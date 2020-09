Magdeburg

Ministerpräsident Reiner Haseloff will auch nach der Landtagswahl 2021 Landesvater bleiben. Dies teilte seine Partei CDU am Montag mit. Die Christdemokraten wollen demnach mit dem 66-Jährigen als Spitzenkandidat antreten. Dies ist durchaus eine Überraschung. Noch vor wenigen Monaten galt Parteichef und Innenminister Holger Stahlknecht als designierter Nachfolger bei der anstehenden Wahl am 6. Juni 2021. Dem Vernehmen nach soll Haseloff am 21. November bei einer Art kleinem Parteitag der sachsen-anhaltischen CDU offiziell zum Spitzenkandidaten gewählt werden.

Von LVZ