Reiner Haseloff im LVZ-Interview: „Kenia heißt nicht, nach uns die Sintflut“

Wittenberg

Er ist ein Wittenberger durch und durch, der Name Haseloff geht zurück bis in Luthers Zeiten. Im LVZ-Interview in seiner Heimatstadt spricht Reiner Haseloff (65, CDU), Regierungschef in Sachsen-Anhalt, über die Kenia-Koalition und zieht Lehren nach dem rechtsextremen Terror-Anschlag auf die Synagoge von Halle.

Sachsen und Thüringen haben gewählt. Wie es aussieht, hat die CDU unter Michael Kretschmer die besseren Karten, eine Regierung bilden zu können, oder?

Gewiss, zumal sich die Koalition unter ihm auf eine klare Mehrheit berufen kann. In Sachsen-Anhalt hatten wir acht Jahre lang eine Minderheitsregierung, und zwar von 1994 bis 2002. Das ist alles andere als eine Ideallösung.

Hat Kretschmer Sie nach den Erfahrungen mit Kenia in Sachsen-Anhalt gefragt?

Er hat das Geschehen intensiv verfolgt. Die Kenia-Koalition gibt es bei uns im Land seit 2016. Aus Gesprächen mit ihm weiß ich, dass er unsere positiven Erfahrungen durchaus wahrgenommen hat. Allerdings wird er eine Kenia-Koalition in Sachsen keineswegs im Sinne einer Blaupause oder Kopie angehen.

Welche Erfolge von Kenia in Sachsen-Anhalt würden Sie herausstreichen?

Wir haben über 60 Gesetze auf den Weg gebracht und dabei eine breite Palette von Themen abgebildet, vom Polizeigesetz über das Verfassungsschutz- und das Kinderförderungsgesetz bis zum Grünen Band.

Kein Koalitionär darf auf der Strecke bleiben

Aber Kenia, so heißt es, wird teuer.

Fakt ist, man hat nicht mehr nur ein oder zwei, sondern drei Partei- und Wahlprogramme umzusetzen. Und eine Koalition lebt davon, dass keiner der Koalitionäre auf der Strecke bleibt. Wir haben darauf geachtet, dass sich das Wahlergebnis auch bei der Verteilung der Ministerposten, der Budgets und Projekte abbildet. Wir haben uns aber auch darauf geeinigt: Keine neuen Schulden sowie Rückbau der bereits vorhandenen. Und daran halten sich alle.

Und wie hoch ist der Schuldenstand?

Aufgelaufen waren bis 2012 rund 21 Milliarden Euro Schulden. Wir tilgen jedes Jahr, auch in diesem Jahr ist das so, obwohl 2019 ein besonders schwieriges Jahr ist. Zugleich nutzen wir die Möglichkeiten, die wir haben, um das Land nach vorne zu bringen. Ganz nebenbei gesagt, achten die Grünen sehr auf Haushaltsdisziplin, was an ihrer jungen Wählerklientel liegt. Man will den nächsten Generationen so wenig Schulden wie möglich hinterlassen. Kenia muss nicht heißen: Nach uns die Sintflut!

Wo liegen die Schulden heute?

Unter 20 Milliarden. Der Abbau dieses hohen Schuldenbergs bleibt ein Generationenauftrag.

Sie machen Sachsen also Mut zur Kenia-Koalition?

Auf jeden Fall.

Keine Zusammengehen mit Linken und AfD

Welche Regierungskonstellation sehen Sie für Thüringen?

In Thüringen wird es ungleich schwieriger. Ich kann der Erfurter CDU nur empfehlen, keine Koalition mit Linken und AfD einzugehen.

Was macht Sie da so absolut?

Da reicht ein Blick in die Programme der Parteien. Die Linke stellt die Nato-Partnerschaft in Frage, hält wenig von Finanzstabilität und will das bestehende System grundlegend verändern. Das ist mit mir und meinen Erfahrungen aus DDR-Zeiten nicht zu machen. Und zu Rechts sage ich nur: Wer keine Lehren aus der ersten deutschen Diktatur zieht, der hat Geschichte nicht verstanden und darf nicht in politische Verantwortung kommen. Im Übrigen ist es zunächst einmal Aufgabe von Bodo Ramelow, eine Regierung zu bilden.

Die CDU hätte in Thüringen mehr Stimmen geholt, sagt Mohring, wäre die Koalition in Berlin in besserer Verfassung gewesen. Hat er recht?

