Unfallschwerpunkte handelt.“

Zusätzliche Gefahr durch parkende Autos

Nicht nur Raser gefährden die Kinder der Grundschule Panitzsch, meint Birgit Liniger, die im Ort wohnt und von der Polizei zum Anhalten gebeten wurde, obwohl sie das Tempolimit eingehalten hat. Nachdem ihr die Kinder eine Grüne Karte für vorbildliches Verhalten überreicht haben, kritisiert sie: „Ich beobachte oft, wie die Straße vor der Schule zugeparkt wird.“

Bürgermeisterin Birgit Kaden (CDU) ärgert das schon lange. „Ein hausgemachtes Problem, das jene verursachen, die es am besten wissen müssten und das wir vor allen Kindertagesstätten und Schulen haben“, erklärt sie. „Eltern bringen die Kinder und lassen ihre Autos länger stehen, weil noch etwas zu klären ist oder weil sie miteinander quatschen. Das bedeutet jeweils eine halbe Stunde Chaos. Im Grunde wären dafür gesonderte Aktionen notwendig, um die Leute zu sensibilisieren.“

Auch Kinder lernen

Autofahrer zu sensibilisieren, das ist eins der Hauptanliegen von „Blitz für Kids“, aber nicht das einzige. Auch die Kinder sollen bewegt werden, sich in die Lage anderer hineinzuversetzen. „Ich habe gelernt, dass ich auf der Straße mehr aufpassen muss“, sagt Constantin aus der Klasse 4c. „Auch ich sollte mit dem Rad langsamer fahren und besser gucken. Und ich werde darauf achten, in Zukunft immer meinen Helm aufzusetzen.“

