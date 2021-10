Sachsen-Anhalt: Eigenheime in Halle und Magdeburg am teuersten

Leipzig/Magdeburg

Während sich in vielen Regionen in Deutschland der Traum vom eigenen Haus nur noch schwer erfüllen lässt, sind Immobilien in Sachsen-Anhalt vergleichsweise günstig. Das meint Robert Vesely vom Immobilienverband Deutschland (IVD) für die Region Mitte-Ost.

Herr Vesely, der neue IVD-Immobilienspiegel für Sachsen-Anhalt liegt vor - gilt noch, dass Wohnen und Bauen in keinem anderen Bundesland günstiger ist?

Sachsen-Anhalt zählt im Bundesvergleich noch immer zu den erschwinglichsten Bundesländern. Kauf- und Baupreise sind nur in Thüringen noch etwas günstiger. Selbstverständlich gilt aber auch in Sachsen-Anhalt, dass die zuletzt stark gestiegenen Baupreise das Bauen und Sanieren deutlich verteuert haben. Bestandsimmobilien verzeichnen folglich einen weiteren Wertzuwachs. Die Mietpreise am Wohnungsmarkt steigen moderat an. Dennoch finden junge Familien optimale Bedingungen vor, sich den Traum von den eignen vier Wänden zu erfüllen. Grundsätzlich beobachten wir, dass in Sachsen-Anhalt für jeden Geldbeutel ausreichend Wohnraum angeboten wird.

Sie sprechen die steigenden Preise an – führt das nicht zu einer geringeren Nachfrage nach Einfamilien- und Reihenhäusern?

Die Nachfrage nach der eigenen Immobilie ist nicht zuletzt durch die Corona-Krise weiter gewachsen. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Zum einen können sich, aufgrund der gestiegenen Real-Einkommen aktuell viele Menschen eine Immobilie leisten, zum anderen sind Kredite weiterhin günstig. Außerdem sind Immobilien ein probates Mittel für die Altersvorsorge – eine vom IVD beauftrage Forsa-Umfrage ergab, dass über 70 Prozent der Mieter gern im Wohneigentum leben möchte.

Robert Vesely, IVD Immobilien. Quelle: Rayk Weber

In Städten wie Magdeburg oder Halle sind die Preise in den letzten Jahren besonders gestiegen.

Der entscheidende Faktor des Wertzuwachses bleibt die Lage. In den Oberzentren Magdeburg und Halle sowie Quedlinburg und Wernigerode fallen die Wertzuwächse höher aus als etwa in kleineren Städten und Gemeinden wie Dessau, Bernburg, Aschersleben, Burg, Halberstadt und Zeitz.

Im Schnitt 300.000 Euro für ein Einfamilienhaus

Was müssen Familien für Einfamilienhäuser in Halle oder Magdeburg zahlen?

In Halle müssen sie für ein freistehendes Einfamilienhaus mittlerer Wohnwert im Schnitt 300.000 Euro einplanen, in Magdeburg 380.000 Euro. Im Gegensatz dazu sind es in Dessau und Wittenberg 150.000, in Merseburg 190.000, in Schönebeck 80.000, in Naumburg 175.000 und in Zeitz 140.000 Euro.

Können Sie einen Vergleich zu Preise in westdeutschen Städten ziehen?

Das ist schwierig. Bei Städten mit einer vergleichbaren Einwohnerzahl wie Halle und Magdeburg sieht es so aus: In Kiel (Schleswig-Holstein) liegt der Durchschnittspreis für ein freistehendes Einfamilienhaus mittlerer Wohnwert bei 350.000 Euro, in Mainz (Rheinland-Pfalz) bei 490.000 und in Aachen ( Nordrhein-Westfalen) bei 377.000 Euro. In Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) sind es hingegen mit 190.000 Euro deutlich weniger.

Und was kostet ein Einfamilienhaus mittlerer Wohnwert in Leipzig?

Nach dem neuen Immobilienpreisspiegel 395.000 Euro. In Chemnitz sind es 260.000 Euro.

Wohnen auf dem Land gefragt

In Corona-Zeiten hat sich der Trend zum Wohnen auf dem Land verstärkt, hält er an?

Der Trend zum Wohnen auf dem Land hält an. Insbesondere die Mittelzentren gewinnen an Attraktivität. Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden mit Garten treibt die Menschen in die oftmals grünen Speckgürtel beziehungsweise ins Umland großer Städte. Entsprechend entwickelt sich hier auch eine gute Infrastruktur mit Supermärkten, Kitas, Freizeiteinrichtungen und ähnlichem. Homeoffice wird den Trend zum Wohnen auf dem Land sicher weiter verstärken. Ich gehe davon aus, dass viele Menschen in der Immobilien im Umland mit großem Grundstück eine Alternative zum Wohnen in der Innenstadt sehen.

Welche Regionen in Sachsen-Anhalt erleben eine besonders große Nachfrage?

In Sachsen Anhalt sind Magdeburg und Halle mit ihrem Umland als bevölkerungsreichste Regionen die beliebtesten Orte zum Leben. Wernigerode und Quedlinburg sind im Harz die begehrtesten Wohngegenden. Im Norden wohnen die Menschen besonders gern in Stendal. Und im Osten erfreut sich die Lutherstadt Wittenberg großer Beliebtheit. Generell kann man sagen: Je grüner eine Region ist, je mehr Freizeitangebote es gibt, die Einkaufsmöglichkeiten vielfältig sind, Internet vorhanden ist und die Verkehrsinfrastruktur stimmt, desto stärker ist die Nachfrage.

Von Andres Dunte