Da ist sicher etwas dran. Aber die Koalition hat insgesamt gute Arbeit hingelegt, nur nimmt die Öffentlichkeit davon wenig Notiz. Es sind wirklich viele Projekte auf den Weg gebracht worden – wie das Gute-Kita-Gesetz, der Digitalpakt, die Förderung der Landwirtschaft und auch die Grundrente.

Die amtierenden Ministerpräsidenten hatten zuletzt einen Bonus, der sich in den Ergebnissen niedergeschlagen hat. Das wird Sie sicher ermuntern, die CDU 2021 in den Wahlkampf zu führen?

Als ich 2016 angetreten bin, wollten wir zeigen, dass das Land aus der Mitte heraus weiterkommen kann. Die Wirtschaft wächst. Die Arbeitslosigkeit ist mit einer Quote von aktuell 6,7 Prozent auf dem niedrigsten Stand. Jahr für Jahr verzeichnen wir mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Das sind Erfolge von uns und unseren Koalitionspartnern. Wir wollen uns bis zum Ende der Legislaturperiode durch gute Sacharbeit auszeichnen und uns damit für die Zeit nach 2021 empfehlen.

Und die CDU geht mit Ihnen an der Spitze in den Wahlkampf?

Die Spitzenkandidatur für die CDU wird ein Jahr vor der Wahl entschieden, also im Juni 2020.

Völlig neuer Tätertyp bei Halle-Anschlag

Der Anschlag von Halle ist vier Wochen alt. Hand aufs Herz: Hat die Polizei alles richtig gemacht?

Das muss im Einzelnen noch analysiert werden. Entscheidend ist, dass der Täter gefasst wurde und sich vor Gericht verantworten muss. Wir müssen sehen, dass wir es mit einem völlig neuen Tätertyp zu tun haben, der bis zur Tat offensichtlich unauffällig war und nicht durch Gewalt in Erscheinung getreten ist. Deshalb müssen sämtliche Sicherheitskonzepte – und zwar bundesweit – überarbeitet werden.

Hat die Regierung nach dem Anschlag wieder zum Alltag zurückgefunden?

Für mich persönlich ist es schwer, zum Alltag zurückzufinden. Dieses für mich eindringliche, fast schon traumatische Erlebnis wird mich wohl bis ans Lebensende verfolgen. Alles, was wichtig und nicht so wichtig ist, habe ich für mich neu justiert. Was die Arbeit im Kabinett angeht: Priorität hat das von Innenminister Holger Stahlknecht vorgelegte Zehn-Punkte-Programm für mehr Schutz für Synagogen, mehr Verfassungsschutz, mehr Polizei, umfassendere Opferbetreuung, um nur einige Punkte zu nennen.

Wie lange bleibt der 24-Stunden-Schutz für jüdische Einrichtungen und Moscheen?

Das ist ein deutschlandweites Thema. Ich denke, der Schutz muss bundesweit aufrecht erhalten bleiben. Dazu braucht es mehr Personal. Das setzen wir auch um. Dafür ist im Haushaltsplanentwurf, den wir in dieser Woche verabschieden, auch das nötige Geld vorgesehen.

Gespräche mit israelischem Botschafter

Sachsen-Anhalt will bis zum Ende der Legislaturperiode die Polizeistärke auf 6400 erhöhen, perspektivisch auf 7000. Wie ist aktuell der Stand?

Aktuell haben wir rund 5.900 Polizisten im Land, Tendenz steigend. Um besseren Schutz zu gewährleisten, muss aber auch in mehr Technik investiert werden. Damit meine ich nicht nur Überwachungstechnik. Wir haben es, wie gesagt, mit einem neuen Tätertyp zu tun. Um so jemandes habhaft zu werden, bevor er zuschlägt, müssen wir auch über Möglichkeiten nachdenken, solche Täter rechtzeitig zu identifizieren. Ich hatte ein Gespräch mit dem israelischen Botschafter. Er hat angeboten, sich mit uns über die Erfahrungen der Israelis mit radikalisierten Einzeltätern auszutauschen. Das werden wir auch tun. Allerdings hat Israel eine andere Rechtslage.

Sollte der Datenschutz in Deutschland gelockert werden?

Nach dem Attentat in Halle ist das ein Thema, was diskutiert wird. Aber: Wir befinden uns durchaus in einem kritischen Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite müssen wir aufpassen, dass uns die Rechtsradikalen nicht dazu zwingen, unsere bürgerlichen Freiheiten einzuschränken. Auf der anderen Seite sehe ich zu stärkeren Sicherheitsvorkehrungen keine Alternative.

Von André Böhmer und Andreas Dunte